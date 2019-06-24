اليوم الظهور الأول لتونس وموريتانيا بالكان

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٨ ص

فرجاني ساسي

تتواصل اليوم، مباريات كأس الأمم الإفريقية وذلك عندما تواجه كوت ديفوار نظيرتها جنوب إفريقيا الساعة 4:30 عصرًا على ملعب السلام ضمن مباريات المجموعة الرابعة، وتشارك كوت ديفوار في البطولة للمرة الـ22 في تاريخها وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب عامي 1992 و2015، بينما تشارك جنوب إفريقيا في البطولة للمرة العاشرة وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب على أرضها عام 1996، وتواجهت كوت ديفوار وجنوب إفريقيا في 6 مباريات سابقة، حققj خلالها جنوب إفريقيا الفوز في 4 مباريات وتعادلا في مواجهتين، وتواجها في الكان مرة واحدة من قبل، حيث تعادلا 1-1 في نسخة 1998.

وفي المجموعة الخامسة، تستهل تونس مشوارها بمواجهة أنجولا الساعة 7:00 مساء على ملعب السويس، وتشارك تونس في البطولة للمرة الـ19 وحققت أفضل نتائجها بالتتويج بنسخة 2004، بينما تشارك أنجولا للمرة الثامنة، وحققت أفضل نتائجها بالوصول إلى ربع النهائي مرتين. وواجهت تونس نظيرتها أنجولا 6 مرات من قبل، حققت خلالها

وفي المجموعة الخامسة، تستهل تونس مشوارها بمواجهة أنجولا الساعة 7:00 مساء على ملعب السويس، وتشارك تونس في البطولة للمرة الـ19 وحققت أفضل نتائجها بالتتويج بنسخة 2004، بينما تشارك أنجولا للمرة الثامنة، وحققت أفضل نتائجها بالوصول إلى ربع النهائي مرتين.



وواجهت تونس نظيرتها أنجولا 6 مرات من قبل، حققت خلالها الانتصار في 3 مباريات والتعادل في 3 لقاءات أخرى، وتواجها مرة وحيدة في الكان، وحينها تعادلا سلبيًا في نسخة 2008.



وضمن مباريات نفس المجموعة تواجه مالي نظيرتها موريتانيا الساعة 10:00 مساء على ملعب السويس، وتشارك موريتانيا في البطولة للمرة الأولى، بينما تشارك مالي للمرة العاشرة وحققت أفضل نتائجها بالوصول إلى نهائي نسخة 1972.



وتواجه المنتخبان 26 مرة من قبل، حققت خلالها مالي الانتصار في 16 مباراة وتعادلت في 6 لقاءات وخسرت 4 مواجهات أخرى.