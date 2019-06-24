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داليا مصطفى ليست الأولى.. 5 فنانين تعرضوا للنصب

دائما نسمع عن وقائع النصب التي يتعرض لها العاملون في الوسط الفني، ربما بسبب الشهرة التي تجعلهم مطمعًا للكثيرين، وكان آخر من وقع في هذا الفخ الفنانة داليا مصطفى
تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
الفنانة داليا مصطفى
الفنانة داليا مصطفى
كشفت الفنانة داليا مصطفى، خلال الساعات الماضية، عن تعرضها لعملية نصب من قبَل أحد الأشخاص، إذ تعاقد معها على حملة ترويجية لصالح إحدى الجهات، وبعد انتهاء عملها تهرب من سداد مستحقاتها المالية، فقامت بنشر صورة الشخص الذى نصب عليها، وكتبت عبر حسابها بموقع «إنستجرام»: «تحذير بعدم التعامل مع المدعو فتحي عبد الرؤوف، حيث إن المدعو قام بالاحتيال على الفنانة داليا مصطفى بعدم سداد مستحقاتها مقابل عمل ترويجي وقام بالمماطلة في السداد لأكثر من مرة، وبعد عدد كبير من المحاولات الفاشلة والوعود التي لم ينفذها اختفى وقام بإغلاق جميع أرقامه وقنوات الاتصال به».
وأضافت داليا مصطفى، خلال البيان الصادر عنها: «بالبحث عنه تبين أنه ليس صحفيا كما ادعى ولا عضوا بالنقابة بناءً على عدد من المصادر، وأنه قام بمثل هذه الأعمال من قبل مع أكثر من شخصية عامة بعدم تسديد مبالغ مالية مقابل اتفاقات معهم، وسنقوم بعمل بلاغات ضد المدعو في كل الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات
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