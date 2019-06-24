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صحف الإمارات: إسطنبول تُسقط أردوغان وانقلاب بإثيوبيا

الصحف تناولت استهداف مطار أبها مجددا، حيث توفي مقيم من الجنسية السورية، وإصابة 21 مدنيا في هجوم إرهابي لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على المطار
تحرير:وفاء بسيوني ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ ص
صحف إماراتية
صحف إماراتية
طالعتنا الصحف الإماراتية بنتائج الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول، كما تناولت محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها إثيوبيا، واستعرضت الصحف استهداف الحوثيين مطار أبها مجددا، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. تحت عنوان "أردوغان يخسر معركة إسطنبول.. وتركيا إلى عهد جديد"، كشفت صحيفة "الخليج" أن حزب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مُنِي أمس الأحد، بهزيمة للمرة الثانية في الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول، التي تحولت إلى "معركة من أجل الديمقراطية"، واستفتاء على شعبية الرئيس وحزبه الحاكم.
وقد فاز مجدداً مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو بالمدينة الكبيرة، بعد حصوله على 53.6% مقابل 45.4% لمرشح الحزب الحاكم "العدالة والتنمية" بن على يلدريم، بعد فرز 94.5% من الأصوات، لتسترد بذلك المعارضة نصرها المسروق، بعدما شن أردوغان حملة شعواء، وقدم سيلاً من الطعون لإلغاء النتائج الأولى التي فاز بها إمام
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عمر-البشير-اثناء-ذهابه-للتحقيق (1)

ماذا حدث في منزل البشير لحظة اعتقاله؟

كشف الفريق ركن ياسر العطا، تفاصيل ما حدث في أثناء اعتقال الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في منزله بمنطقة كافوري بولاية الخرطوم، إذ نقلت صحيفة "الانتباهة" السودانية عن العطا قوله: "الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري أوفد إلى البشير من يخطره بقرار اقتلاعه، فما كان منه إلا أن وجه شتائم وانتقادات لبعض القيادات المقربة منه لم يسمها، وبعد إبلاغ البشير، مضيت بقوات عسكرية إلى منزله واعتقلته، وفي أثناء وضع الأغلال على يد البشير وجدنا بالمنزل شقيقه عبد الله، الذي قال لي مهددا ومتوعدا بالموت: الدوشكا حتدور".
مطار ابها (2)

سكاي نيوز: الملاحة تسير بشكل طبيعي في مطار أبها

أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الإثنين، أن الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعي في مطار أبها السعودي، وذلك بعد تعرضه لهجوم حوثي، مساء أمس الأحد. وأعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق اليوم، أن الهجوم على مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين بجروح، وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، إن الهجوم الإرهابي أدى إلى مقتل مقيم من الجنسية السورية، وإصابة 21 من المدنيين ومن جنسيات مختلفة.
حقل-نفطي-في-ليبيا

تفجير أنبوب لنقل النفط الخام في شبوة جنوب شرقي اليمن

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فجر اليوم الاثنين، أن مسلحين أقدموا على تفجير أنبوب لنقل النفط الخام في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، بعد أسبوعين من تخريب مماثل في ذات المحافظة. وأكد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك" بأن أنبوب نقل النفط الخام الممتد من القطاع الرابع حقول عياذ في مديرية جردان شمال شبوة إلى ميناء النشيمة النفطي في مديرية رضوم جنوب شرقي شبوة، تعرض للتفجير في الكيلو 108 بمنطقة لماطر في مديرية الروضة شرق محافظة شبوة.
مطار ابها (1)

بينهم مصريان.. قتيل و21 جريحًا حصيلة هجوم مطار أبها

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، أن الهجوم على مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين بجروح، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن الهجوم الإرهابي أدى إلى مقتل مقيم من الجنسية السورية، وإصابة 21 من المدنيين ومن جنسيات مختلفة". وأوضح العقيد المالكي أن الجرحى هم 13 من الجنسية السعودية و4 من الجنسية الهندية و2 من الجنسية المصرية و2 من الجنسية البنجلاديشية.
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مطار ابها

طائرة مسيرة تستهدف مطار أبها.. ووقوع إصابات

أفاد موقع "العربية. نت"، مساء الأحد، بوقوع 8 إصابات في هجوم يعتقد أنه بطائرة مسيرة في مواقف سيارات مطار أبها بالسعودية. وأعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية باليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الثلاثاء الماضي، تمكن قوات القوات الدفاع الجوي، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات، أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في أبها. وأشار المالكي إلى تمكن القوات من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أخرى، محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
أكرم-إمام-أوغلو

إمام أوغلو يهزم رجل أردوغان في انتخابات إسطنبول.. من هو؟

فاز مرشح المعارضة في إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في انتخابات إسطنبول المُعادة، بعد فرز 95 في المائة من الأصوات، بفارق واضح عن مرشح الحزب الحاكم في تركيا "بن علي يلدريم"، بحسب "سكاي نيوز عربية". وحصل "أوغلو" مرشح حزب الشعب الجمهوري على 53.6 في المئة من الأصوات مقابل 45.4 في المئة، لمرشح حزب العدالة والتنمية "يلدريم". وبحسب وكالة الأناضول الرسمية للبلاد، أقر يلدريم، بتقدم منافسه المعارض في الانتخابات. وتُعد هذه النتائج صفعة قوية لرجب طيب أردوغان الذي ضغط على اللجنة العليا للانتخابات من أجل إعادة الاقتراع، بحسب "بي بي سي".
فتح-الله-جولن

السجن مدى الحياة لـ24 من قادة الانقلاب الفاشل بتركيا

في إطار الإجراءات القضائية ضد المتهمين بتدبير الانقلاب الفاشل على أردوغان في 2016، قررت محكمة تركية الخميس سجن 24 شخصا مدى الحياة، حيث شمل الحكم الصادر، قائد سلاح الجو السابق، أكين أوزتورك، ومستشار أردوغان السابق، علي يازجي، فيما صدر 141 حكما بالسجن المؤبد في حق 17 آخرين بعد إدانتهم بـ"محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري"، وقتل 139 شخصا، و"محاولة اغتيال الرئيس"، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول الحكومية. ودارت مجريات المحاكمة في سجن سينجان بالقرب من العاصمة أنقرة، حيث بنيت قاعة ضخمة خصيصا لاستيعاب الجلسات المتصلة بالانقلاب الفاشل.
سامح-شكري (1)

الخارجية: أردوغان «حاقد».. وتصريحاته غير مسؤولة

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، بيانا جديدا للرد على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول مصر، معربة فيه عن بالغ استنكارها من تصريحاته المتكررة، واصفة إياها بـ"غير المسؤولة"، وأنها لا ترقى لمستوى التعليق الجاد عليها، مؤكدة استعداد مصر للتصدي لأي تهديدات، وإن كانت "جوفاء ولا نقيم لها وزنا"، مشددة على أن أردوغان يسعى إلى الدخول، في مهاترات عبثية لخدمة وضعه الانتخابي من خلال العمل حصرا على اختلاق المشاكل، لرغبته في التغطية على تجاوزاته الداخلية.
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