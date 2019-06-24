داليا مصطفى ليست الأولى.. 5 فنانين تعرضوا للنصب

دائما نسمع عن وقائع النصب التي يتعرض لها العاملون في الوسط الفني، ربما بسبب الشهرة التي تجعلهم مطمعًا للكثيرين، وكان آخر من وقع في هذا الفخ الفنانة داليا مصطفى
تحرير:ريهام عبد الوهاب٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
الفنانة داليا مصطفى
كشفت الفنانة داليا مصطفى، خلال الساعات الماضية، عن تعرضها لعملية نصب من قبَل أحد الأشخاص، إذ تعاقد معها على حملة ترويجية لصالح إحدى الجهات، وبعد انتهاء عملها تهرب من سداد مستحقاتها المالية، فقامت بنشر صورة الشخص الذى نصب عليها، وكتبت عبر حسابها بموقع «إنستجرام»: «تحذير بعدم التعامل مع المدعو فتحي عبد الرؤوف، حيث إن المدعو قام بالاحتيال على الفنانة داليا مصطفى بعدم سداد مستحقاتها مقابل عمل ترويجي وقام بالمماطلة في السداد لأكثر من مرة، وبعد عدد كبير من المحاولات الفاشلة والوعود التي لم ينفذها اختفى وقام بإغلاق جميع أرقامه وقنوات الاتصال به».
وأضافت داليا مصطفى، خلال البيان الصادر عنها: «بالبحث عنه تبين أنه ليس صحفيا كما ادعى ولا عضوا بالنقابة بناءً على عدد من المصادر، وأنه قام بمثل هذه الأعمال من قبل مع أكثر من شخصية عامة بعدم تسديد مبالغ مالية مقابل اتفاقات معهم، وسنقوم بعمل بلاغات ضد المدعو في كل الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات
وأضافت داليا مصطفى، خلال البيان الصادر عنها: «بالبحث عنه تبين أنه ليس صحفيا كما ادعى ولا عضوا بالنقابة بناءً على عدد من المصادر، وأنه قام بمثل هذه الأعمال من قبل مع أكثر من شخصية عامة بعدم تسديد مبالغ مالية مقابل اتفاقات معهم، وسنقوم بعمل بلاغات ضد المدعو في كل الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده».
داليا مصطفى ليست أول من يتعرض للنصب في الوسط الفني، فهناك الكثيرون ممّن وقعوا فى فخ «النصب» من قبل جهات وأشخاص، فدائما تكون الشهرة و"النجومية" مطمعا للكثيرين، وإليكم أبرز الفنانين الذين تعرضوا للنصب والاحتيال:
1- أحمد العوضى
يأتي على رأس القائمة الفنان أحمد العوضي، الذى كشف خلال لقائه ببرنامج «حفلة 11» مع الإعلامية سمر يسرى، فى يناير الماضى، عن أنه تعرض للنصب من قبل معرض سيارات، حيث قام بتأجير سيارته لهم مقابل تقاضى مبلغ 4000 جنيه شهريا، ولكنه فوجئ بتهرب صاحب المعرض من دفع المستحقات المالية لمدة ثلاثة أشهر متتالية، ما جعله يطلب منه أن يعيد إليه السيارة، لكنه رفض وقال له: «مفيش عربية»، فذهب إلى قسم الشرطة وأبلغ عن صاحب المعرض ولكن هذا لم يشفِ غليله منه، فذهب بصحبة أصدقائه وقام بتكسير معرضه، وأخذ سيارته فى النهاية.
وقبل عامين ذهب أعضاء «مسرح مصر» بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي، لتقديم عروض بدولة الكويت خلال مهرجان «هلا فبراير»، ولكنهم تعرضوا لعملية نصب من قبل المنظمين، حيث قدموا العرض لمدة 4 أيام متواصلة دون الحصول على مستحقاتهم، وتحدث عن ذلك الفنان "أوس أوس" حينها، إذ نشر بيانا عبر حسابه بموقع «إنستجرام» أوضح فيه حقيقة ما حدث لهم.
وجاء البيان كالتالي: «الحمد لله رجعنا لبلدنا الحبيب مصر، ربنا يحفظها لينا، بنشكر كل جمهورنا المصري المغترب فى دولة الكويت الشقيقة وجمهورنا العربي من جميع أنحاء دول الخليج العربي على تشريفه لنا ويا رب نكون قدرنا نسعدكم واتبسطنا جدا بالاحتفال بأعياد أشقائنا الكوايتة والاحتفال معهم في مهرجان هلا فبراير برعاية الشيخة نوال صباح التى لم تقصر معنا فى شيء طول الثلاث سنوات ولكن وقعنا فى 3 أشخاص بلا ضمير ولا مشاعر وقبلوا أن يُدخلوا فلوس حرام على بيتهم وأولادهم».
