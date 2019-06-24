تصادمان في الجيزة وحملات رقابية على الطرق السريعة

تحرير:سماح عوض الله ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٦ ص

حادث مروري- أرشيفية

تلقت غرفة عمليات إدارة مرور الجيزة إخطارا بوقوع حادثي تصادم، الأول أسفر عن مصرع مواطن صدمته سيارة مسرعة خلال محاولته عبور الطريق بمركز كرداسة، فى اتجاه الجيزة، بينما شهد الحادث الآخر تصادم سيارتين "أجرة" بسبب السرعة الزائدة على طريق الصف، وعلى الفور وصلت سيارات الإسعاف ونقلت المتوفى والمصابين إلى أقرب مستشفى من مكاني كلا الحادثين، بينما تدخلت قوات المرور باستخدام الأوناش لنقل السيارات المتسببة فى الحادث من عرض الطريق وتسيير الحركة المرورية ومنع تكدس السيارات بالتزامن مع ساعات الذروة الصباحية.

وتشن الإدارة العامة للمرور حملات مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، بجانب إجراء تحاليل تعاطي مخدرات خلال القيادة على الطرق السريعة والرئيسية، ونجحت الحملة على مدار الـ24 ساعة الماضية، فى رصد 11 سيارة متروكة ودراجة