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إيران تهدد أمريكا: يمكننا إسقاط طائرة أخرى في الخليج

تحرير:وكالات ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ ص
إيران
إيران
في تطور جديد للأزمة الأمريكية الإيرانية، بعد إسقاط طهران لطائرة أمريكية في خليج عمان، يوم الخميس الماضي، صرح قائد القوات البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي، بأن الأمر يمكن تكراره مرة أخرى، قائلا: "شهد الجميع إسقاط الطائرة المسيرة، بإمكاني التأكيد لكم أن هذا الرد الصارم يمكن تكراره والعدو يعرف ذلك، العدو أرسل أكثر طائرات التجسس حداثة وتطورا وتعقيدا إلى منطقة محظورة ورأى الجميع كيف سقطت هذه الطائرة المسيرة"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وبشأن العقوبات الأمريكية على إيران، قال خانزادي: "بالاعتماد على الشباب الثوري بلغنا نقطة يمكننا فيها الصمود بقوة وإرساء أمن المنطقة وقطع دابر العدو في هذه المنطقة".وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤتمرا صحفيا، أمس الأحد، مع جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، والذي قال إن الولايات
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محمد-ولد-الغزواني (2)

الغزواني يفوز في الانتخابات الرئاسية الموريتانية

فاز مرشّح الحزب الحاكم للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، محمد ولد الغزواني، بحصوله على 52% من الأصوات، بحسب "سكاي نيوز". وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، أنّ ولد الغزاوني انتخب رئيسا لموريتانيا بحصوله على 52,01% من الأصوات، متقدما بفارق كبير على أقرب منافسيه المرشّح المعارض بيرام ولد الداه أعبيدي (18,58%)، في حين حلّ ثالثا المرشح المعارض الآخر سيدي محمد ولد بوبكر بحصوله على 17,58% من الأصوات. الغزواني البالغ من العمر 63 عاما، متزوج وأب لخمسة أبناء، ويوصف بالرجل الهادئ، وهو عسكري محترف يحظى باحترام المؤسسة العسكرية.
أكرم-إمام-أوغلو

إمام أوغلو يهزم رجل أردوغان في انتخابات إسطنبول.. من هو؟

فاز مرشح المعارضة في إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في انتخابات إسطنبول المُعادة، بعد فرز 95 في المائة من الأصوات، بفارق واضح عن مرشح الحزب الحاكم في تركيا "بن علي يلدريم"، بحسب "سكاي نيوز عربية". وحصل "أوغلو" مرشح حزب الشعب الجمهوري على 53.6 في المئة من الأصوات مقابل 45.4 في المئة، لمرشح حزب العدالة والتنمية "يلدريم". وبحسب وكالة الأناضول الرسمية للبلاد، أقر يلدريم، بتقدم منافسه المعارض في الانتخابات. وتُعد هذه النتائج صفعة قوية لرجب طيب أردوغان الذي ضغط على اللجنة العليا للانتخابات من أجل إعادة الاقتراع، بحسب "بي بي سي".
الصين

هل أنهت الصين النظام الاقتصادي الأمريكي عالميا؟

تراهن الأوساط السياسية العالمية على قمة مجموعة العشرين المقبلة، لتنهي بشكل كامل الحرب التجارية التي أثارت مخاوف الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، لا سيما أن فرص التوصل إلى اتفاق لا تزال ممكنة، حسب تصريحات مسؤولي البلدين. وعلى الرغم من النيات الصادقة في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية بين البلدين، فإن بعض المتطلبات التي يسعى الجانبان إليها قد تضع العديد من العراقيل في طريق الوفود والمسؤولين الذين سيخوضون جولات تفاوضية متوقعة في قمة مجموعة العشرين باليابان، نهاية هذا الأسبوع.
مفاعل نووي إيراني

دبلوماسي إيراني: تقليص التزامات الاتفاق النووي

استقبل رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في الخارجية الإيرانية كمال خرازي، اليوم الأحد، مساعد وزير الخارجية البريطاني أندرو موريسون. وقال خرازي إن بلاده ستتخذ إجراءات نووية جديدة بعد أسبوعين، وذلك عند انتهاء المدة التي حددتها طهران لأعضاء الاتفاق النووي للالتزام بتعهداتهم في الاتفاق، مضيفا: "على أوروبا معرفة أننا جادون في إجراءاتنا النووية المرتقبة بعد انتهاء مهلة الستين يوم، وإيران لن تتراجع عن هذا القرار، والمسؤولون الإيرانيون جادون في تنفيذ القرارات الجديدة حول الاتفاق النووي"، وذلك بحسب نقلت وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية.
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دونالد ترامب

ترامب: أرغب في حوار مع مسئولين إيرانيين دون شروط

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن رغبته في إجراء حوار مع مسؤولين إيرانيين دون فرض شروط مسبقة. وقال الرئيس الأمريكي، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، إنني لا أسعى لشن حربا وإن حدث ذلك سيكون دمارا لم يحدث من قبل ولكنني لا أسعى أن يحدث ذلك ولكن لا يمكنك أيضا أن تملك سلاحا نوويا. وأوضح ترامب أنه بالنسبة له لا يرغب في أن يكون هناك شروط مسبقة، مشيرًا إلى أنه لم يرسل لطهران رسالة بشأن تحذيرهم لشن هجوم.
مفاعل نووي إيراني

دبلوماسي إيراني: تقليص التزامات الاتفاق النووي

استقبل رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في الخارجية الإيرانية كمال خرازي، اليوم الأحد، مساعد وزير الخارجية البريطاني أندرو موريسون. وقال خرازي إن بلاده ستتخذ إجراءات نووية جديدة بعد أسبوعين، وذلك عند انتهاء المدة التي حددتها طهران لأعضاء الاتفاق النووي للالتزام بتعهداتهم في الاتفاق، مضيفا: "على أوروبا معرفة أننا جادون في إجراءاتنا النووية المرتقبة بعد انتهاء مهلة الستين يوم، وإيران لن تتراجع عن هذا القرار، والمسؤولون الإيرانيون جادون في تنفيذ القرارات الجديدة حول الاتفاق النووي"، وذلك بحسب نقلت وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية.
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

أمريكا: لا يمكن لإيران امتلاك نووي.. وانتظروا عقوبات

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأحد، مع جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، والذي قال إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح أبدا لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وإن واشنطن ستعلن عن العقوبات الجديدة التي تعتزم فرضها على إيران يوم الإثنين المقبل، قائلا: "سعي إيران المستمر للأسلحة النووية وتهديدها بتجاوز الحدود وتطويرها المستمر لقدرات قوات القدس في العراق وسوريا والعمليات العدائية ضد إسرائيل وحلفاؤنا في الخليج العربي، ليست علامات على أن هذه الدولة تسعي للسلام".
الطيران-الاماراتى

الإمارات تعلق رحلاتها في المجال الجوي الإيراني

أعلنت شركة طيران الاتحاد الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، عن تعليق رحلاتها في المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عُمان، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، نقله عن وكالة "رويترز". من ناحية أخرى، تزايدت تداعيات الأزمة والتوترات القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبعد استهداف الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز، أمس الخميس وإسقاطها، لم تنتهِ، إذ شهدت، اليوم السبت، تصعيدا جديدا من الجيش الإيراني.
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