وتابع: «عرضنا بدون أى مقابل احتراما لحجز الجمهور 4 أيام كاملة العدد، عرضنا فى أصعب ظروف وإهانة من المنظمين للعروض ومعاملتهم السيئة لنا ولجمهورنا وتحمل أستاذ أشرف عبد الباقي تكاليف الرحلة كاملة على نفقته الشخصية من إقامة فى الفندق وتنقلات من وإلى المسرح، أثق فى السلطات والقضاء الكويتي بأن يحكم بالعدل والله يعلم أننا لم نخالف أى بند في بنود العقد ونطالب الشيخة نوال صباح بالتدخل لمعرفتها بتفاصيل هؤلاء (النصابين)».
وقد وقع الفنان كريم محسن فى فخ النصب من قبل أحد منظمى الحفلات، وتعود الواقعة إلى عام 2016، إذ تعاقد حينها على تقديم حفل غنائي بالإسكندرية، وحين طالب منظم الحفلات بمستحقاته المالية رفض إعطاءها إياه وهدد بقتله فى حالة عدم صعوده على المسرح، وقال «كريم» فى بيان له: «تعرضت لواقعة نصب بالإسكندرية وفى البند الأول واضح إني لم أتقاضَ الأجر كاملا وأيضا موضح فى البند الأول أنه يجب على منظم الحفل دفع باقى الأجر صباح يوم الحفل، علما بأن الإيفينت الخاص بالحفل على فيسبوك تم إلغاؤه فى تمام الساعة 4:47 عصر يوم الحفل، أى أن الحفل يعد مُلغًى من تلقاء نفسه حسب ما ذكر بالعقد».
وتابع: «ومع ذلك حرصا مني على عدم حدوث مشكلات للمساعدين الذين تم احتجازهم بمقر الحفل من قبل المنظمين، جئت بالفعل وقمت بالغناء لمدة 40 دقيقة حرصا مني على سلامتهم وسلامة جمهوري الحبيب»، وتقدم كريم محسن وقتها بشكوى ضد منظم الحفل عمار ياسر لنقيب الموسيقيين، ليس هذا فقط بل ذهب وحرر محضرا ضده بعد انتهاء الحفل.
4- شيرين
سبق وتعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب لعملية نصب من قبل شخص إماراتي، حيث لجأت له لشراء شقة لها فى دبي، وحصل على مبلغ نصف مليون دولار، ثم اختفى، وحين طالبته بالأموال تهرب منها وقطع كل قنوات الاتصال بينهما، ما جعلها تخرج وتحكي الواقعة حتى لا يقع أى من زملائها فى نفس (الفخ).
أرسلت رسالة صوتية إلى الصحفى ربيع هنيدي، وطلبت منه نشرها، وبالفعل نشرها بمجلة «زهرة الخليج»، وجاءت الرسالة كالتالي: «أنا عايزاك تنزل صورة ليّ أنا والمنتج على خان فى فرحه، وتكتب على لساني إن هو ده النصاب اللي نصب عليّ عشان أنا عايزة الناس كلها تبقى عارفة شكله»، ولم تكتفِ شيرين بفضحه فقط، بل لجأت للقضاء ورفعت قضية ضده لاسترداد أموالها، وتعود تفاصيل الواقعة إلى مايو 2016.
5- نهال عنبر
وقعت أيضا الفنانة نهال عنبر ضحية لإحدى عمليات النصب من قبل قناة المحور، وتعود تفاصيل الواقعة التي تحدثت عنها الفنانة فى 2017، إلى استغلال شركة شير ميديا هاوس، شهرتها ونجوميتها فى تقديم برنامج بعنوان «عنبر الستات» عام 2016، قامت خلاله باستضافة الكثير من الفنانين، ولكنها لم تتقاضَ أجرها مقابل البرنامج، ورفضت الشركة تسديد مستحقاتها، وقامت الفنانة بتحرير محضر ضدهم برقم 20261 لسنة 2017 جنح الدقي، بتهمة النصب والاحتيال على الفنانة بمبلغ مئة وعشرين ألف جنيه.
وغيرهم الكثيرون من الفنانين الذين وقعوا ضحايا لعمليات النصب والاحتيال، وبعضهم نجح فى استرجاع حقوقه، وآخرون فقدوا الأمل فى رجوع أموالهم.