رياضة

اليوم ختام دور المجموعات في كوبا أمريكا

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ ص
تشيلي
تشيلي
تختتم مساء اليوم مباريات دور المجموعات في كوبا أمريكا من خلال مباريات المجموعة الثالثة، وذلك عندما تواجه حاملة لقب آخر نسختين تشيلي نظيرتها الأوروجواي في تمام الساعة الواحدة صباحًا على ملعب ماراكانا، بينما تواجه الإكوادور نظيرتها اليابان في نفس التوقيت على ملعب مينيراو، وتحتل تشيلي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط وضمنت التأهل إلى ربع النهائي، وتحتل أوروجواي المركز الثاني برصيد 4 نقاط وضمنت أيضا التأهل، بينما توجد اليابان في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، في الوقت الذي تتذيل فيه الإكوادور جدول الترتيب دون رصيد من النقاط.
ونظرًا إلى صراع التأهل في تلك المجموعة المنحصر حاليا بين اليابان والإكوادور للتأهل بين أفضل ثوالث رفقة بيرو من المجموعة الأولى، نجد أن باراجواي تحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطتين، ومن ثم فالفائز في مباراة الإكوادور واليابان اليوم سيتأهل إلى ربع النهائي. وفي حال انتهت مباراة اليابان
اقرأ المزيد
منتخب-تونس

ماذا تحمل لنا مواجهات الاثنين في كأس أمم إفريقيا؟

يشهد اليوم الاثنين، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في بطولتي كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وكوبا أمريكا، ففي كان 2019 تتواصل المنافسات لليوم الرابع على التوالي بـ 3 مباريات، البداية ستكون بين منتخب كوت ديفوار ونظيره منتخب جنوب إفريقيا في الرابعة عصرًا، في المجموعة الرابعة وتذاع المباراة على «بي إن ماكس 1» و«تايم سبورت»، بعدها يلعب منتخب تونس أمام أنجولا في السابعة مساءً في المجموعة الخامسة.
فرجاني-ساسي-منتخب-تونس (3)

اليوم الظهور الأول لتونس وموريتانيا بالكان

تتواصل اليوم، مباريات كأس الأمم الإفريقية وذلك عندما تواجه كوت ديفوار نظيرتها جنوب إفريقيا الساعة 4:30 عصرًا على ملعب السلام ضمن مباريات المجموعة الرابعة، وتشارك كوت ديفوار في البطولة للمرة الـ22 في تاريخها وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب عامي 1992 و2015، بينما تشارك جنوب إفريقيا في البطولة للمرة العاشرة وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب على أرضها عام 1996، وتواجهت كوت ديفوار وجنوب إفريقيا في 6 مباريات سابقة، حققj خلالها جنوب إفريقيا الفوز في 4 مباريات وتعادلا في مواجهتين، وتواجها في الكان مرة واحدة من قبل، حيث تعادلا 1-1 في نسخة 1998.
ليونيل-ميسي (1)

حدث في مثل هذا اليوم.. ولد الأسطورة ليونيل ميسي

في مثل هذا اليوم 24 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1529: التوقيع على معاهدة سلام لإنهاء الحرب الأهلية في سويسرا. في عام 1839 - نشوب معركة نسيب بين الدولة العثمانية ووالي مصر محمد علي باشا والتي انتهت بهزيمة العثمانيين وفتحت الطريق أمام إبراهيم باشا للوصول إلى عاصمة دولة الخلافة لولا تدخل الدول الأوروبية الذي حال دون ذلك. في عام 1924: ولد ميلاد حنا، مهندس ومفكر سياسي مصري.
اقرأ المزيد من الأخبار
مباراة تشيلي والإكوادور

تشيلي تهزم الإكوادور وتتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا

ضمن منتخب تشيلي تأهله للدور ربع النهائي في بطولة كوبا أمريكا 2019، بعد فوزه على نظيره الإكوادوري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، فجر اليوم السبت، على ملعب «أرينا فونتي نوفا»، بالجولة الثانية للمجموعة الثالثة. افتتح التسجيل خوسيه فونازليدا، لاعب المنتخب التشيلي، في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول، وتعادل إينير فالنسيا للإكوادور من ركلة جزاء في الدقيقة 26، ثم أحرز النجم أليكسيس سانشيز، هدف الفوز لتشيلي في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني.
منتخب تشيلي

تشيلي تبحث عن التأهل لربع نهائي كوبا أمريكا اليوم

تختتم فجر غد السبت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، وذلك عندما تواجه الإكوادور نظيرتها تشيلي في تمام الساعة الواحدة صباحا على ملعب أرينا فونتي نوفا ضمن مباريات المجموعة الثالثة، وتحتل تشيلي المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد فوزها في الجولة الأولى على اليابان برباعية نظيفة، بينما تتذيل الإكوادور ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام أوروجواي برباعية نظيفة أيضًا، وبدورها تحتل أوروجواي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، مقابل نقطة وحيدة لليابان في المركز الثالث.
كوبا-أمريكا

الأوروجواي تسعى للتأهل لربع نهائي كوبا أمام اليابان

تتواصل فجر الجمعة مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة بطولة كوبا أمريكا، والمقامة حاليًا في البرازيل، وذلك من خلال المجموعة الثالثة والتي ستشهد مواجهة اليابان بقيادة المدير الفني هاجيمي موريياسو، أمام أوروجواي بقيادة أوسكار تاباريز في تمام الساعة الواحدة صباحًا على ملعب آرينا دو جريميو، وتحتل أوروجواي المركز الثاني بعد فوزها في الجولة الأولى بأربع أهداف نظيفة على منتخب الإكوادور، وتسعى الأوروجواي للانتصار لضمان التأهل رسميًا لدور ربع النهائي.
منتخب تشيلي

تشيلي تصعق اليابان برباعية في كوبا أمريكا

حقق منتخب تشيلي فوزًا مهمًا على نظيره الياباني، بأربعة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على الملعب «المورومبي» ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل حاليًا وحتى 7 يوليو المقبل. ودخل منتخب تشيلي (حامل اللقب) في آخر نسختين للبطولة، المباراة بقوة، وفرض سيطرته على مجريات اللعب مبكرًا، لكن دون خطورة وسط تحفظ وتراجع نسبي من لاعبي المنتخب الياباني.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org