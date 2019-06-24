رياضة

اليوم الظهور الأول لتونس وموريتانيا بالكان

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٨ ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
تتواصل اليوم، مباريات كأس الأمم الإفريقية وذلك عندما تواجه كوت ديفوار نظيرتها جنوب إفريقيا الساعة 4:30 عصرًا على ملعب السلام ضمن مباريات المجموعة الرابعة، وتشارك كوت ديفوار في البطولة للمرة الـ22 في تاريخها وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب عامي 1992 و2015، بينما تشارك جنوب إفريقيا في البطولة للمرة العاشرة وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب على أرضها عام 1996، وتواجهت كوت ديفوار وجنوب إفريقيا في 6 مباريات سابقة، حققj خلالها جنوب إفريقيا الفوز في 4 مباريات وتعادلا في مواجهتين، وتواجها في الكان مرة واحدة من قبل، حيث تعادلا 1-1 في نسخة 1998.
وفي المجموعة الخامسة، تستهل تونس مشوارها بمواجهة أنجولا الساعة 7:00 مساء على ملعب السويس، وتشارك تونس في البطولة للمرة الـ19 وحققت أفضل نتائجها بالتتويج بنسخة 2004، بينما تشارك أنجولا للمرة الثامنة، وحققت أفضل نتائجها بالوصول إلى ربع النهائي مرتين. وواجهت تونس نظيرتها أنجولا 6 مرات من قبل، حققت خلالها
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منتخب تشيلي

اليوم ختام دور المجموعات في كوبا أمريكا

تختتم مساء اليوم مباريات دور المجموعات في كوبا أمريكا من خلال مباريات المجموعة الثالثة، وذلك عندما تواجه حاملة لقب آخر نسختين تشيلي نظيرتها الأوروجواي في تمام الساعة الواحدة صباحًا على ملعب ماراكانا، بينما تواجه الإكوادور نظيرتها اليابان في نفس التوقيت على ملعب مينيراو، وتحتل تشيلي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط وضمنت التأهل إلى ربع النهائي، وتحتل أوروجواي المركز الثاني برصيد 4 نقاط وضمنت أيضا التأهل، بينما توجد اليابان في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، في الوقت الذي تتذيل فيه الإكوادور جدول الترتيب دون رصيد من النقاط.
منتخب-تونس

ماذا تحمل لنا مواجهات الاثنين في كأس أمم إفريقيا؟

يشهد اليوم الاثنين، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في بطولتي كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وكوبا أمريكا، ففي كان 2019 تتواصل المنافسات لليوم الرابع على التوالي بـ 3 مباريات، البداية ستكون بين منتخب كوت ديفوار ونظيره منتخب جنوب إفريقيا في الرابعة عصرًا، في المجموعة الرابعة وتذاع المباراة على «بي إن ماكس 1» و«تايم سبورت»، بعدها يلعب منتخب تونس أمام أنجولا في السابعة مساءً في المجموعة الخامسة.
ليونيل-ميسي (1)

حدث في مثل هذا اليوم.. ولد الأسطورة ليونيل ميسي

في مثل هذا اليوم 24 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1529: التوقيع على معاهدة سلام لإنهاء الحرب الأهلية في سويسرا. في عام 1839 - نشوب معركة نسيب بين الدولة العثمانية ووالي مصر محمد علي باشا والتي انتهت بهزيمة العثمانيين وفتحت الطريق أمام إبراهيم باشا للوصول إلى عاصمة دولة الخلافة لولا تدخل الدول الأوروبية الذي حال دون ذلك. في عام 1924: ولد ميلاد حنا، مهندس ومفكر سياسي مصري.
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كأس-الأمم-الأفريقية

تاريخ البلد المضيف والمباراة الافتتاحية لـ«كان»

تنطلق اليوم النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية، التي تحتضنها مصر، ويستهل المنتخب الوطني بمواجهة زيمبابوي في المباراة الافتتاحية، وتملك المنتخبات المضيفة تاريخا مميزا مع المباريات الافتتاحية من خلال تفادي الهزيمة، ومع استعراض تاريخ المباريات الافتتاحية، نجد أن الجابون تعادلت مع غينيا بيساو 1-1 في نسخة 2017 التي استضافتها على أرضها، وفي نسخة غينيا الاستوائية عام 2015، تعادل البلد المضيف مع الكونغو 1-1، وكذلك الحال في نسخة 2013 عندما تعادلت جنوب إفريقيا على أرضها سلبيا مع كاب فيردي، أما غينيا الاستوائية فتغلبت على أرضها على ليبيا (1-0).
منتخب-المغرب

كأس الأمم في مصر = نتائج باهتة لشمال إفريقيا

تستعد مصر لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، من بينها 3 دول من شمال إفريقيا، وهي الجزائر التي تقع في المجموعة الثالثة إلى جانب السنغال وكينيا وتنزانيا، والمغرب التي تقع في المجموعة الرابعة إلى جانب ساحل العاج وجنوب إفريقيا ونامبيبا، وتونس التي تقع في المجموعة الخامسة إلى جانب مالي وموريتانيا وأنجولا.
مصر-والجزائر-2010 (1)

قبل كان 2019.. صدامات عربية تاريخية في كأس الأمم

يتجدد الصراع العربي في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر هذا الصيف، من خلال مواجهة تونس لنظيرتها موريتانيا ضمن مباريات المجموعة الخامسة، تلك المباراة التي تعيد للأذهان الكثير من الصدامات العربية طوال تاريخ البطولة، وأقيمت أول بطولة للكان في عام 1957، وأتت أول مواجهة في تاريخ البطولة بين مصر والسودان في الخرطوم وحينها فاز الفراعنة بنتيجة 2-1 في طريقهم للفوز باللقب الأول، ومن الصدامات العربية الشهيرة أيضًا فوز تونس على المنتخب الوطني بهدف نظيف في ربع نهائي كان 2000، وحينها كانت مصر حاملة لقب البطولة.
كأس-الأمم-الأفريقية

كان 2019 يفشل في معادلة الرقم القياسي لكأس الأمم 72

رغم الزيادة الكبيرة التي طرأت على عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات بالنسخة الجديدة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، اقتصر عدد المنتخبات التي تخوض البطولة للمرة الأولى من خلال هذه النسخة على ثلاثة منتخبات فقط هي موريتانيا ومدغشقر وبوروندي، وعلى مدار 31 نسخة سابقة من البطولة، خلت عشر نسخ فقط من وجود منتخب واحد على الأقل يشارك في البطولة للمرة الأولى، ولكن عدد المشاركين للمرة الأولى في كل بطولة لم يرتبط بشكل كبير بالزيادة التدريجية في عدد المنتخبات التي تشهدها النهائيات وهو ما ينطبق أيضا على النسخة الجديدة (الـ32).
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