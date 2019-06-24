سكاي نيوز: الملاحة تسير بشكل طبيعي في مطار أبها

تحرير:وكالات ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص

مطار أبها - صورة أرشيفية

أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الإثنين، أن الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعي في مطار أبها السعودي، وذلك بعد تعرضه لهجوم حوثي، مساء أمس الأحد. وأعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق اليوم، أن الهجوم على مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين بجروح، وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، إن الهجوم الإرهابي أدى إلى مقتل مقيم من الجنسية السورية، وإصابة 21 من المدنيين ومن جنسيات مختلفة.

وأوضح المالكي أن الجرحى هم 13 من الجنسية السعودية و4 من الجنسية الهندية و2 من الجنسية المصرية و2 من الجنسية البنجلاديشية، مشيرا إلى أن من بين المصابين 3 نساء "مصرية وسعوديتان"، وكذلك طفلان من الجنسية الهندية، وقد تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج من جراء الإصابات، وغادر منهم 3 المستشفى،