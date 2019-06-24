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طرح 504 وحدات بـ«سكن مصر» في مدينة الشروق

تحرير:التحرير ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص
سكن مصر - صورة أرشيفية
سكن مصر - صورة أرشيفية
أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيانا، اليوم الأحد، تعلن فيه عن طرح 504 وحدات سكنية بمشروع سكن مصر، للإسكان المتوسط، بمساحات تتراوح بين 106 و133 مترا مربعا، بمدينة الشروق، وذلك بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (on line)، من خلال بنك التعمير والإسكان، موضحة أن أسلوب الحجز والمواقع والنماذج والمساحات وأسعار الوحدات وأسلوب السداد للمشروع ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، وذلك اعتبارا من يوم 2 يوليو المقبل.
وأوضح المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه يتم سداد جدية الحجز (70 ألف جنيه) للوحدة، ويتم استكمال سداد 20% من إجمالى قيمة الوحدة، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء) من قيمة الوحدة، خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ انتهاء الحجز
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مصطفى-مدبولى

اليوم.. مدبولي يلتقي كبار مسئولي «مرسيدس وبوش»

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، إلى مدينة شتوتجارت الألمانية، إذ يرأس وفدا مصريا رفيع المستوى والذي يشارك في اجتماعات الدورة الثانية والعشرين للمنتدى الاقتصادي العربي الألماني، ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء في مستهل زيارته لقاءات مع كبار مسئولي شركة مرسيدس للسيارات، وشركة بوش للأدوات الكهربائية، كما يزور مدبولي مصانع الشركتين في مدينة شتوتجارت، على أن يقوم بعد ذلك بتوقيع مذكرتي تفاهم لإقامة استثمارات للشركتين في مصر.
طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

الأرصاد تحذر: اليوم ارتفاع في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود، اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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فرج عامر يقترح حظر أكياس البلاستيك: بنحافظ على المواطن

حظر المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، من استخدام الأكياس البلاستيك. وقال عامر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يعرض على شاشة "إم بي سي مصر" ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، إنه تقدم بمشروع قانون يحظر استخدام وصناعة الأكياس البلاستيك بالطريقة التقليدية التي يتم تصنيعها وتداولها حاليًا في الأسواق المصرية، مع مراعاة عدم إيقاف العمال من عملهم أو توقف حركة الصناعة. وطالب بتصنيع مادة بلاستيكية والتي تستخدم في أكثر من 150 دولة في العالم، حيث إنها تكون قابلة للتحلل خلافًا للأكياس البلاستيكية الأخرى.
مطار ابها

الخارجية: مصر تُدين بأشد العبارات استهداف مطار أبها

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات حادث استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مطار أبها الدولي، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 7 آخرين. وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، على وقوف مصر حكومة وشعبًا إلى جانب حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد مثل تلك المحاولات اليائسة للنيل منها، مطالبًا المجتمع الدولي بردع الميليشيات الحوثية والتصدي لعملياتها التخريبية.
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الإسكان تصدر قرارا بشأن منطقة الحصري في 6 أكتوبر

أصدرت وزارة الإسكان، بيانا، اليوم الأحد، تعلن فيه عن إصدار قرار جديد بشأن تطوير منطقة الحصري في مدينة السادس من أكتوبر. وبحسب البيان فإن رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر المهندس شريف الشربيني، صرح بأن جهاز المدينة ينفذ أعمال تطوير شاملة لمنطقة الحصري بالمدينة، وكذا عدة حملات للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والإشغالات والتعديات الموجودة بالمنطقة، وشملت أعمال التطوير تخصيص ساحات انتظار للسيارات، وإعادة تشكيل البردورات والأرصفة، وتعديل مداخل ومخارج مول الأمريكية، بما يتناسب مع حاجة المواطنين.
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«التوك توك» في المدن الجديدة.. حظر على ورق

قرر جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، حظر سير التوك توك بمحاور المدينة الرئيسية وشوارعها الجانبية، بالتزامن مع الموافقة على ترخيص نحو ألف سيارة 7 راكب «فان» لتكون بديلا عن تلك المركبات للتخلص من العشوائية، فما حقيقة هذا الحظر؟، وهل هذا هو الحظر الأول فى أكتوبر أو سبقه عشرات المرات من الحظر؟، وهل يستطيع جهاز المدينة حصاره هذه المرة؟، وهل تخوض مدينة 6 أكتوبر حرب التوك توك بمفردها أو تدخل أجهزة كل المدن الجديدة هذه الحرب لتخليص سكانها من هذه العشوائية؟
جمارك

بعد الإعلان عن إنشائه لأول مرة.. ما الميناء الجاف؟

تستعد الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والنقل، للبدء في مشروع إنشاء أول ميناء جاف في مصر، حيث أعلنت وزارة المالية عن فوز ثلاثة تحالفات دولية بتنفيذ هذا المشروع، ومن المقرر أن تتلقى وزارة النقل والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص "p.p.p" التابعة لوزارة المالية، العطاءات الفنية والمالية الخاصة بإنشاء أول ميناء جاف بمصر، اعتبارًا من 11 يوليو المقبل، والمقرر إقامته بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر. ومن المقرر أن يعقب تنفيذ هذا المشروع، طرح إنشاء مركز لوجيستى على مساحة 300 فدان للتكامل مع الميناء الجاف.
عاصم-الجزار-وزير-الاسكان

غدا.. تسليم 168 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة

أصدر المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بيانا، اليوم الأحد، يعلن فيه أنه سيتم البدء في تسليم الدفعة العاشرة من الوحدات السكنية (168 وحدة سكنية، 7 عمارات) بالمرحلة الأولى بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، بمنطقة شمال القرنفل، كود 111، للفائزين بها، غدا الأحد، مضيفا أنه سيتم تسليم العمارات أرقام (158، 160، 210، 211، 212، 213، 214)، موضحا أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك.
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