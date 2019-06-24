إيران تهدد أمريكا: يمكننا إسقاط طائرة أخرى في الخليج

تحرير:وكالات ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ ص

إيران

في تطور جديد للأزمة الأمريكية الإيرانية، بعد إسقاط طهران لطائرة أمريكية في خليج عمان، يوم الخميس الماضي، صرح قائد القوات البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي، بأن الأمر يمكن تكراره مرة أخرى، قائلا: "شهد الجميع إسقاط الطائرة المسيرة، بإمكاني التأكيد لكم أن هذا الرد الصارم يمكن تكراره والعدو يعرف ذلك، العدو أرسل أكثر طائرات التجسس حداثة وتطورا وتعقيدا إلى منطقة محظورة ورأى الجميع كيف سقطت هذه الطائرة المسيرة"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وبشأن العقوبات الأمريكية على إيران، قال خانزادي: "بالاعتماد على الشباب الثوري بلغنا نقطة يمكننا فيها الصمود بقوة وإرساء أمن المنطقة وقطع دابر العدو في هذه المنطقة".وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤتمرا صحفيا، أمس الأحد، مع جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، والذي قال إن الولايات