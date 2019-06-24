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هل تفقد واشنطن حلفاءها بسبب سياسات ترامب تجاه إيران؟

بدت سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتذبذبة تجاه إيران، من الأمور التي تسهم في فقدان حلفاء واشنطن الثقة في قراراتها على مستوى السياسة الدولية.
تحرير:محمود نبيل ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص
ترامب وماي
ترامب وماي
لم يكن سقوط طائرة بدون طيار أمريكية هو أكبر خسائر الرئيس دونالد ترامب من التوترات المتصاعدة في الآونة الأخيرة مع إيران، حيث باتت حالة التردد التي يعانيها البيت الأبيض في اتخاذ قرارات واضحة تجاه طهران مؤرقة لحلفاء الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة. وخلال الأيام القليلة الماضية، أمر ترامب بمهاجمة إيران ردًا على إسقاطها لطائرة تجسس بدون طيار، إلا أن اتخاذ قرار في اللحظات الأخيرة بإيقاف التنفيذ، قد زاد من الشكوك العالمية حول حكم الرئيس والسلطة التي تتمتع بها الولايات المتحدة.
وأكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن طريقة الإدارة الأمريكية في اتخاذ قرارات تتعلق بالملف الإيراني، هو أمر خلق نوعًا من فقدان الثقة في قدرات البيت الأبيض على اتخاذ قرارات فعالة تجاه الأزمة الحالية في الشرق الأوسط. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر وقال
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مايك-بومبيو-وزير-الخارجية-الأمريكي

وزير الخارجية الأمريكي يصل السعودية لبحث ملف إيران

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، إلى السعودية، من أجل بحث ملف إيران، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. من ناحية أخرى، وفي تطور جديد للأزمة الأمريكية الإيرانية، بعد إسقاط طهران لطائرة أمريكية في خليج عمان، يوم الخميس الماضي، صرح قائد القوات البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي، بأن الأمر يمكن تكراره مرة أخرى، قائلا: "شهد الجميع إسقاط الطائرة المسيرة، بإمكاني التأكيد لكم أن هذا الرد الصارم يمكن تكراره والعدو يعرف ذلك".
دونالد ترامب

ترامب: أرغب في حوار مع مسئولين إيرانيين دون شروط

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن رغبته في إجراء حوار مع مسؤولين إيرانيين دون فرض شروط مسبقة. وقال الرئيس الأمريكي، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، إنني لا أسعى لشن حربا وإن حدث ذلك سيكون دمارا لم يحدث من قبل ولكنني لا أسعى أن يحدث ذلك ولكن لا يمكنك أيضا أن تملك سلاحا نوويا. وأوضح ترامب أنه بالنسبة له لا يرغب في أن يكون هناك شروط مسبقة، مشيرًا إلى أنه لم يرسل لطهران رسالة بشأن تحذيرهم لشن هجوم.
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

أمريكا: لا يمكن لإيران امتلاك نووي.. وانتظروا عقوبات

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأحد، مع جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، والذي قال إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح أبدا لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وإن واشنطن ستعلن عن العقوبات الجديدة التي تعتزم فرضها على إيران يوم الإثنين المقبل، قائلا: "سعي إيران المستمر للأسلحة النووية وتهديدها بتجاوز الحدود وتطويرها المستمر لقدرات قوات القدس في العراق وسوريا والعمليات العدائية ضد إسرائيل وحلفاؤنا في الخليج العربي، ليست علامات على أن هذه الدولة تسعي للسلام".
ترامب-في-العراق

الهجمات الإلكترونية.. رد ترامب على أنشطة إيران

بدا من الواضح أن الخيارات المتاحة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرد على إسقاط إيران طائرة بدون طيار خلال الأيام القليلة الماضية، تشمل العديد من الأهداف الإستراتيجية والعسكرية، بما في ذلك الجيش الإلكتروني الذي تعتمد عليه طهران بصفة رئيسية. وخلال الساعات القليلة الماضية، وضع ترامب العديد من الخيارات الخاصة بالتعامل مع إيران في الوقت الحالي، لا سيما بعد أن استهدفت طائرة استطلاع يوم الخميس الماضي، وشنت مجموعة من الهجمات على ناقلات النفط في الخليج العربي ومضيق هرمز على مدى شهر مضى.
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ماكرون

ميزانية ماكرون تشعل الانقسامات في الاتحاد الأوروبي

لا يزال الاتحاد الأوروبي لا يعرف طريق الاستقرار السياسي، خاصة بعد أن تمكنت منه الانقسامات التي بدورها من المتوقع أن تخلق حالة من الصراع بين القوى الرئيسة في الاتحاد الأوروبي على مدى الأشهر القليلة المقبلة. وبدا من الواضح أن الأزمات السياسية المنتظرة في الاتحاد الأوروبي، لن تكون بسبب غياب التوافق حول الموضوعات الرئيسة على طاولة بروكسل، ولكن لنسف بعض المخططات السياسية التي وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتولي قيادة منطقة اليورو خلال المستقبل القريب.
جيرمي هانت وبوريس جونسون

جونسون VS هانت.. «البريكست» يهيمن على سباق خلافة ماي

يقع مستقبل بريطانيا الآن في أيدي 0.2% من سكانها، حيث سيقضي المرشحان الأخيران الراغبان في الفوز بمنصب تيريزا ماي كرئيس للوزراء، هذه الأيام في محاولة الفوز بأصوات 160 ألف عضو من أعضاء حزب المحافظين الحاكم، وسيتولى الفائز منهما رئاسة الحزب على الفور، وسيشكل حكومته لإدارة البلد الذي يضم 66 مليون مواطن. وانتهت مساء أمس الخميس، الجولة الخامسة من سلسلة من التصويتات الأولية لتصفية المرشحين لرئاسة الحزب إلى مرشحين اثنين فقط، أدلى فيها نواب الحزب في مجلس العموم بأصواتهم، وأسفرت عن حصول بوريس جونسون على المركز الأول بـ160 صوتا، وبعده جيريمي هانت 77 صوتا.
هل-تتمكن-أوروبا-من الاستقلال-عن-الولايات-المتحدة؟

خبراء: أمريكا لم تعد حليف المستقبل لأوروبا

لم تعد الخلافات الدبلوماسية والسياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي هي وحدها ما يشغل بال السياسيين في القارة العجوز، والتي على مدى سنوات طويلة رأت في الانصياع لواشنطن خير وسيلة لضمان أنها ستدافع عنها ضد أي مخاطر أو تهديدات. الأزمة التي باتت واضحة المعالم في الاتحاد الأوروبي هي خشية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس لديه الاستعداد الكافي للوقوف في وجه أي مخاطر أمنية أو سياسية تهدد حلفاءه في أوروبا، وهو ما بات شعورًا عاما لدى الخبراء والسياسيين المعنيين.
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ترامب يملي شروطه التجارية المجحفة على بريطانيا

بقدر ما انتظرت بريطانيا زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبلاد، نظرًا لما تحمله من أهمية اقتصادية وسياسية على مستوى العلاقات بين البلدين، فإنها أيضًا تنتظر شروطا أمريكية مجحفة للتعاون فيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة، التي بدأت اليوم الإثنين، وسط غضب من التعليقات التي أدلى بها سفيره، قد تشير إلى أن الولايات المتحدة عازمة على استغلال الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها بريطانيا، بعد تعثر مفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي.
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