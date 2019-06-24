هل تفقد واشنطن حلفاءها بسبب سياسات ترامب تجاه إيران؟

بدت سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتذبذبة تجاه إيران، من الأمور التي تسهم في فقدان حلفاء واشنطن الثقة في قراراتها على مستوى السياسة الدولية.

تحرير:محمود نبيل ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص

ترامب وماي

لم يكن سقوط طائرة بدون طيار أمريكية هو أكبر خسائر الرئيس دونالد ترامب من التوترات المتصاعدة في الآونة الأخيرة مع إيران، حيث باتت حالة التردد التي يعانيها البيت الأبيض في اتخاذ قرارات واضحة تجاه طهران مؤرقة لحلفاء الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة. وخلال الأيام القليلة الماضية، أمر ترامب بمهاجمة إيران ردًا على إسقاطها لطائرة تجسس بدون طيار، إلا أن اتخاذ قرار في اللحظات الأخيرة بإيقاف التنفيذ، قد زاد من الشكوك العالمية حول حكم الرئيس والسلطة التي تتمتع بها الولايات المتحدة.

وأكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن طريقة الإدارة الأمريكية في اتخاذ قرارات تتعلق بالملف الإيراني، هو أمر خلق نوعًا من فقدان الثقة في قدرات البيت الأبيض على اتخاذ قرارات فعالة تجاه الأزمة الحالية في الشرق الأوسط. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر وقال