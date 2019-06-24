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بعد تراجعه.. توقعات بارتفاع أسعار الذهب هذا الأسبوع

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية مع عودة البورصات العالمية للعمل يوم أمس الأحد واليوم الاثنين بعد موجة الارتفاع التي تجاوزت أسبوعين متصلين.
تحرير:أسماء فتحى ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
الذهب
الذهب
تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوعين الماضيين نحو الارتفاع بقيمة قدرت بنحو 25 جنيها فى الجرام الواحد، ثم عاود الانخفاض مجددا مع نهاية الأسبوع الماضي بقيمة قدرت بنحو 10 جنيهات للجرام، واستمر خلال تعاملات الأسبوع الجاري فى الانخفاض على المستوى العالمى لتسجل الأوقية نحو 1404 دولار فى الخارج، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.
  شعبة الذهب: التجار فى مأزق قال وصفى أمين واصف رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية، إن أسعار الذهب مرت بعدد من المراحل المفاجئة خلال الشهر الماضى حيث ارتفعت بمعدل غير معتاد ثم عاودت الانخفاض مجددا، مؤكدا أن التذبذب الذى حدث فى الأسعار مرتبطا كليا بتصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن إمكانية
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الانترنت (3)

تنطلق قريبا في مصر.. ما مزايا البنوك الرقمية؟

تدرس مصر حاليا فكرة إنشاء بنوك رقمية دون أن يكون لها أى فروع، وذلك فى ظل تنفيذ الحكومة خطة الشمول المالى، والتحول التدريجي للخدمات المالية الإلكترونية، وكشف أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم المدفوعات وتكنولوجيا المعلومات عن أن ثلاثة بنوك تدرس إطلاق بنوك رقمية في مصر. وأضاف في تصريحات له، أن هذه البنوك تستعين حاليا بشركات استشارية لتقديم دراسة جدوى لتدشين بنوك رقمية في مصر، لافتا إلى أن أي بنك يعتزم إنشاء بنك رقمي يحتاج إلى الحصول على رخصة من البنك المركزي المصري.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

وزيرة التخطيط: 40% زيادة في الاستثمارات هذا العام

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، في الجلسة العامة لمناقشة مشروع الخطة والموازنة 2019- 2020 بمقر مجلس النواب، وأكدت الوزيرة أهمية تنويع القاعدة الاقتصادية لقطاعي الصناعة والزراعة مع عدم إهمال القطاعات الخدمية التي تمتاز مصر بميزة نسبية بها؛ كقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفي ما يخص برامج التنمية المحلية أشارت السعيد إلى وجود زيادة في برامج التنمية المحلية 11 مليار جنيه بنسبة زيادة 22%، لافتة إلى زيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة 40%، وزيادة برامج الصرف الصحي من 13.8 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه.
الاقتصاد-المصري

البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 1.75 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الإثنين، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 1.750 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد سندات الخزانة عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما. ومن المقرر طرح سندات خزانة بقيمة مليار جنيه لأجل 3 سنوات، كما سيتم طرح سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه لأجل 7 سنوات.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الإثنين 24 يونيو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.64 جنيه، ونحو 16.74 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك عودة ليسجل نحو 16.73 جنيه للبيع، و16.63 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، وبنك الاستثمار العربي، وبنك الكويت الوطني نحو 16.75 جنيه للبيع، و16.65 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد نحو 16.74 جنيه للبيع، و16.64 جنيه للشراء.
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سبائك الذهب

شعبة الذهب: توقعات باستقرار الأسعار الأسبوع المقبل

عانت السوق المحلية من تذبذب أسعار الذهب عالميا خلال الأسبوع الماضى والفجوة الكبيرة التى حققها بين انخفاض كبير وصل لنحو 26 جنيها للجرام الواحد ونحو 20 دولارا فى السعر العالمى للأوقية، وارتفاع سريع خلال يومين تجاوز عشرة جنيهات ونحو 14 دولارا للأوقية، وهو الأمر الذى أثار حفيظة التجار وتشككهم فى مصير أسعار الذهب من جهة، وأربك المواطن من جهة أخرى تحسبًا للانخفاض والارتفاع، وهو الأمر الذى يخالف توقعات الكثيرين بشأن المعروف عن الذهب بأنه مجال المعاملات الآمنة والمستقرة عن باقى القطاعات الاستثمارية الأخرى.
سبائك ذهبية

لهذه الأسباب أسعار الذهب تنخفض في الأسواق

تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين، لم يكن المفاجأة الأولى من نوعها فى سوق الذهب المحلى خلال الشهر الجاري فقد ارتفع السعر نحو 19 جنيها خلال ثلاثة أيام متتالية من الأسبوع الماضي تأثرا بتصريحات البنك الفيدرالى الأمريكى "البنك المركزى الأمريكى"، الخاصة باحتمالية رفع سعر الفائدة والتى أدت إلى هروب المستثمرين نحو الذهب باعتباره ملاذا آمنا عن الدولار فى ظل مخاوف زيادة سعر الفائدة، ثم تلا ذلك الانخفاض الكبير فى أسعار الذهب مع عودة البورصة العالمية للعمل ظهر اليوم الاثنين.
سبائك ذهبية

رئيس شعبة الذهب: انخفاض 26 جنيها في سعر الجرام

سجلت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا فى التعاملات المسائية اليوم ووفقا لرئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وصفى أمين واصف فقد فقد الذهب نحو 26 جنيها فى الجرام الواحد ليسجل عيار 21 نحو 602 جنيه للجرام بديلا عن 628 جنيها للجرام. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، بينما تراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك ذهبية

الذهب يرتفع.. وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلى، بزيادة تقدر بنحو 3 جنيهات فى الجرام الواحد، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1340 دولار. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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