جريمة

تصادمان في الجيزة وحملات رقابية على الطرق السريعة

تحرير:سماح عوض الله ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٦ ص
حادث مروري- أرشيفية
حادث مروري- أرشيفية
تلقت غرفة عمليات إدارة مرور الجيزة إخطارا بوقوع حادثي تصادم، الأول أسفر عن مصرع مواطن صدمته سيارة مسرعة خلال محاولته عبور الطريق بمركز كرداسة، فى اتجاه الجيزة، بينما شهد الحادث الآخر تصادم سيارتين "أجرة" بسبب السرعة الزائدة على طريق الصف، وعلى الفور وصلت سيارات الإسعاف ونقلت المتوفى والمصابين إلى أقرب مستشفى من مكاني كلا الحادثين، بينما تدخلت قوات المرور باستخدام الأوناش لنقل السيارات المتسببة فى الحادث من عرض الطريق وتسيير الحركة المرورية ومنع تكدس السيارات بالتزامن مع ساعات الذروة الصباحية.
وتشن الإدارة العامة للمرور حملات مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، بجانب إجراء تحاليل تعاطي مخدرات خلال القيادة على الطرق السريعة والرئيسية، ونجحت الحملة على مدار الـ24 ساعة الماضية، فى رصد 11 سيارة متروكة ودراجة
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جثة (3)

مربوط بقميص حريمى.. العثور على جثة موظف متحللة بطوخ

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الإثنين، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة لموظف بالمعاش عمره 65 عامًا، متوفي من 5 أيام ومقيد من قدميه بقميص حريمى، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طوخ المركزى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. بعد تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ، بورود بلاغا بالعثور على جثة فى حالة تحلل تام داخل شقة سكنية بالمدينة ومقيد بمقميص نوم حريمي، وفي حالة تحلل.
بوسي (2)

«أحداث العدوة وتهرُّب بوسي».. أبرز محاكمات اليوم

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الاثنين، عدداً من القضايا الهامة، أبرزها محاكمة مسئول بحي الموسكى بتهمة الرشوة، ومحاكمه الفنانة بوسي بتهمة التهرب الضريبي؛ حيث تنظر محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة "ببوسى" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف جنيه للضرائب، وكانت المحكمة قد قضت فى 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.
تهريب-مخدرات-فى-اقفاص-تفاح (5)

كيف يتم تهريب الكبتاجون لمصر؟.. الحاويات كلمة السر

خلال الأشهر القليلة الماضية، تمكنت مصر من إحباط عمليات تهريب ضخمة لعقار الكبتاجون المخدر، والمعروف علميا بـ"الفينيثالين" وهو أحد مشتقات الأمفيتامين، وهي مادة كيميائية منشطة ترفع الحالة المزاجية وتؤدي إلى نشاط زائد في الدماغ، استخدمها الألمان خلال الحرب العالمية الثانية، للمساهمة في بقاء الجنود يقظين خلال المعارك، وكذا إعطاؤهم القوة اللازمة للتنقل لمسافات كبيرة دون الإحساس بالإرهاق، وبكل الطرق يسعى تجار الكيف لإدخال هذا المخدر القاتل إلى مصر، وتعد الطرق الأكثر شيوعا هي وضعها داخل حاويات لتهريبها عبر الموانئ.
حادثة-تصادم-سيارات

النيابة تصرح بدفن جثمان أمين شرطة سقط في حادث تصادم

لقى أمين شرطة مصرعه، في حادث تصادم بمنطقة العياط بالجيزة، عقب اصطدام توك توك، بدراجة نارية يستقلها المتوفى، فيما صرحت نيابة جنوب الجيزة بدفن الجثة، عقب انتداب الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وكتابة التقرير النهائي بالنتائج، وسرعة الاستعلام عن المركبة المتسببة في الحادث وضبط قائدها، وجاء ذلك عقب تلقي مركز شرطة العياط، بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم، وسقوط مصاب، تم نقله إلى المستشفى العام، إلا أنه فارق الحياة خلال محاولة إنقاذه، ليتم تحرير محضر بالواقعة.
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.رادار-مرور

رادارات الجيزة تلتقط 80 مخالفة خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3009 مخالفات مرورية متنوعة، أبرزها 975 مخالفة انتظار خاطئ، و411 مخالفة متنوعة.
.رادار-مرور

تحليل مخدرات و1739 مخالفة مرورية في 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، الحملات الأمنية المكبرة على الطرق السريعة، والمخارج والمداخل الحدودية بين القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية، لضبط المخالفين وقائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة، والسيارات المخالفة، وأسفرت الحملات التي استمرت على مدار 24 ساعة مضت، عن ضبط 1739 مخالفة متنوعة، أغلبها مخالفات قيادة بسرعات أعلى من المسموح به، فيما نشرت المرور عددا من سيارات الدفع الرباعي بالطرق وكذا الدراجات البخارية لسرعة الاستجابة للبلاغات.
.رادار-مرور

المرور تضبط 1744 مخالفة رادار في 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور حملات أمنية على الطرق والمحاور الرئيسية لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، وتمكنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، من ضبط 1744 مخالفة خلال 24 ساعة، التقطتها الرادارات بالطرق السريعة، وشدد مدير المرور على استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، كما وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حواجز حديدية وعلامات إرشادية أعلى الطريق الدائري.
.رادار-مرور

رادارات الجيزة تلتقط 90 مخالفة خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3407 مخالفات مرورية متنوعة، أبرزها 1162 مخالفة انتظار خاطئ، و472 مخالفة متنوعة.
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