تصادمان في الجيزة وحملات رقابية على الطرق السريعة
تحرير:سماح عوض الله
٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٦ ص
حادث مروري- أرشيفية
تلقت غرفة عمليات إدارة مرور الجيزة إخطارا بوقوع حادثي تصادم، الأول أسفر عن مصرع مواطن صدمته سيارة مسرعة خلال محاولته عبور الطريق بمركز كرداسة، فى اتجاه الجيزة، بينما شهد الحادث الآخر تصادم سيارتين "أجرة" بسبب السرعة الزائدة على طريق الصف، وعلى الفور وصلت سيارات الإسعاف ونقلت المتوفى والمصابين إلى أقرب مستشفى من مكاني كلا الحادثين، بينما تدخلت قوات المرور باستخدام الأوناش لنقل السيارات المتسببة فى الحادث من عرض الطريق وتسيير الحركة المرورية ومنع تكدس السيارات بالتزامن مع ساعات الذروة الصباحية.
وتشن الإدارة العامة للمرور حملات مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، بجانب إجراء تحاليل تعاطي مخدرات خلال القيادة على الطرق السريعة والرئيسية، ونجحت الحملة على مدار الـ24 ساعة الماضية، فى رصد 11 سيارة متروكة ودراجة
وتشن الإدارة العامة للمرور حملات مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، بجانب إجراء تحاليل تعاطي مخدرات خلال القيادة على الطرق السريعة والرئيسية، ونجحت الحملة على مدار الـ24 ساعة الماضية، فى رصد 11 سيارة متروكة ودراجة بخارية خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 3 سيارات تم تسليمها لمالكيها و4 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات.
رفع حالة الاستعداد بالطرق والمنافذ الحدودية
وضبطت الإدارة العامة للمرور 1738 مخالفة سير بتجاوز السرعات المقررة، ومن المقرر تكثيف حملات الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.