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وزيرة التخطيط: 40% زيادة في الاستثمارات هذا العام

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، في الجلسة العامة لمناقشة مشروع الخطة والموازنة 2019- 2020 بمقر مجلس النواب، وأكدت الوزيرة أهمية تنويع القاعدة الاقتصادية لقطاعي الصناعة والزراعة مع عدم إهمال القطاعات الخدمية التي تمتاز مصر بميزة نسبية بها؛ كقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفي ما يخص برامج التنمية المحلية أشارت السعيد إلى وجود زيادة في برامج التنمية المحلية 11 مليار جنيه بنسبة زيادة 22%، لافتة إلى زيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة 40%، وزيادة برامج الصرف الصحي من 13.8 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه.
وأكدت السعيد أن الحكومة تستهدف سياسة إصلاح هيكلي حقيقي لا تعتمد على سياسة المسكنات والمهدئات، مشيرة إلى عدم وجود برامج حماية اجتماعية وكان من الممكن زيادة معدلات الإنفاق أكثر مما هي عليه حاليا. وذكرت وزيرة التخطيط أنه لأول مرة يتم تطبيق استثمارات تخص القرى الأكثر احتياجا لهذا العام، لافتة إلى ضخ استثمارات
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الانترنت (3)

تنطلق قريبا في مصر.. ما مزايا البنوك الرقمية؟

تدرس مصر حاليا فكرة إنشاء بنوك رقمية دون أن يكون لها أى فروع، وذلك فى ظل تنفيذ الحكومة خطة الشمول المالى، والتحول التدريجي للخدمات المالية الإلكترونية، وكشف أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم المدفوعات وتكنولوجيا المعلومات عن أن ثلاثة بنوك تدرس إطلاق بنوك رقمية في مصر. وأضاف في تصريحات له، أن هذه البنوك تستعين حاليا بشركات استشارية لتقديم دراسة جدوى لتدشين بنوك رقمية في مصر، لافتا إلى أن أي بنك يعتزم إنشاء بنك رقمي يحتاج إلى الحصول على رخصة من البنك المركزي المصري.
الاقتصاد-المصري

البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 1.75 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الإثنين، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 1.750 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد سندات الخزانة عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما. ومن المقرر طرح سندات خزانة بقيمة مليار جنيه لأجل 3 سنوات، كما سيتم طرح سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه لأجل 7 سنوات.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الإثنين 24 يونيو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.64 جنيه، ونحو 16.74 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك عودة ليسجل نحو 16.73 جنيه للبيع، و16.63 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، وبنك الاستثمار العربي، وبنك الكويت الوطني نحو 16.75 جنيه للبيع، و16.65 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد نحو 16.74 جنيه للبيع، و16.64 جنيه للشراء.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الإثنين 24 يونيو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك عقب تراجعها أمس بشكل طفيف، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو1404 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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على-عبد-العال

عبد العال يفتتح أعمال الجلسة العامة للبرلمان

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين «88،85»، من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، إذ نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15%.
فلوس

مصر تحقق أعلى معدل نمو في الشرق الأوسط لهذه الأسباب

توقع تقرير صادر من شركة الأبحاث «فوكس إيكونوميكس»، أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأسرع وتيرة منذ 2016، على أن تقود مصر والعراق النمو بسبب الإصلاحات الاقتصادية، ورفعت الشركة توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري في 2020 إلى 5.5% من توقعات سابقة عند 5.3%. وحقق الاقتصاد المصري نموا بنحو 5.6% في الربع الثالث من العام المالي الجاري 2018- 2019، في مقابل نحو 5.4% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2017- 2018. وتشير التوقعات إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% في الربع الأخير، حسب تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.
مجلس-النواب

نائب يطالب بإلغاء مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

ينتظر عدد من الشباب، خلال الأيام القليلة المقبلة، إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مسابقة جديدة لعقود المعلمين، للحصول على وظائف في مختلف المديريات بالمحافظات، وذلك لسد العجز في بعض التخصصات الدراسية لمدة شهرين، وهي المسابقة التي شهدت إقبالا بالآلاف خلال النسخة الأولى منها، لكن خالد أبو طالب عضو مجلس النواب، يرى أن الأمر إهدارا للمال العام، ما دفعه إلى التقدم ببيان عاجل، اليوم السبت، إلى وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، يطالبه فيه بإلغاء المسابقة والاكتفاء بتجديد عقود المعلمين المؤقتين.
السيسي-يوقع

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن البنك المركزي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 253 لسنة 2019، بتعيين الدكتور فخري الدين علي محمد إبراهيم الفقي عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري من ذوي الخبرة، خلفا للدكتورة هالة حلمي السعيد (وزيرة التخطيط)، وذلك للمدة الباقية من تشكيل المجلس. والدكتور فخري الفقي حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال الاقتصاد التمويلي من جامعتي كلارك وهارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
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