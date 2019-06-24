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البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 1.75 مليار جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ ص
أموال
أموال
يطرح البنك المركزى اليوم، الإثنين، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 1.750 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد سندات الخزانة عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما. ومن المقرر طرح سندات خزانة بقيمة مليار جنيه لأجل 3 سنوات، كما سيتم طرح سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه لأجل 7 سنوات.
وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري. ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة إلى نحو 440 مليار جنيه نهاية العام المالي الجاري 2018- 2019، كما أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى 8.6% من الناتج
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الانترنت (3)

تنطلق قريبا في مصر.. ما مزايا البنوك الرقمية؟

تدرس مصر حاليا فكرة إنشاء بنوك رقمية دون أن يكون لها أى فروع، وذلك فى ظل تنفيذ الحكومة خطة الشمول المالى، والتحول التدريجي للخدمات المالية الإلكترونية، وكشف أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم المدفوعات وتكنولوجيا المعلومات عن أن ثلاثة بنوك تدرس إطلاق بنوك رقمية في مصر. وأضاف في تصريحات له، أن هذه البنوك تستعين حاليا بشركات استشارية لتقديم دراسة جدوى لتدشين بنوك رقمية في مصر، لافتا إلى أن أي بنك يعتزم إنشاء بنك رقمي يحتاج إلى الحصول على رخصة من البنك المركزي المصري.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

وزيرة التخطيط: 40% زيادة في الاستثمارات هذا العام

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، في الجلسة العامة لمناقشة مشروع الخطة والموازنة 2019- 2020 بمقر مجلس النواب، وأكدت الوزيرة أهمية تنويع القاعدة الاقتصادية لقطاعي الصناعة والزراعة مع عدم إهمال القطاعات الخدمية التي تمتاز مصر بميزة نسبية بها؛ كقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفي ما يخص برامج التنمية المحلية أشارت السعيد إلى وجود زيادة في برامج التنمية المحلية 11 مليار جنيه بنسبة زيادة 22%، لافتة إلى زيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة 40%، وزيادة برامج الصرف الصحي من 13.8 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الإثنين 24 يونيو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.64 جنيه، ونحو 16.74 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك عودة ليسجل نحو 16.73 جنيه للبيع، و16.63 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، وبنك الاستثمار العربي، وبنك الكويت الوطني نحو 16.75 جنيه للبيع، و16.65 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد نحو 16.74 جنيه للبيع، و16.64 جنيه للشراء.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الإثنين 24 يونيو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك عقب تراجعها أمس بشكل طفيف، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو1404 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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البنك-المركزى

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 17 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، كما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما. وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري.
فلوس (1)

البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 1.75 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الاثنين، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 1.750 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد سندات الخزانة عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما. ومن المقرر طرح سندات خزانة بقيمة مليار جنيه لأجل 5 سنوات، كما سيتم طرح سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه لأجل 10 سنوات.
فلوس

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 18.5 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 9 مليارات جنيه لأجل182 يوما، كما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 9.5 مليار جنيه لأجل 357 يوما. وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري.
أسعار-الفائدة (2)

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 17 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 8.250 مليار جنيه لأجل 182 يوما، كما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 8.750 مليار جنيه جنيه لأجل 364 يوما. وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري.
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