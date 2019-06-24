تنطلق قريبا في مصر.. ما مزايا البنوك الرقمية؟

تستهدف الحكومة إنشاء بنوك رقمية أو إلكترونية خلال الفترة المقبلة، بحسب تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي، إذ تدرس 3 بنوك إطلاق بنوك رقمية في مصر والحصول على رخصة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

الإنترنت

تدرس مصر حاليا فكرة إنشاء بنوك رقمية دون أن يكون لها أى فروع، وذلك فى ظل تنفيذ الحكومة خطة الشمول المالى، والتحول التدريجي للخدمات المالية الإلكترونية، وكشف أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم المدفوعات وتكنولوجيا المعلومات عن أن ثلاثة بنوك تدرس إطلاق بنوك رقمية في مصر. وأضاف في تصريحات له، أن هذه البنوك تستعين حاليا بشركات استشارية لتقديم دراسة جدوى لتدشين بنوك رقمية في مصر، لافتا إلى أن أي بنك يعتزم إنشاء بنك رقمي يحتاج إلى الحصول على رخصة من البنك المركزي المصري.

ما البنوك الرقمية؟ هي عبارة عن مؤسسات بنكية تتيح لعملائها إدارة حساباتهم، وإنجاز أعمالهم المتعلقة بحساباتهم عن طريق الاتصال بشبكة الإنترنت من أى مكان وفى أى وقت، وذلك بمعنى الانتقال إلى تقديم الخدمات المصرفية التقليدية عبر الإنترنت، والتى كانت متاحة فقط للعملاء من خلال وجودهم داخل فرع البنك لطلب الحصول