اليوم.. مدبولي يلتقي كبار مسئولي «مرسيدس وبوش»

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ ص

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، إلى مدينة شتوتجارت الألمانية، إذ يرأس وفدا مصريا رفيع المستوى والذي يشارك في اجتماعات الدورة الثانية والعشرين للمنتدى الاقتصادي العربي الألماني، ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء في مستهل زيارته لقاءات مع كبار مسئولي شركة مرسيدس للسيارات، وشركة بوش للأدوات الكهربائية، كما يزور مدبولي مصانع الشركتين في مدينة شتوتجارت، على أن يقوم بعد ذلك بتوقيع مذكرتي تفاهم لإقامة استثمارات للشركتين في مصر.

ويرافق مدبولي، خلال الزيارة وفدا يضم وزراء الكهرباء، الاستثمار والتعاون الدولي، البترول، الاتصالات، التجارة والصناعة، النقل، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسفير مصر بألمانيا، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والصناعة، من اتحادي الغرف التجارية والصناعات. وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لمجلس