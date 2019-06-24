ماذا تحمل لنا مواجهات الاثنين في كأس أمم إفريقيا؟

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ ص

منتخب تونس

يشهد اليوم الاثنين، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في بطولتي كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وكوبا أمريكا، ففي كان 2019 تتواصل المنافسات لليوم الرابع على التوالي بـ 3 مباريات، البداية ستكون بين منتخب كوت ديفوار ونظيره منتخب جنوب إفريقيا في الرابعة عصرًا، في المجموعة الرابعة وتذاع المباراة على «بي إن ماكس 1» و«تايم سبورت»، بعدها يلعب منتخب تونس أمام أنجولا في السابعة مساءً في المجموعة الخامسة.

وفي ختام مباريات اليوم، في كأس الأمم، يلعب منتخب مالي أمام منتخب موريتانيا في العاشرة مساءً، على «بي إن ماكس 1» و«تايم سبورت». أما في بطولة كوبا أمريكا تقام اليوم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، عندما تقام مباراتين في المجموعة الثالثة من المجموعات الثلاث، حيث يلعب