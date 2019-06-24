وزير الخارجية الأمريكي يصل السعودية لبحث ملف إيران

تحرير:وكالات ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ ص

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، إلى السعودية، من أجل بحث ملف إيران، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. من ناحية أخرى، وفي تطور جديد للأزمة الأمريكية الإيرانية، بعد إسقاط طهران لطائرة أمريكية في خليج عمان، يوم الخميس الماضي، صرح قائد القوات البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي، بأن الأمر يمكن تكراره مرة أخرى، قائلا: "شهد الجميع إسقاط الطائرة المسيرة، بإمكاني التأكيد لكم أن هذا الرد الصارم يمكن تكراره والعدو يعرف ذلك".

وأضاف خانزادي: "العدو أرسل أكثر طائرات التجسس حداثة وتطورا وتعقيدا إلى منطقة محظورة ورأى الجميع كيف سقطت هذه الطائرة المسيرة"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "تسنيم" الإيرانية.وبشأن العقوبات الأمريكية على إيران، قال: "بالاعتماد على الشباب الثوري بلغنا نقطة يمكننا فيها الصمود بقوة