بعد تراجعه.. توقعات بارتفاع أسعار الذهب هذا الأسبوع

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية مع عودة البورصات العالمية للعمل يوم أمس الأحد واليوم الاثنين بعد موجة الارتفاع التي تجاوزت أسبوعين متصلين.
تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوعين الماضيين نحو الارتفاع بقيمة قدرت بنحو 25 جنيها فى الجرام الواحد، ثم عاود الانخفاض مجددا مع نهاية الأسبوع الماضي بقيمة قدرت بنحو 10 جنيهات للجرام، واستمر خلال تعاملات الأسبوع الجاري فى الانخفاض على المستوى العالمى لتسجل الأوقية نحو 1404 دولار فى الخارج، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.
شعبة الذهب: التجار فى مأزق
قال وصفى أمين واصف رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية، إن أسعار الذهب مرت بعدد من المراحل المفاجئة خلال الشهر الماضى حيث ارتفعت بمعدل غير معتاد ثم عاودت الانخفاض مجددا، مؤكدا أن التذبذب الذى حدث فى الأسعار مرتبطا كليا بتصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن إمكانية
شعبة الذهب: التجار فى مأزق
قال وصفى أمين واصف رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية، إن أسعار الذهب مرت بعدد من المراحل المفاجئة خلال الشهر الماضى حيث ارتفعت بمعدل غير معتاد ثم عاودت الانخفاض مجددا، مؤكدا أن التذبذب الذى حدث فى الأسعار مرتبطا كليا بتصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن إمكانية فرض عقوبات على المكسيك وعودته للتراجع فى تصريحاته مجددا، بالإضافة إلى تراجع البنك الفيدرالى الأمريكى "البنك المركزي" عن تحريك سعر الفائدة مجددا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف واصف فى تصريحات خاصة "للتحرير"، أن التجار فى مأزق حقيقي لأن القوى الشرائية تراجعت بالأسواق لنحو 90% وهو ما تسبب فى ترك الكثير منهم للعمل فى القطاع، موضحا أن المكسب لم يعد على القدر المحفز للعمل خلال الأشهر القليلة الماضية.
ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.
اقرأ أيضا: 16 جنيها زيادة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يصل لـ647
وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.752 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، في مقابل نحو 2.731 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2019، بزيادة بلغت نحو 21 مليون دولار.
تجار: أسعار الذهب قد ترتفع نهاية الأسبوع الجاري
قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، إن الأسعار قد ترتفع مع نهاية تعاملات الأسبوع الجاري وذلك نتيجة سعى المضاربين لشراء كميات كبيرة من الذهب مع ختام تعاملات الأسبوع الماضي، مؤكدا أنه فى حال استمرار التوجه نحو الشراء فسيتسبب الأمر فى رفع الأسعار مجددا.
وأضاف نجيب فى تصريحات خاصة "للتحرير"، أن سوق الذهب يعانى خلال الشهر الجاري من تذبذب الأسعار وهو الأمر الذى جعل هناك حالة تردد فى المعاملات التجارية وترقب لمسار البورصات العالمية والمضاربات الخارجية بل والتصريحات السياسية والاقتصادية تحسبا لحدوث هزات عنيفة فى الأسعار.
يذكر أن مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب قفزت إلى 651.5 طن في عام 2018 بزيادة 74% مقارنة بعام 2017، وتمتلك البنوك المركزية حاليا نحو 34 ألف طن من الذهب، بحسب تقرير لمجلس الذهب العالمي.
وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اقرأ أيضا: شعبة الذهب: توقعات باستقرار الأسعار الأسبوع المقبل
الصناع: الوضع العام للذهب غير مؤثر
قال رفيق عباسي رئيس شعبة المصوغات الذهبية باتحاد الصناعات المصرية، إن ارتفاع وانخفاض الأسعار على النحو الذى حدث بالسوق غير مؤثر على حركة البيع والشراء كما يظن البعض.
وأضاف رفيق، أن المصنعية تنخفض نسبيا مع انخفاض السعر والعكس ولكن لابد من استقرار الأسعار لما يقرب من شهر أو اثنين حتى يمكننا الحديث عن التأثير المباشر على حركة البيع والشراء.
وزادت البنوك المركزية حول العالم من حيازتها من الذهب بنحو 90 طنا خلال أول شهرين من 2019 ارتفاعا من 56 طنا فقط خلال الفترة نفسها عام 2018، وفقا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، وتمتلك الولايات المتحدة أكبر احتياطي عالمي من المعدن النفيس بـ8133.5 طن، وهو ما يمثل نحو 73.4% من إجمالي احتياطيات البلاد.
اقرأ أيضا: ارتفاع أسعار الذهب 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 635 جنيها