رياضة

ماذا تحمل لنا مواجهات الاثنين في كأس أمم إفريقيا؟

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ ص
منتخب تونس
منتخب تونس
يشهد اليوم الاثنين، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في بطولتي كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وكوبا أمريكا، ففي كان 2019 تتواصل المنافسات لليوم الرابع على التوالي بـ 3 مباريات، البداية ستكون بين منتخب كوت ديفوار ونظيره منتخب جنوب إفريقيا في الرابعة عصرًا، في المجموعة الرابعة وتذاع المباراة على «بي إن ماكس 1» و«تايم سبورت»، بعدها يلعب منتخب تونس أمام أنجولا في السابعة مساءً في المجموعة الخامسة.
وفي ختام مباريات اليوم، في كأس الأمم، يلعب منتخب مالي أمام منتخب موريتانيا في العاشرة مساءً، على «بي إن ماكس 1» و«تايم سبورت». أما في بطولة كوبا أمريكا تقام اليوم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، عندما تقام مباراتين في المجموعة الثالثة من المجموعات الثلاث، حيث يلعب
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منتخب تشيلي

اليوم ختام دور المجموعات في كوبا أمريكا

تختتم مساء اليوم مباريات دور المجموعات في كوبا أمريكا من خلال مباريات المجموعة الثالثة، وذلك عندما تواجه حاملة لقب آخر نسختين تشيلي نظيرتها الأوروجواي في تمام الساعة الواحدة صباحًا على ملعب ماراكانا، بينما تواجه الإكوادور نظيرتها اليابان في نفس التوقيت على ملعب مينيراو، وتحتل تشيلي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط وضمنت التأهل إلى ربع النهائي، وتحتل أوروجواي المركز الثاني برصيد 4 نقاط وضمنت أيضا التأهل، بينما توجد اليابان في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، في الوقت الذي تتذيل فيه الإكوادور جدول الترتيب دون رصيد من النقاط.
فرجاني-ساسي-منتخب-تونس (3)

اليوم الظهور الأول لتونس وموريتانيا بالكان

تتواصل اليوم، مباريات كأس الأمم الإفريقية وذلك عندما تواجه كوت ديفوار نظيرتها جنوب إفريقيا الساعة 4:30 عصرًا على ملعب السلام ضمن مباريات المجموعة الرابعة، وتشارك كوت ديفوار في البطولة للمرة الـ22 في تاريخها وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب عامي 1992 و2015، بينما تشارك جنوب إفريقيا في البطولة للمرة العاشرة وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب على أرضها عام 1996، وتواجهت كوت ديفوار وجنوب إفريقيا في 6 مباريات سابقة، حققj خلالها جنوب إفريقيا الفوز في 4 مباريات وتعادلا في مواجهتين، وتواجها في الكان مرة واحدة من قبل، حيث تعادلا 1-1 في نسخة 1998.
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حدث في مثل هذا اليوم.. ولد الأسطورة ليونيل ميسي

في مثل هذا اليوم 24 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1529: التوقيع على معاهدة سلام لإنهاء الحرب الأهلية في سويسرا. في عام 1839 - نشوب معركة نسيب بين الدولة العثمانية ووالي مصر محمد علي باشا والتي انتهت بهزيمة العثمانيين وفتحت الطريق أمام إبراهيم باشا للوصول إلى عاصمة دولة الخلافة لولا تدخل الدول الأوروبية الذي حال دون ذلك. في عام 1924: ولد ميلاد حنا، مهندس ومفكر سياسي مصري.
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فرجاني-ساسي-منتخب-تونس (3)

اليوم الظهور الأول لتونس وموريتانيا بالكان

تتواصل اليوم، مباريات كأس الأمم الإفريقية وذلك عندما تواجه كوت ديفوار نظيرتها جنوب إفريقيا الساعة 4:30 عصرًا على ملعب السلام ضمن مباريات المجموعة الرابعة، وتشارك كوت ديفوار في البطولة للمرة الـ22 في تاريخها وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب عامي 1992 و2015، بينما تشارك جنوب إفريقيا في البطولة للمرة العاشرة وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب على أرضها عام 1996، وتواجهت كوت ديفوار وجنوب إفريقيا في 6 مباريات سابقة، حققj خلالها جنوب إفريقيا الفوز في 4 مباريات وتعادلا في مواجهتين، وتواجها في الكان مرة واحدة من قبل، حيث تعادلا 1-1 في نسخة 1998.
فرجانى-ساسى-مباراة-اتحاد-طنجة-والزمالك-فى-الكونفيدرالية

ساسي: المصريون جعلوني أشعر أن البطولة في بلادي

أعرب فرجاني ساسي، لاعب وسط منتخب تونس، عن سعادته الكبيرة بالدعم الجماهيري الذي يلقاه منتخب بلاده قبل انطلاق مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، من الجماهير المصرية. ويواجه المنتخب التونسي نظيره الأنجولي، في تمام الساعة السابعة من مساء غد الإثنين، في أولى مباريات المجموعة الخامسة من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وتضم المجموعة أيضًا منتخبي مالي وموريتانيا، اللذين يلتقيان في تمام العاشرة من مساء الغد.
الان-جريس

مدرب تونس عن مواجهة أنجولا: ليس لدينا سقف للطموح

أكد الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، جاهزية فريقه لخوض مواجهة أنجولا، المقرر لها في تمام الساعة السابعة مساء غد الإثنين، في أولى مباريات المجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أنجولا، صباح اليوم الأحد، بقاعة المؤتمرات باستاد السويس: «علينا الانطلاق بصورة جيدة ولا توجد مشكلات لدينا وقمنا بتحذير اللاعبين بعد مباراة بوروندي وننتظر المباراة بشغف ولكن في هدوء. ليس لدينا سقف محدد للطموح في البطولة».
منتخب-الجزائر-2014

ماذا تحمل لنا مواجهات الأحد في كأس أمم إفريقيا؟

يشهد اليوم الأحد العديد من المواجهات القوية والمثيرة في بطولتي كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وكوبا أمريكا، ففي كان 2019 تتواصل المنافسات لليوم الثالث بـ3 مباريات تشهد ظهور 3 عمالقة للقارة السمراء، وكلها تُنقَل عبر Time Sports، وbeIN Sports MAX 1\2، والبداية ستكون في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بمباراة المغرب وناميبيا، وتقام على استاد السلام ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ويعلق عليها جواد بدة.
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