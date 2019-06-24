جريمة

ضبط مسجلي خطر كانا يعدان لحرب شوارع بالمطرية

تحرير:سماح عوض الله ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ ص
بلطجة- أرشيفية
بلطجة- أرشيفية
مسجلا خطر، تعج صحيفتاهما الجنائيتان بنحو 13 قضية سابقة، تتنوع بين ضرب وبلطجة وحيازة سلاح ومخدرات، يجمعان أسلحة نارية وذخيرة ومواد حارقة، استعدادًا للتشاجر مع جيران لهما، على خصومة معهما بسبب سوء سلوكهما واعتيادهما البلطجة بمحيط سكنهما، بدائرة قسم شرطة المطرية، ويخطط المسجلان خطرا لإعداد مجزرة ومحرقة بالشارع لفرض سيطرتهما، هذه هى المعلومات التى وردت إلى رجال مباحث القاهرة، وحركت رجال الأمن لضبط المسجلين خطرا ومنع مخططهما الإجرامي، وبالفعل نجحوا فى القبض عليهما وبحوزتهما ترسانة أسلحة.
أعدت قوات الأمن كمينا أمنيا لترصد وجود المتهمين فى توقيت واحد بمنزل أحدهما، وبمداهمة المسكن تم ضبطهما، وبحوزتهما فرد خرطوش و17 طلقة لذات العيار للتعدى على خصومهم، علاوة على طبنجة صوت و40 طلقة صوت لإثارة رعب الناس ومنع تدخلهم للدفاع عن المجني عليهم المستهدفين، بجانب 3 زجاجات مولوتوف لحرق منزل الخصوم
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القبض-على-متهم

سرقة وحرق جثة.. بلطجي وصديقته وراء قتل عجوز السويس

تمكنت مباحث مديرية أمن السويس، اليوم الإثنين، من كشف لغز العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 67 عامًا، تعرضت للقنل وإشعال النيران في جسدها، داخل شقتها بمدينة المني السكنية بحي فيصل بالسويس، وتم اكتشاف جثتها بعد السيطرة على الحريق، إذ تلقى اللواء محمد جاد، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن السويس، إخطارًا من مأمور قسم شرطة فيصل، بتعرض وحدة سكنية لحريق، وعثر على متوفية داخل الوحدة السكنية بعد إخماد الحريق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
اللواء-سيد-سلطان‎ (1)

مفاجأة في واقعة السطو المسلح على سيارة أموال

اختلق سائق واقعة سطو مسلح عليه من قِبَل ملثمين، للاستيلاء على أموال الشركة التي يعمل بها، وتمكنت أجهزة الأمن بالمنوفية من كشف حيلته وتم ضبطه، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال "سائق" بشركة للكاوتش ومقرها بالغربية، ومقيم بالغربية مصابًا بجروح سطحية، بالانتقال وسؤاله قرر بأنه كان في طريقه للعودة من الإسكندرية بالسيارة قيادته نقل وبحوزته مبلغ 58,500 ألف جنيه مصري إجمالي ما تم تحصيله من عملاء الشركة.
ندم

كيد الرجال.. شهر بزوجته على فيسبوك ثم اتهمها بالنشوز

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإسقاط مستحقاتها لديه قبل تطليقها، وذلك بعد هجرها مسكن الزوجية، وامتناعها عن العودة إليه لقرابة 8 أشهر، جراء خلاف بينهما بسبب هوسها بـ«الفيسبوك»، وإصرارها على تدوين كل كبيرة وصغيرة يمران بها فى حياتهما على موقع التواصل الاجتماعي، ونشر أحاديث تدور بينها وبين طفلتهما، مع سيطرة حب التظاهر عليها ومساعيها لرسم صورة إيجابية لنفسها، وتجسيد حياتهما وكأنها مثالية بخلاف الحقيقة، بينما يعاني الزوج من إهمالها مسؤوليات المنزل وابنتهما.
جثة (3)

مربوط بقميص حريمى.. العثور على جثة موظف متحللة بطوخ

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الإثنين، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة لموظف بالمعاش عمره 65 عامًا، متوفي من 5 أيام ومقيد من قدميه بقميص حريمى، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طوخ المركزى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. بعد تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ، بورود بلاغا بالعثور على جثة فى حالة تحلل تام داخل شقة سكنية بالمدينة ومقيد بمقميص نوم حريمي، وفي حالة تحلل.
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بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

إصابة 4 أشخاص في مشاجرتين لخلافات الجيرة في قليوب

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في مشاجرتين "متفرقتين" بالأسلحة النارية والشوم بدائرة مركز قليوب بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد نشوب مشاجرة بعزبة الجندى دائرة مركز قليوب، وبانتقال مأمور وضباط وحدة مباحث المركز تبين حدوثها بين 5 أشخاص أسفرت عن إصابة "ح م س - 27 عاما - عاطل" برش خرطوش و"خ ع م - 35 عاما - عامل بشركة زجاج"، تصادف تواجده أثناء المشاجرة.
القبض-على-متهم

حل لغز مقتل عامل تصدى لـ«قرار إزالة» في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية لغز مقتل عامل فى العقد الرابع من العمر بمنطقة الرأس السوداء، شرق الإسكندرية، حاول منع مقاول الهدم بحي أول المنتزه من تنفيذ قرار إزالة شدة خشبية فضربوه على رأسه وسقط أسفل عجلات السيارة وبدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة ثالث المنتزه يفيد وفاة عامل، 32 عاما، مقيم بمنطقة الرأس السوداء دائرة القسم إثر إصابته بكسر بالجمجمة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وذلك على خلفية قيام موظفى حى أول المنتزه بإزالة شدة خشبية بالطابق الثالث بعقار تحت الإنشاء بمنطقة الرأس السوداء دائرة القسم دون إخطار مسبق للجهات الأمنية.
طعنات-سكين-جريمة

«كان بينا مشاكل».. القبض على قاتل سائق ميدان المطرية

شهد ميدان المطرية بالقاهرة، مشاجرة عنيفة بين عامل وسائق وسط ذهول المواطنين وخلال محاولاتهم للتدخل لفضها سقط السائق غارقا فى دمائه عقب تلقيه عدة طعنات قاتلة من غريمه، وحاول المواطنون الإمساك بالمتهم ولكنه هرب، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، من القبض عليه عقب هروبه من المنطقة، واعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية مع المجني عليه، ورفض الأخير تسويتها فيما بينهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة التى باشرت التحقيقات بالواقعة.
انتحار

سهرات مراهقة.. لغز انتحار فتاة المطرية

صرحت نيابة المطرية، بدفن جثمان فتاة مراهقة، تبلغ من العمر 19 سنة، بعد توقيع كشف الطب الشرعي على الجثمان للتحقق من سبب الوفاة، الوارد فى محضر الشرطة أنه انتحار بالقفز من شرفة الطابق الثامن، وأمرت النيابة باستدعاء والدة وخالة المتوفاة، لسماع أقوالهما فى الواقعة، والتحقق من تهديد الأم لابنتها بشكواها إلى والدها، الذى هجرهما وعاد إلى سكن عائلته بمحافظة المنيا، لكون الفتاة غير مطيعة لأمها وكثيرة الخروج من المنزل والسهر مع صديقاتها، دون استجابة لنهي والدتها التى هددتها مؤخرًا بإخبار والدها بالأمر.
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