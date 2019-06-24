سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

وزير الخارجية الأمريكي يصل السعودية لبحث ملف إيران

تحرير:وكالات ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ ص
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، إلى السعودية، من أجل بحث ملف إيران، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. من ناحية أخرى، وفي تطور جديد للأزمة الأمريكية الإيرانية، بعد إسقاط طهران لطائرة أمريكية في خليج عمان، يوم الخميس الماضي، صرح قائد القوات البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي، بأن الأمر يمكن تكراره مرة أخرى، قائلا: "شهد الجميع إسقاط الطائرة المسيرة، بإمكاني التأكيد لكم أن هذا الرد الصارم يمكن تكراره والعدو يعرف ذلك".
وأضاف خانزادي: "العدو أرسل أكثر طائرات التجسس حداثة وتطورا وتعقيدا إلى منطقة محظورة ورأى الجميع كيف سقطت هذه الطائرة المسيرة"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "تسنيم" الإيرانية.وبشأن العقوبات الأمريكية على إيران، قال: "بالاعتماد على الشباب الثوري بلغنا نقطة يمكننا فيها الصمود بقوة
اقرأ المزيد
دونالد ترامب

ترامب: أرغب في حوار مع مسئولين إيرانيين دون شروط

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن رغبته في إجراء حوار مع مسؤولين إيرانيين دون فرض شروط مسبقة. وقال الرئيس الأمريكي، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، إنني لا أسعى لشن حربا وإن حدث ذلك سيكون دمارا لم يحدث من قبل ولكنني لا أسعى أن يحدث ذلك ولكن لا يمكنك أيضا أن تملك سلاحا نوويا. وأوضح ترامب أنه بالنسبة له لا يرغب في أن يكون هناك شروط مسبقة، مشيرًا إلى أنه لم يرسل لطهران رسالة بشأن تحذيرهم لشن هجوم.
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

أمريكا: لا يمكن لإيران امتلاك نووي.. وانتظروا عقوبات

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأحد، مع جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، والذي قال إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح أبدا لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وإن واشنطن ستعلن عن العقوبات الجديدة التي تعتزم فرضها على إيران يوم الإثنين المقبل، قائلا: "سعي إيران المستمر للأسلحة النووية وتهديدها بتجاوز الحدود وتطويرها المستمر لقدرات قوات القدس في العراق وسوريا والعمليات العدائية ضد إسرائيل وحلفاؤنا في الخليج العربي، ليست علامات على أن هذه الدولة تسعي للسلام".
ترامب-في-العراق

الهجمات الإلكترونية.. رد ترامب على أنشطة إيران

بدا من الواضح أن الخيارات المتاحة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرد على إسقاط إيران طائرة بدون طيار خلال الأيام القليلة الماضية، تشمل العديد من الأهداف الإستراتيجية والعسكرية، بما في ذلك الجيش الإلكتروني الذي تعتمد عليه طهران بصفة رئيسية. وخلال الساعات القليلة الماضية، وضع ترامب العديد من الخيارات الخاصة بالتعامل مع إيران في الوقت الحالي، لا سيما بعد أن استهدفت طائرة استطلاع يوم الخميس الماضي، وشنت مجموعة من الهجمات على ناقلات النفط في الخليج العربي ومضيق هرمز على مدى شهر مضى.
مايك-بومبيو

بومبيو: الضغط الاقتصادي والعزل السياسي لإيران مستمر

أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب لم يمرر رسالة عبر سلطة عمان طلبا للمحادثات مع إيران، مشيرًا إلى أن الضغط الاقتصادي والعزل السياسي لإيران مستمر. وقال مايك بومبيو، في بيان نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، مساء أمس السبت، إن القرارات التي إتخذتها الولايات المتحدة ردا على الهجمات الإيرانية المتهورة جاءت لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ، وكذلك لمنع أكبر دولة راعية للإرهاب من استهداف الأمريكيين والمصالح الأمريكية حول العالم.
اقرأ المزيد من الأخبار
مايك-بومبيو

بومبيو: الضغط الاقتصادي والعزل السياسي لإيران مستمر

أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب لم يمرر رسالة عبر سلطة عمان طلبا للمحادثات مع إيران، مشيرًا إلى أن الضغط الاقتصادي والعزل السياسي لإيران مستمر. وقال مايك بومبيو، في بيان نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، مساء أمس السبت، إن القرارات التي إتخذتها الولايات المتحدة ردا على الهجمات الإيرانية المتهورة جاءت لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ، وكذلك لمنع أكبر دولة راعية للإرهاب من استهداف الأمريكيين والمصالح الأمريكية حول العالم.
نتنياهو

لماذا تجنبت إسرائيل التعليق على هجوم خليج عمان؟

عدد من أجهزة الاستخبارات الغربية، بما في ذلك الإسرائيلية كانت حاسمة في تقييمها "إيران هي المسؤولة عن هجوم يوم الخميس على ناقلات النفط في خليج عمان"، لم يختلف الأمر كثيرا عن الحوادث المشابهة التي وقعت في الأسابيع الأخيرة في المنطقة، لكن ما لم يقدموه بعد هو الدليل لإثبات ذلك. فبالنظر للسوابق التاريخية، لا سيما الادعاءات السابقة لحرب العراق عام 2003، بأن نظام صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل، ومشكلة مصداقية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمخاوف الأوروبية بشأن حرب غير ضرورية، فلا عجب في أن يتحدث الإعلام عن الأزمة بنبرة يملؤها الشك.
الدخان يتصاعد من ناقلة النفط

قرار حاسم.. هل ترسل اليابان قوات عسكرية لخليج عمان؟

قال وزير الدفاع الياباني تاكيشي إوايا، إن حكومة بلاده لا تعتزم إرسال أفراد من قوات الدفاع الذاتي إلى مضيق هرمز ردا على الهجوم الذي تعرضت له ناقلة نفط تديرها شركة شحن يابانية في خليج عمان أمس. وأضاف في تصريحات للصحفيين نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، أن الوضع الحالي لم يستوفِ الشروط التي تسمح لليابان بممارسة حقها في الدفاع عن النفس، مضيفا أن الحكومة خلُّصت إلى أنه ليس هناك أسباب لإرسال قوات الدفاع الذاتي في التوقيت الحالي.
مطار ابها (1)

رسالة من السعودية إلى مجلس الأمن بشأن هجوم مطار أبها

أكدت المملكة العربية السعودية، أنها ستتخذ وتحالف دعم الشرعية في اليمن تدابير عاجلة وفي الوقت المناسب لردع مثل الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير جنوب غرب المملكة. جاء ذلك في رسالة بعث بها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء الخميس، إلى مجلس الأمن الدولي، عقب الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها الدولي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org