بعد تراجعه.. توقعات بارتفاع أسعار الذهب هذا الأسبوع

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية مع عودة البورصات العالمية للعمل يوم أمس الأحد واليوم الاثنين بعد موجة الارتفاع التي تجاوزت أسبوعين متصلين.

تحرير:أسماء فتحى ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

الذهب

تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوعين الماضيين نحو الارتفاع بقيمة قدرت بنحو 25 جنيها فى الجرام الواحد، ثم عاود الانخفاض مجددا مع نهاية الأسبوع الماضي بقيمة قدرت بنحو 10 جنيهات للجرام، واستمر خلال تعاملات الأسبوع الجاري فى الانخفاض على المستوى العالمى لتسجل الأوقية نحو 1404 دولار فى الخارج، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.

شعبة الذهب: التجار فى مأزق قال وصفى أمين واصف رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية، إن أسعار الذهب مرت بعدد من المراحل المفاجئة خلال الشهر الماضى حيث ارتفعت بمعدل غير معتاد ثم عاودت الانخفاض مجددا، مؤكدا أن التذبذب الذى حدث فى الأسعار مرتبطا كليا بتصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن إمكانية