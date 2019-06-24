صحف الإمارات: إسطنبول تُسقط أردوغان وانقلاب بإثيوبيا

الصحف تناولت استهداف مطار أبها مجددا، حيث توفي مقيم من الجنسية السورية، وإصابة 21 مدنيا في هجوم إرهابي لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على المطار

تحرير:وفاء بسيوني ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ ص

طالعتنا الصحف الإماراتية بنتائج الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول، كما تناولت محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها إثيوبيا، واستعرضت الصحف استهداف الحوثيين مطار أبها مجددا، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. تحت عنوان "أردوغان يخسر معركة إسطنبول.. وتركيا إلى عهد جديد"، كشفت صحيفة "الخليج" أن حزب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مُنِي أمس الأحد، بهزيمة للمرة الثانية في الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول، التي تحولت إلى "معركة من أجل الديمقراطية"، واستفتاء على شعبية الرئيس وحزبه الحاكم.

وقد فاز مجدداً مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو بالمدينة الكبيرة، بعد حصوله على 53.6% مقابل 45.4% لمرشح الحزب الحاكم "العدالة والتنمية" بن على يلدريم، بعد فرز 94.5% من الأصوات، لتسترد بذلك المعارضة نصرها المسروق، بعدما شن أردوغان حملة شعواء، وقدم سيلاً من الطعون لإلغاء النتائج الأولى التي فاز بها إمام

وقد فاز مجدداً مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو بالمدينة الكبيرة، بعد حصوله على 53.6% مقابل 45.4% لمرشح الحزب الحاكم "العدالة والتنمية" بن على يلدريم، بعد فرز 94.5% من الأصوات، لتسترد بذلك المعارضة نصرها المسروق، بعدما شن أردوغان حملة شعواء، وقدم سيلاً من الطعون لإلغاء النتائج الأولى التي فاز بها إمام أوغلو، أمام رجله رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، في قرار تسبب في إثارة جدل في مدى نزاهة الانتخابات، والتشكيك في المسار الديمقراطي في البلاد.





وتحت عنوان "أردوغان يخسر قلبه مجدداً.. إسطنبول في قبضة المعارضة"، ذكرت صحيفة "البيان" أن مرشح المعارضة، أكرم إمام أوغلو اعتبر أمس، أن فوزه في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول يشكل "بداية جديدة بالنسبة إلى تركيا".

وصرح إمام أوغلو للصحفيين بعدما وجه صفعة قوية إلى أردوغان عبر الفوز على مرشحه بن علي يلدريم أن "هذه الانتخابات تعني فتح صفحة جديدة.. إنها تشكل بداية جديدة". وقال: "ليست مجموعة أو حزباً واحداً، لكن كل إسطنبول وتركيا فازت في هذه الانتخابات".





تناولت الصحف استهداف مطار أبها مجددا، حيث أفادت صحيفة "الاتحاد" أن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أكد وفاة مقيم من الجنسية السورية، وإصابة 7 مدنيين في هجوم إرهابي لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على مطار أبها الدولي في منطقة عسير جنوبي المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، إنه عند الساعة (21:10) من مساء الأحد، وقع هجوم إرهابي من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأشارت "البيان" إلى أن مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) أدان "بشدة استهداف مطار أبها الدولي بمقذوف من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".

وأعربت المنظمة عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، واصفة هذا الاعتداء بالانتهاك الصارخ للقوانين الدولية في الهجوم على البنية التحتية للطيران المدني.

وفي وقت لاحق أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ارتفاع عدد المصابين ليصل إلى 21 مصابا.



وبالانتقال إلى إثيوبيا، كشفت "الخليج" عن مقتل رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي برصاص حرسه الشخصي، بعد ساعات من مقتل رئيس ولاية أمهرة الكبيرة في شمال غربي البلاد، في أعمال عنف وصفت بأنها "محاولة انقلاب" إقليمية في هذا البلد الواقع في القرن الإفريقي؛ حيث يحاول رئيس الوزراء آبي أحمد، القيام بإصلاحات.



ونشبت هذه الاضطرابات الأخيرة في ولاية أمهرة، وهي واحدة من الولايات التسع ذات الحكم الذاتي في البلاد، حينما اقتحم مسلحون، قادهم رئيس أمن الولاية، اجتماعاً لمسؤولين كبار بعد ظهر السبت، وفق ما أكد مكتب رئيس الوزراء أمس الأحد.



وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن متحدثة باسم رئيس الوزراء، قالت إن "فرقة قتل يقودها رئيس الأمن في ولاية أمهرة الجنرال أسامنيو تسيجي، اقتحمت اجتماعاً بعد ظهر السبت، فأصابت رئيس الولاية أمباشو مكونين إصابة قاتلة، وجرحت مسؤولاً كبيراً آخر، ثم بعد قليل قتل رئيس هيئة الأركان الجنرال سيري مكونين من قبل حرسه الشخصي، في عملية وصفتها المتحدثة بأنها هجوم منسق".





تناولت "الخليج" إعلان مرشح الحزب الحاكم للانتخابات الرئاسية في موريتانيا محمد ولد الغزواني، فوزه من الجولة الأولى للاقتراع، في حين ما زالت عملية فرز الأصوات جارية، بينما هنأت الحكومة الموريتانية، ولد الغزواني بانتخابه رئيساً جديداً للبلاد.

وأدلى ولد الغزواني بهذا التصريح قبيل فجر أمس الأحد أمام حشد من أنصاره، في ختام سهرة انتخابية بحضور الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، حسب صحفيين كانوا في المكان، تعهد خلالها بمواصلة الإصلاح على نهج الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز.





وحول تطورات الأوضاع في السودان، ذكرت "الإمارات اليوم" أن القيادي في "قوى إعلان الحرية والتغيير" رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، أكد أن موافقة القوى على المبادرة الإثيوبية لحل الأزمة السودانية لا تعني السماح بالقفز على مطالب الثورة، وشدّد على أن الموافقة مشروطة بتنفيذ المجلس العسكري الانتقالي للمطالب التي قدمتها قوى الحرية والتغيير، وفي مقدمتها تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث مجزرة فض الاعتصام.



فيما أشارت "الاتحاد" إلى أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان طالب إثيوبيا والاتحاد الإفريقي بتوحيد جهودهما للتوسط بين المجلس وتحالف المعارضة بشأن هيكل الحكومة الانتقالية في البلاد.

ويدور خلاف منذ أسابيع بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة بشأن شكل الحكومة الانتقالية السودانية بعد أن عزل الجيش الرئيس عمر حسن البشير واعتقله في 11 أبريل.

ويحاول كل من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والاتحاد الإفريقي التوسط بين الطرفين.



وتحت عنوان "تفعيل شبكة أمان العربية لدعم الفلسطينيين بـ100 مليون دولار شهريا"ً، أفادت "الخليج" بأن وزراء المالية العرب أعلنوا خلال اجتماعهم الطارئ أمس بالقاهرة، مواصلة التزامهم بمقررات جامعة الدول العربية، الخاصة بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلع 100 مليون دولار أمريكي شهرياً، حسب أنصبة الدول الأعضاء في موازنة الأمانة العامة للجامعة العربية.



وندد الوزراء العرب، في بيان أصدروه عقب ختام الاجتماع الذي عقد برئاسة تونس، وحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، بالقرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني، داعين المجتمع الدولي إلى إدانة إسرائيل، والضغط عليها لوقف هذه القرصنة، وإعادة هذه الأموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة.