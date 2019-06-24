جريمة

مربوط بقميص حريمى.. العثور على جثة موظف متحللة بطوخ

تحرير:هيثم بطاح ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الإثنين، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة لموظف بالمعاش عمره 65 عامًا، متوفي من 5 أيام ومقيد من قدميه بقميص حريمى، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طوخ المركزى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. بعد تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ، بورود بلاغا بالعثور على جثة فى حالة تحلل تام داخل شقة سكنية بالمدينة ومقيد بمقميص نوم حريمي، وفي حالة تحلل.
وعلى الفور، انتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية، وبالمعاينة تبين وجود جثة لشخص "65 عاما" موظف بالمعاش، فى حالة تحلل، ومتوفى منذ 5 أيام، كما تبين أنه مقيد من قدميه بقميص نوم حريمى. تحفظ المقدم أحمد سامى رئيس مباحث طوخ، على الشقة محل الواقعة، ويكثف فريق البحث الجنائى
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تصادمان في الجيزة وحملات رقابية على الطرق السريعة

تلقت غرفة عمليات إدارة مرور الجيزة إخطارا بوقوع حادثي تصادم، الأول أسفر عن مصرع مواطن صدمته سيارة مسرعة خلال محاولته عبور الطريق بمركز كرداسة، فى اتجاه الجيزة، بينما شهد الحادث الآخر تصادم سيارتين "أجرة" بسبب السرعة الزائدة على طريق الصف، وعلى الفور وصلت سيارات الإسعاف ونقلت المتوفى والمصابين إلى أقرب مستشفى من مكاني كلا الحادثين، بينما تدخلت قوات المرور باستخدام الأوناش لنقل السيارات المتسببة فى الحادث من عرض الطريق وتسيير الحركة المرورية ومنع تكدس السيارات بالتزامن مع ساعات الذروة الصباحية.
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«أحداث العدوة وتهرُّب بوسي».. أبرز محاكمات اليوم

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الاثنين، عدداً من القضايا الهامة، أبرزها محاكمة مسئول بحي الموسكى بتهمة الرشوة، ومحاكمه الفنانة بوسي بتهمة التهرب الضريبي؛ حيث تنظر محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة "ببوسى" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف جنيه للضرائب، وكانت المحكمة قد قضت فى 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.
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كيف يتم تهريب الكبتاجون لمصر؟.. الحاويات كلمة السر

خلال الأشهر القليلة الماضية، تمكنت مصر من إحباط عمليات تهريب ضخمة لعقار الكبتاجون المخدر، والمعروف علميا بـ"الفينيثالين" وهو أحد مشتقات الأمفيتامين، وهي مادة كيميائية منشطة ترفع الحالة المزاجية وتؤدي إلى نشاط زائد في الدماغ، استخدمها الألمان خلال الحرب العالمية الثانية، للمساهمة في بقاء الجنود يقظين خلال المعارك، وكذا إعطاؤهم القوة اللازمة للتنقل لمسافات كبيرة دون الإحساس بالإرهاق، وبكل الطرق يسعى تجار الكيف لإدخال هذا المخدر القاتل إلى مصر، وتعد الطرق الأكثر شيوعا هي وضعها داخل حاويات لتهريبها عبر الموانئ.
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النيابة تصرح بدفن جثمان أمين شرطة سقط في حادث تصادم

لقى أمين شرطة مصرعه، في حادث تصادم بمنطقة العياط بالجيزة، عقب اصطدام توك توك، بدراجة نارية يستقلها المتوفى، فيما صرحت نيابة جنوب الجيزة بدفن الجثة، عقب انتداب الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وكتابة التقرير النهائي بالنتائج، وسرعة الاستعلام عن المركبة المتسببة في الحادث وضبط قائدها، وجاء ذلك عقب تلقي مركز شرطة العياط، بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم، وسقوط مصاب، تم نقله إلى المستشفى العام، إلا أنه فارق الحياة خلال محاولة إنقاذه، ليتم تحرير محضر بالواقعة.
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الكمين.. رحلة جثة «عشيق مدينة نصر» من الوراق للقناطر

أمسك بتليفون زوجته وراح يقلب في كل الملفات كأنه يبحث عن شيء بعينه بعدما انتابته حالة من الشك والريبة في سلوكها لكثرة المكالمات الهاتفية الواردة لها، وبالفعل تأكدت شكوكه عندما اكتشف وجود مكالمات عديدة من رقم محدد وبمدد مختلفة فاستشاط غضبا وواجهها ليجد إجابة صادمة من زوجته التي اعترفت بوجود علاقة عاطفية مع صاحب هذا الرقم منذ فترة. تمالك الزوج أنفاسه وتحكم في أعصابه، وقرر وضع خطة للإيقاع بالعشيق وقتله، فأقنع الزوجة بالإجهاز عليه انتقاما منه لشرفه.
حريق-هائل-يثير-ذعر أهالى-طريق-بلتان طوخ (3)

أحرق 100 موتوسيكل.. ضبط المتهم بحرق جراج في طوخ

نجحت مباحث القليوبية، اليوم الخميس، في القبض على عاطل متسبب في إشعال النيران بجراج خاص بقرية بلتان بمدينة طوخ، وتبين من التحريات أن المتهم لديه سابقة سرقة وأن مالكى الجراج كانوا يعيرونه بذلك مما جعله ينتقم منهم بإشعال النيران بتنك إحدى الدراجات النارية، ولكن الحريق تفاقم حتى امتد لـ100 دراجة نارية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير الحماية، يفيد اندلاع حريق هائل فى جراج موتوسيكلات بقرية بلتان بطوخ.
حريق-هائل-يثير-ذعر أهالى-طريق-بلتان طوخ (3)

حريق هائل يثير الذعر على طريق «بلتان- طوخ» (صور)

سادت حالة من الذعر بين سكان منازل طريق "بلتان- طوخ"، اليوم الأربعاء، عقب سماع صوت انفجارات ناتجة عن حريق هائل نشب فى جراج موتوسيكلات خاص، وقام الأهالي بالاتصال بغرفة العمليات بمجلس مدينة طوخ ومركز الشرطة. على الفور، انتقل محمد خيري، رئيس مركز ومدينة طوخ، والعميد فوزي عبد ربه، مأمور المركز، والنقيب حسام الحسيني، معاون المباحث، لمباشرة عملية الإطفاء وتحريك سيارات الإسعاف وأطقم التدخل السريع والكهرباء، وذلك بحضور النقيب محمد بدوى رئيس وحدة مطافئ طوخ.
جثة (3)

وفاة شخص «مجهول» بجوار شباك خدمة المواطنين في قليوب

لفظ مواطن مجهول الهوية، أنفاسه الأخيرة، اليوم الثلاثاء، بجوار شباك خدمة المواطنين التابع لمجلس مدينة قليوب، حيث كان يرقد لعدم وجود مأوى أو مسكن له وليس معه ما يفيد تحقيق شخصيته، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى قليوب العام لاتخاذ اللازم. بدأت الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بعض الأهالى بالعثور على جثة أحد الأشخاص مجهول الهوية كان يرقد بجوار شباك خدمة المواطنين بمجلس مدينة قليوب.
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