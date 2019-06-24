تنطلق قريبا في مصر.. ما مزايا البنوك الرقمية؟

تستهدف الحكومة إنشاء بنوك رقمية أو إلكترونية خلال الفترة المقبلة، بحسب تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي، إذ تدرس 3 بنوك إطلاق بنوك رقمية في مصر والحصول على رخصة
تدرس مصر حاليا فكرة إنشاء بنوك رقمية دون أن يكون لها أى فروع، وذلك فى ظل تنفيذ الحكومة خطة الشمول المالى، والتحول التدريجي للخدمات المالية الإلكترونية، وكشف أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم المدفوعات وتكنولوجيا المعلومات عن أن ثلاثة بنوك تدرس إطلاق بنوك رقمية في مصر.
وأضاف في تصريحات له، أن هذه البنوك تستعين حاليا بشركات استشارية لتقديم دراسة جدوى لتدشين بنوك رقمية في مصر، لافتا إلى أن أي بنك يعتزم إنشاء بنك رقمي يحتاج إلى الحصول على رخصة من البنك المركزي المصري.
ما البنوك الرقمية؟
هي عبارة عن مؤسسات بنكية تتيح لعملائها إدارة حساباتهم، وإنجاز أعمالهم المتعلقة بحساباتهم عن طريق الاتصال بشبكة الإنترنت من أى مكان وفى أى وقت، وذلك بمعنى الانتقال إلى تقديم الخدمات المصرفية التقليدية عبر الإنترنت، والتى كانت متاحة فقط للعملاء من خلال وجودهم داخل فرع البنك لطلب الحصول
ما البنوك الرقمية؟
هي عبارة عن مؤسسات بنكية تتيح لعملائها إدارة حساباتهم، وإنجاز أعمالهم المتعلقة بحساباتهم عن طريق الاتصال بشبكة الإنترنت من أى مكان وفى أى وقت، وذلك بمعنى الانتقال إلى تقديم الخدمات المصرفية التقليدية عبر الإنترنت، والتى كانت متاحة فقط للعملاء من خلال وجودهم داخل فرع البنك لطلب الحصول على الخدمة.
وتتيح هذه البنوك للعملاء القيام بعمليات إيداع الأموال، والسحب، والتحويلات، وخدمات إدارة الحساب، والتقدم بطلب للحصول على المنتجات والخدمات المالية؛ مثل القروض، وبطاقات الائتمان وربط الودائع، بالإضافة إلى دفع الفواتير وغيرها.
كما تتيح للعميل إمكانية التحكم فى حساباته، من خلال تزويد الخادم الإلكتروني بخدمات الإنترنت والتقنية البرمجية التابعة للبنك الإلكترونى، والحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور سرية، يستطيع عميل البنك الإلكترونى الدخول إلى حسابه من خلال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به.
مزايا البنوك الرقمية
-توفر هذه البنوك المزيد من الجهد للعملاء، من خلال سرعة تقديم الخدمة.
-تساهم في تقليل النفقات على البنوك مقارنة بالبنوك التقليدية التي تستهلك كهرباء وصيانة وإيجارا وغير ذلك.
-تتيح للعملاء القيام بعمليات إيداع الأموال، والسحب، والتحويلات، وخدمات إدارة الحساب، والتقدم بطلب للحصول على المنتجات والخدمات المالية مثل القروض، وبطاقات الائتمان وربط الودائع، بالإضافة إلى دفع الفواتير وغيرها.
-تتيح للعميل إمكانية التحكم فى حساباته، من خلال تزويد الخادم الإلكتروني بخدمات الإنترنت والتقنية البرمجية التابعة للبنك الإلكترونى، والحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور سرية، إذ يستطيع عميل البنك الإلكترونى الدخول إلى حسابه من خلال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به.
-انخفاض تكاليف الخدمة المقدمة بها بالمقارنة بالبنوك العادية.
-تساهم فى الوصول إلى قاعدة عريضة من العملاء دون التقيد بمكان أو زمان معينين.
-إمكانية طلب الخدمة فى أى وقت وطوال أيام الأسبوع، وهو ما يوفر الراحة للعميل.
-تتميز بسرية المعاملات، ما يزيد من ثقة العملاء بها.
