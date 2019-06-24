اليوم ختام دور المجموعات في كوبا أمريكا

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ ص

تشيلي

تختتم مساء اليوم مباريات دور المجموعات في كوبا أمريكا من خلال مباريات المجموعة الثالثة، وذلك عندما تواجه حاملة لقب آخر نسختين تشيلي نظيرتها الأوروجواي في تمام الساعة الواحدة صباحًا على ملعب ماراكانا، بينما تواجه الإكوادور نظيرتها اليابان في نفس التوقيت على ملعب مينيراو، وتحتل تشيلي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط وضمنت التأهل إلى ربع النهائي، وتحتل أوروجواي المركز الثاني برصيد 4 نقاط وضمنت أيضا التأهل، بينما توجد اليابان في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، في الوقت الذي تتذيل فيه الإكوادور جدول الترتيب دون رصيد من النقاط.

ونظرًا إلى صراع التأهل في تلك المجموعة المنحصر حاليا بين اليابان والإكوادور للتأهل بين أفضل ثوالث رفقة بيرو من المجموعة الأولى، نجد أن باراجواي تحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطتين، ومن ثم فالفائز في مباراة الإكوادور واليابان اليوم سيتأهل إلى ربع النهائي. وفي حال انتهت مباراة اليابان

ونظرًا إلى صراع التأهل في تلك المجموعة المنحصر حاليا بين اليابان والإكوادور للتأهل بين أفضل ثوالث رفقة بيرو من المجموعة الأولى، نجد أن باراجواي تحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطتين، ومن ثم فالفائز في مباراة الإكوادور واليابان اليوم سيتأهل إلى ربع النهائي.



وفي حال انتهت مباراة اليابان والإكوادور بالتعادل، فستتأهل باراجواي بفارق الأهداف على حساب اليابان، وتواجهت أوروجواي وتشيلي في 80 مباراة سابقة، حققت أوروجواي الانتصار خلالها في 44 مباراة وخسرت 19 لقاءً وتعادلت في 17 مواجهة، وحسمت تشيلي آخر مواجهة بينهما في كوبا أمريكا على أرضها عام 2015 بهدف نظيف.



وعلى الجانب الآخر، تواجهت اليابان والإكوادور 3 مرات من قبل، حققت خلالها اليابان الانتصار مرتين وخسرت لقاءً وحيدا.