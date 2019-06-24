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سكاي نيوز: الملاحة تسير بشكل طبيعي في مطار أبها

تحرير:وكالات ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص
مطار أبها - صورة أرشيفية
مطار أبها - صورة أرشيفية
أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الإثنين، أن الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعي في مطار أبها السعودي، وذلك بعد تعرضه لهجوم حوثي، مساء أمس الأحد. وأعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق اليوم، أن الهجوم على مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين بجروح، وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، إن الهجوم الإرهابي أدى إلى مقتل مقيم من الجنسية السورية، وإصابة 21 من المدنيين ومن جنسيات مختلفة.
وأوضح المالكي أن الجرحى هم 13 من الجنسية السعودية و4 من الجنسية الهندية و2 من الجنسية المصرية و2 من الجنسية البنجلاديشية، مشيرا إلى أن من بين المصابين 3 نساء "مصرية وسعوديتان"، وكذلك طفلان من الجنسية الهندية، وقد تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج من جراء الإصابات، وغادر منهم 3 المستشفى،
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صحف-الإمارات

صحف الإمارات: إسطنبول تُسقط أردوغان وانقلاب بإثيوبيا

طالعتنا الصحف الإماراتية بنتائج الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول، كما تناولت محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها إثيوبيا، واستعرضت الصحف استهداف الحوثيين مطار أبها مجددا، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. تحت عنوان "أردوغان يخسر معركة إسطنبول.. وتركيا إلى عهد جديد"، كشفت صحيفة "الخليج" أن حزب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مُنِي أمس الأحد، بهزيمة للمرة الثانية في الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول، التي تحولت إلى "معركة من أجل الديمقراطية"، واستفتاء على شعبية الرئيس وحزبه الحاكم.
حقل-نفطي-في-ليبيا

تفجير أنبوب لنقل النفط الخام في شبوة جنوب شرقي اليمن

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فجر اليوم الاثنين، أن مسلحين أقدموا على تفجير أنبوب لنقل النفط الخام في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، بعد أسبوعين من تخريب مماثل في ذات المحافظة. وأكد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك" بأن أنبوب نقل النفط الخام الممتد من القطاع الرابع حقول عياذ في مديرية جردان شمال شبوة إلى ميناء النشيمة النفطي في مديرية رضوم جنوب شرقي شبوة، تعرض للتفجير في الكيلو 108 بمنطقة لماطر في مديرية الروضة شرق محافظة شبوة.
مطار ابها (1)

بينهم مصريان.. قتيل و21 جريحًا حصيلة هجوم مطار أبها

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، أن الهجوم على مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين بجروح، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن الهجوم الإرهابي أدى إلى مقتل مقيم من الجنسية السورية، وإصابة 21 من المدنيين ومن جنسيات مختلفة". وأوضح العقيد المالكي أن الجرحى هم 13 من الجنسية السعودية و4 من الجنسية الهندية و2 من الجنسية المصرية و2 من الجنسية البنجلاديشية.
محمد-ولد-الغزواني (2)

رسميًا.. مرشح الحزب الحاكم يفوز برئاسة موريتانيا

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، أن مرشح الحزب الحاكم للانتخابات الرئاسية محمد ولد الغزواني فاز بحصوله على أكثرية 52% من الأصوات. وقالت اللجنة، إن ولد الغزاوني انتخب رئيسًا لموريتانيا بحصوله على 52,01% من الأصوات، متقدماً بفارق كبير على أقرب منافسيه المرشّح المعارض بيرام ولد الداه أعبيدي 18.58%، في حين حلّ ثالثًا المرشح المعارض الآخر سيدي محمد ولد بوبكر بحصوله على 17.58% من الأصوات. أمّا في المرتبة الرابعة فحلّ الصحفي بابا حميدو كان 8,71% في حين حصل أستاذ التاريخ محمد ولد مولود على 2.44% من الأصوات، بحسب "سكاي نيوز".
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مطار ابها (1)

بينهم مصريان.. قتيل و21 جريحًا حصيلة هجوم مطار أبها

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، أن الهجوم على مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين بجروح، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن الهجوم الإرهابي أدى إلى مقتل مقيم من الجنسية السورية، وإصابة 21 من المدنيين ومن جنسيات مختلفة". وأوضح العقيد المالكي أن الجرحى هم 13 من الجنسية السعودية و4 من الجنسية الهندية و2 من الجنسية المصرية و2 من الجنسية البنجلاديشية.
مطار ابها

الخارجية: مصر تُدين بأشد العبارات استهداف مطار أبها

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات حادث استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مطار أبها الدولي، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 7 آخرين. وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، على وقوف مصر حكومة وشعبًا إلى جانب حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد مثل تلك المحاولات اليائسة للنيل منها، مطالبًا المجتمع الدولي بردع الميليشيات الحوثية والتصدي لعملياتها التخريبية.
مطار ابها (2)

مقتل وإصابة 8.. تفاصيل الهجوم الإرهابي على مطار أبها

أعلن التحالف العربي أن ميليشيات الحوثي الإيرانية استهدفت مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية بهجوم إرهابي، الأحد؛ ما أسفر عن مقتل شخص سوري وإصابة 7 مدنيين آخرين. وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إنه عند الساعة (21:10) مساء اليوم، وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين. وأوضح المالكي أن "الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية، وإصابة 7 مدنيين، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي".
مطار ابها

طائرة مسيرة تستهدف مطار أبها.. ووقوع إصابات

أفاد موقع "العربية. نت"، مساء الأحد، بوقوع 8 إصابات في هجوم يعتقد أنه بطائرة مسيرة في مواقف سيارات مطار أبها بالسعودية. وأعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية باليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الثلاثاء الماضي، تمكن قوات القوات الدفاع الجوي، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات، أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في أبها. وأشار المالكي إلى تمكن القوات من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أخرى، محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
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