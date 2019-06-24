طرح 504 وحدات بـ«سكن مصر» في مدينة الشروق

تحرير:التحرير ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص

سكن مصر - صورة أرشيفية

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيانا، اليوم الأحد، تعلن فيه عن طرح 504 وحدات سكنية بمشروع سكن مصر، للإسكان المتوسط، بمساحات تتراوح بين 106 و133 مترا مربعا، بمدينة الشروق، وذلك بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (on line)، من خلال بنك التعمير والإسكان، موضحة أن أسلوب الحجز والمواقع والنماذج والمساحات وأسعار الوحدات وأسلوب السداد للمشروع ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، وذلك اعتبارا من يوم 2 يوليو المقبل.

وأوضح المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه يتم سداد جدية الحجز (70 ألف جنيه) للوحدة، ويتم استكمال سداد 20% من إجمالى قيمة الوحدة، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء) من قيمة الوحدة، خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ انتهاء الحجز