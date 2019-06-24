مربوط بقميص حريمى.. العثور على جثة موظف متحللة بطوخ

تحرير:هيثم بطاح ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

صورة أرشيفية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الإثنين، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة لموظف بالمعاش عمره 65 عامًا، متوفي من 5 أيام ومقيد من قدميه بقميص حريمى، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طوخ المركزى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. بعد تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ، بورود بلاغا بالعثور على جثة فى حالة تحلل تام داخل شقة سكنية بالمدينة ومقيد بمقميص نوم حريمي، وفي حالة تحلل.

وعلى الفور، انتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية، وبالمعاينة تبين وجود جثة لشخص "65 عاما" موظف بالمعاش، فى حالة تحلل، ومتوفى منذ 5 أيام، كما تبين أنه مقيد من قدميه بقميص نوم حريمى. تحفظ المقدم أحمد سامى رئيس مباحث طوخ، على الشقة محل الواقعة، ويكثف فريق البحث الجنائى