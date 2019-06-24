هل تفقد واشنطن حلفاءها بسبب سياسات ترامب تجاه إيران؟
بدت سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتذبذبة تجاه إيران، من الأمور التي تسهم في فقدان حلفاء واشنطن الثقة في قراراتها على مستوى السياسة الدولية.
تحرير:محمود نبيل
٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص
ترامب وماي
لم يكن سقوط طائرة بدون طيار أمريكية هو أكبر خسائر الرئيس دونالد ترامب من التوترات المتصاعدة في الآونة الأخيرة مع إيران، حيث باتت حالة التردد التي يعانيها البيت الأبيض في اتخاذ قرارات واضحة تجاه طهران مؤرقة لحلفاء الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.
وخلال الأيام القليلة الماضية، أمر ترامب بمهاجمة إيران ردًا على إسقاطها لطائرة تجسس بدون طيار، إلا أن اتخاذ قرار في اللحظات الأخيرة بإيقاف التنفيذ، قد زاد من الشكوك العالمية حول حكم الرئيس والسلطة التي تتمتع بها الولايات المتحدة.
وأكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن طريقة الإدارة الأمريكية في اتخاذ قرارات تتعلق بالملف الإيراني، هو أمر خلق نوعًا من فقدان الثقة في قدرات البيت الأبيض على اتخاذ قرارات فعالة تجاه الأزمة الحالية في الشرق الأوسط.
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وقال
وأكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن طريقة الإدارة الأمريكية في اتخاذ قرارات تتعلق بالملف الإيراني، هو أمر خلق نوعًا من فقدان الثقة في قدرات البيت الأبيض على اتخاذ قرارات فعالة تجاه الأزمة الحالية في الشرق الأوسط.
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وقال نايجل شينوالد، السفير البريطاني السابق في واشنطن، وهو أحد المسؤولين الذين أجروا مفاوضات حول الرهائن مع الحكومة الإيرانية، إن ظهور حالة من غياب التنظيم في صنع القرار زاد من الخلط بين حلفاء ترامب وخصومه.
وأضاف السفير البريطاني السابق بالولايات المتحدة: هذا التخبط جزء من "صورة مستمرة عن عدم اليقين الأمريكي بشأن استخدام القوة.. وهو الأمر الذي كان سمة واضحة عبر تاريخ الولايات المتحدة."
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه إذا رأى زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا - الحلفاء الأوروبيون الرئيسيون لأمريكا - أن سياسة ترامب الفاشلة هي نقطة اللاعودة لسمعته أو لمكانة الولايات المتحدة العالمية، فإنهم سيبذلون قصارى جهدهم لإخفائه.
وأشارت الصحيفة إلى أنه "منذ ليلة الخميس، كان الرد العام للسياسيين الغربيين حذرًا إلى حد كبير، وأحيانًا كان مرتبكًا".
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أرسل مبعوثًا للتفاوض مع إيران في وقت سابق من الأسبوع الماضي، كل من الولايات المتحدة وإيران "إلى التفكير والسعي إلى وقف التصعيد والعودة للمناقشة".
وبدورها، دعت الحكومة البريطانية إلى الحوار وأرسلت وزيرًا جديدًا إلى طهران للقاء مسؤولين في طهران، كما تناولت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي الحاجة إلى وقف التصعيد من خلال "الطرق الدبلوماسية".
وأوضحت نيويورك تايمز الأمريكية، أن هناك ثناء على قرار ترامب بإيقاف الضربة التي كانت متفق عليها ضد إيران، حيث قال كريسبن بلانت، كبير المشرعين المحافظين في بريطانيا والرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان: "ربما يكون أسلوب ترامب غير التقليدي لصنع القرار قد أنقذه اليوم".
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وأضاف: "أعتقد أن غيره من الرؤساء ما كانوا ليوقفوا تلك الضربة إذا ما اتخذوا قرارًا فعليًا بتوجيهها، حيث سيضطرون إلى تقديم تفسير علني يشير بوضوح إلى عدم الدراية الكاملة حينما اتخذوا قرارًا بتوجيه الضربة".
وأوضح بلانت الذي - مثل الحكومة البريطانية نفسها - يعارض سياسة ترامب بشأن إيران، أنه لا ينبغي التقليل من قوة لوبي الحرب في الولايات المتحدة، وأنا أشعر بالارتياح لأن ترامب واجههم، حتى وإن كان قراره قد جاء متأخرًا".
وقال ميريل كلابوت، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي: "ما يقوله أو يفعله الرئيس ترامب هو بالتأكيد ما يعتقد أنه جيد للولايات المتحدة.. ولكنني لا يمكنني أن أشهد أنه أمر جيد للعالم بأسره".
وبدا من الواضح أن سياسات ترامب غير المستقرة تجاه إيران، قد تؤدي إلى العديد من المتاعب على مستوى العلاقات السياسية مع الولايات المتحدة.