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الخدمات التي تقدمها البنوك الرقمية
تقدم البنوك الرقمية كل الخدمات المصرفية التقليدية، وإلى جانبها خدمات أكثر تطورا عبر الإنترنت تميزها عن الأداء التقليدي؛ مثل:
-شكل بسيط من النشرات الإلكترونية عن الخدمات المصرفية.
-إمداد العملاء بطريقة التأكد من أرصدتهم لدى المصرف.
-تقديم طريقة دفع العملاء للكمبيالات المسحوبة عليهم إلكترونيا.
-كيفية إدارة المحافظ المالية من أسهم وسندات للعملاء.
-طريقة تحويل الأموال بين حسابات العملاء المختلفة.
استثناء البنوك الرقمية من شرط الحد الأدنى لرأس المال
استثنى قانون البنوك الجديد، الذى من المقرر إقراره خلال الفترة المقبلة، البنوك الرقمية من شرط الحد الأدنى لرأس المال البالغ 5 مليارات جنيه، بهدف تشجيع التكنولوجيا المالية، وفقا لتصريحات جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري.
وأكد نجم أن معظم البنوك العاملة في السوق المصرية لديها القدرة على التوافق مع متطلبات زيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه كحد أدنى نظرا لقوة القواعد الرأسمالية الحالية لها، والتي تتخطى مبلغ 5 مليارات جنيه بنسبة كبيرة دون الحاجة إلى فرض أعباء نقدية على المساهمين، مع الوضع في الاعتبار أن فترة السماح 3 سنوات لن تجعل الأمر يشكل ضغطا على أي بنك.
ولفت إلى أنه روعي عند وضع هذه الشروط في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد دراسة أوضاع كل البنوك العاملة في السوق المصرية، والتأكد من أن البنوك قادرة على زيادة رؤوس أموالها وتوفيق أوضاعها خلال المدة المحددة، ما سينعكس إيجابيا على زيادة قوة الملاءة المالية للبنوك بما يتناسب مع التطورات المصرفية المقبلة.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي أعلن العام الماضي، أن المركزي يدرس إصدار بنك رقمي بهدف إتمام جميع العمليات المصرفية على "الموبايل"، ما يساهم في توفير جهد العميل وسرعة تقديم الخدمة وتقليل النفقات على البنوك مقارنة بالبنوك التقليدية.
ويتراوح معدل انتشار الخدمات المصرفية داخل مصر ما بين 10 و30% من إجمالى عدد العملاء الذين يتمتعون بالوصول الكامل لتلك الخدمات، بينما يصل عدد المالكين لحسابات مصرفية فى مصر إلى نحو 10% فقط، وفقا لتصريحات هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى.
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ما البنوك المميكنة؟
هي عبارة عن فروع لأحد البنوك التقليدية ولكنها تسمى بالبنوك الإلكترونية أو المميكنة، وتقدم هذه الفروع كل الخدمات المصرفية للعملاء بشكل إلكتروني، دون وجود موظفين "خدمة عملاء"، بحيث يستطيع العميل فتح حساب توفير أو شراء شهادات ادخار أو ربط وديعة، أو تحويل وسحب أموال وغيرها من الخدمات المصرفية، كما يمكن أيضا للعميل التحدث إلى أحد ممثلي خدمة عملاء البنك عن طريق "الفيديو كول" من خلال شاشات إلكترونية خاصة.
مزايا البنوك المميكنة
-توفير الوقت والجهد مقارنة بحجم الزحام في الفروع التقليدية.
-تساهم في زيادة الإقبال على التعامل مع الخدمات المصرفية إلكترونيا بدلا من الفروع التقليدية.
-تقدم هذه البنوك جميع الخدمات المصرفية المختلفة بشكل إلكتروني؛ مثل فتح حساب توفير أو إصدار دفتر شيكات أو تحويل رصيد أو الاستعلام عن الرصيد أو خدمة السحب والإيداع.
-تزود هذه الفروع بماكينات الصراف الآلي التفاعلي "ITM"، حيث يمكن للعميل السحب والإيداع النقدي بأكثر من الحدود اليومية المسموحة من خلال ماكينات الـ"ATM" التقليدية.
-تتيح هذه البنوك إمكانية إيداع الشيكات المسحوبة على البنك.
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