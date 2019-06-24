ضبط مسجلي خطر كانا يعدان لحرب شوارع بالمطرية

تحرير:سماح عوض الله ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ ص

بلطجة- أرشيفية

مسجلا خطر، تعج صحيفتاهما الجنائيتان بنحو 13 قضية سابقة، تتنوع بين ضرب وبلطجة وحيازة سلاح ومخدرات، يجمعان أسلحة نارية وذخيرة ومواد حارقة، استعدادًا للتشاجر مع جيران لهما، على خصومة معهما بسبب سوء سلوكهما واعتيادهما البلطجة بمحيط سكنهما، بدائرة قسم شرطة المطرية، ويخطط المسجلان خطرا لإعداد مجزرة ومحرقة بالشارع لفرض سيطرتهما، هذه هى المعلومات التى وردت إلى رجال مباحث القاهرة، وحركت رجال الأمن لضبط المسجلين خطرا ومنع مخططهما الإجرامي، وبالفعل نجحوا فى القبض عليهما وبحوزتهما ترسانة أسلحة.

أعدت قوات الأمن كمينا أمنيا لترصد وجود المتهمين فى توقيت واحد بمنزل أحدهما، وبمداهمة المسكن تم ضبطهما، وبحوزتهما فرد خرطوش و17 طلقة لذات العيار للتعدى على خصومهم، علاوة على طبنجة صوت و40 طلقة صوت لإثارة رعب الناس ومنع تدخلهم للدفاع عن المجني عليهم المستهدفين، بجانب 3 زجاجات مولوتوف لحرق منزل الخصوم