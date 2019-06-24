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اليوم.. مدبولي يلتقي كبار مسئولي «مرسيدس وبوش»

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ ص
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، إلى مدينة شتوتجارت الألمانية، إذ يرأس وفدا مصريا رفيع المستوى والذي يشارك في اجتماعات الدورة الثانية والعشرين للمنتدى الاقتصادي العربي الألماني، ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء في مستهل زيارته لقاءات مع كبار مسئولي شركة مرسيدس للسيارات، وشركة بوش للأدوات الكهربائية، كما يزور مدبولي مصانع الشركتين في مدينة شتوتجارت، على أن يقوم بعد ذلك بتوقيع مذكرتي تفاهم لإقامة استثمارات للشركتين في مصر.
ويرافق مدبولي، خلال الزيارة وفدا يضم وزراء الكهرباء، الاستثمار والتعاون الدولي، البترول، الاتصالات، التجارة والصناعة، النقل، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسفير مصر بألمانيا، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والصناعة، من اتحادي الغرف التجارية والصناعات. وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لمجلس
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طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

الأرصاد تحذر: اليوم ارتفاع في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود، اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
فرج-عامر (1)

فرج عامر يقترح حظر أكياس البلاستيك: بنحافظ على المواطن

حظر المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، من استخدام الأكياس البلاستيك. وقال عامر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يعرض على شاشة "إم بي سي مصر" ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، إنه تقدم بمشروع قانون يحظر استخدام وصناعة الأكياس البلاستيك بالطريقة التقليدية التي يتم تصنيعها وتداولها حاليًا في الأسواق المصرية، مع مراعاة عدم إيقاف العمال من عملهم أو توقف حركة الصناعة. وطالب بتصنيع مادة بلاستيكية والتي تستخدم في أكثر من 150 دولة في العالم، حيث إنها تكون قابلة للتحلل خلافًا للأكياس البلاستيكية الأخرى.
مطار ابها

الخارجية: مصر تُدين بأشد العبارات استهداف مطار أبها

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات حادث استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مطار أبها الدولي، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 7 آخرين. وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، على وقوف مصر حكومة وشعبًا إلى جانب حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد مثل تلك المحاولات اليائسة للنيل منها، مطالبًا المجتمع الدولي بردع الميليشيات الحوثية والتصدي لعملياتها التخريبية.
دار-الافتاء-المصرية

«الإفتاء» تنشر صورة شاب ببنطلون ممزق: الثياب ستر

نصحت دار الإفتاء المصرية، الشباب المصري بعدم ارتداء البناطيل الممزقة، مؤكدة أن الثياب ستر للعورة وزينة للجسد. ونشرت صفحة الدار على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لشاب يرتدي "بنطلون جينز" ممزقا من فوق الركبة، وعليه علامة خطأ باللون الأحمر، مضيفة: "ثيابك ستر لعورتك وزينة لجسدك". وأثارت موضة البناطيل الممزقة، جدلا في مصر، منذ عامين، إذ قررت عدد من الكليات في جامعة الأزهر منع ارتدائه، ومنها كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالمنوفية، التي شددت على منع دخول الامتحان الشفهي والتحريرى لأي طالب يرتدي البنطلون الممزق.
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مصطفى-مدبولى

رئيس الوزراء: يجب إعلان الأسعار على المنتجات

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا، لمتابعة موقف توافر السلع بالأسواق والأسعار، بحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اللواء إيهاب المحمدي ممثلا عن جهاز الخدمة الوطنية، مسئولي بعض الجهات. وأكد مدبولي على أهمية الإعلان عن أسعار السلع للمنتجات المختلفة، ووضع ملصقات على كل سلعة بها السعر وكافة المواصفات والبيانات الضرورية للمستهلك.
مصطفى-مدبولى

«بطيخ وليمون».. رئيس الوزراء يتسوق دون حراسة (صور)

تداول ناشطو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهو يقف في طابور تحصيل مستحقات المشتريات داخل مول شهير في القاهرة دون حراسة. وأظهرت الصور بعض السلع التي اشتراها رئيس الوزراء، التي كانت عبارة عن "بطيخ ومكرونة وليمون ومياه"، فيما لفت العديد من المعلقين إلى ظهور "مدبولي" دون حراسة، وبملابس بسيطة. وحينما شكك البعض في أن تكون الصور لرئيس الوزراء، أكد كثيرون أنها له، والتقطت في مول شهير بالقاهرة، إذ كان يتسوق بعض السلع قبل عيد الفطر.
مصطفى-مدبولى

إجازة عيد الفطر 3 أيام لموظفي الحكومة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قرارا يقضي بأن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الثلاثاء 4 وحتى الخميس المقبل، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام. من ناحية أخرى، أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا جديدا بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية للعام 2018 - 2019، وحلول الأعياد والإجازات الرسمية، يتضمن إقرار مواعيد إضافية لصرف مرتب شهري يونيو ويوليو، ومتأخرات مايو ويوليو 2019.
مصطفى-مدبولى

الوزراء يوافق على دعم ألماني بـ225 مليون يورو

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اتفاق التمويل الخاص بدعم الموازنة المقدم من الجانب الألماني بمبلغ 225 مليون يورو (الشريحة الثانية)، لاستكمال دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية داخل برنامج صندوق النقد الدولي. كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 503.49 فدان، تعادل 2 مليون و115 ألفا و112 مترا مربعا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية بنبان بمحافظة أسوان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إنشاء محطة معالجة صرف صحي وغابة خشبية.
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