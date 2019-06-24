فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

أحمد عبد العزيز.. «البدري بدار» نجم التسعينيات الأول

حقق أحمد عبد العزيز في تسعينيات القرن الماضي نجومية بلغت قمتها عربيًا بمسلسلات تبقى خالدة في أذهان المشاهدين، ومن أهمها: "الوسية، ذئاب الجبل، المال والبنون"
تحرير:عبد الفتاح العجمي ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص
أحمد عبد العزيز
أحمد عبد العزيز
الفنان أحمد عبد العزيز هو واحد من أهم نجوم الدراما المصرية خاصة في فترة التسعينيات، وفي رصيده عدة مسلسلات خالدة تبقى ضمن الأفضل في تاريخ التليفزيون المصري. ولد في حي محرم بك بالإسكندرية يوم 24 يونيو لعام 1954، وترجع أصوله إلى محافظة المنوفية، ولكنه تربى في حي شبرا، تعلق بالفن منذ طفولته، وكوّن مع زميلين له في المدرسة الابتدائية فرقة مسرحية، قدموا من خلالها مجموعة من الإسكتشات، ومع دخوله المدرسة الإعدادية زاد حبه للمسرح، ثم عاد لتقديم العروض المسرحية في المدرسة الثانوية.
البداية التحق بكلية التجارة، وفي أثناء دراسته بها بدأ مشواره في الإخراج المسرحي، وقدم أعمالًا مثل مسرحية "سور الصين العظيم"، ما قربه أكثر من الفن فقرر دراسته بعد تخرجه، وبالفعل حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية. عُيّن في وزارة الثقافة بمسرح الطليعة عام 1976، وقدم على خشبته مسرحيات كثيرة
اقرأ المزيد
الكاتب-أحمد-سعد-الدين

«قلادة مردوخ»| رواية تأخذك في رحلة من «بابل» لأمريكا

نجحت رواية "قلادة مردوخ" في اقتناص جائزة الدولة التشجيعية، فرع الرواية التاريخية، والتي أعلنت مساء اليوم الأحد، الرواية للكاتب أحمد سعد الدين، الذي أعرب عن سعادته البالغة بالفوز بالجائزة، معلنًا عن الأمر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وفي تصريحات صحفية، كشف سعد الدين عن بعض التفاصيل بشأن روايته، موضحًا أنه استوحى فكرتها من الكتب التاريخية التي تناولت تاريخ البابليين وآلهتهم، وبالتحديد "الإله مردوخ"، منوهًا بأن "قلادة مردوخ" تعد أول رواية يكتبها بعد عدة كتب بحثية.
هاني-شاكر

هاني شاكر بعد مكالمة ميريام فارس: الموضوع انتهى

كشف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن كواليس المكالمة التي دارت بينه وبين الفنانة اللبنانية ميريام فارس، اليوم الأحد، والتي أعتذرت فيها عن تصريحاتها بحق مصر، والتي وصفت بـ"المسيئة". وقال شاكر، في تصريحات صحفية، إن "ميريام" أكدت أن حديثها فهم غلط، وأنها لم تقصد المعنى الذي وصل إلى الناس، معقبًا: "نحب حبها لمصر"، وتابع: "نعتبر أن ما بدر منها زلة لسان، ولن تتخذ النقابة أي إجراء ضدها، فنحن لا نتصيد الأخطاء لزملائنا، والموضوع انتهى لهذا الحد".
اياد نصار الفيل الازرق الجزء الثانى

لماذا يظهر أبطال الفيل الأزرق2 «مقلوبين»في بوستراته؟

شارك الفنان إياد نصار، جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بوستر لفيلم الفيل الأزرق 2، المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى المقبل، حيث ظهر عليه "مقلوبًا" رأسًا على عقب، وكتب: "د. أكرم.. غيور وبيفهم في لغة الجسد"، في إشارة منه إلى ملمح من الشخصية التي يجسدها خلال أحداث الفيلم. وكان الفنان كريم عبدالعزيز، الذي يقدم الشخصية الرئيسية في الفيلم، نشر الأربعاء الماضي عبر حسابه على "إنستجرام"، "بوستر" للعمل، ظهر فيه "مقلوبًا" أيضًا، وعلق قائلا: "مسألة حياة أو موت.. الفيل الأزرق 2، لا تخافوا لكن احذروا".
اقرأ المزيد من الأخبار
لينين-الرملي (1)

جائزة دائمة في التأليف المسرحي تحمل اسم لينين الرملي

صرح رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري الفنان أحمد عبدالعزيز، في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، بأن الدورة الثانية عشرة المرتقبة من عمر المهرجان، ستشهد لأول مرة وجود مسابقة وجائزة دائمة في التأليف المسرحي تحمل اسم الكاتب لينين الرملي. واستكمل عبدالعزيز في بيانه أن الهدف من الجائزة هو خلق جيل جديد من المبدعين الشباب في الكتابة والتأليف المسرحي، وأن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من اهتمام الدولة بتكريم وتخليد أسماء مبدعيها، وبالأخص تقديرًا لإسهامات لينين الرملي في مجال الكتابة المسرحية ومشواره الفني والأدبي الذاخر.
عبد-الله-محمود

عبدالله محمود.. موظف اكتشفه يوسف شاهين وقتله السرطان

عبد الله محمود.. بدأ إبداعه وحبه للفن وهو لا يزال طفلًا، دراسته كادت تُنهي حلمه، إلا أنه أصرّ عليه حتى بعد توظيفه بوزارة الزراعة، راهن عليه يوسف شاهين، وقدّمه للسينما من خلال فيلميه "إسكندرية ليه؟" و"حدوتة مصرية". الفتى الأسمر صاحب الموهبة الوافرة والملامح السمراء، مع وسامة تليق بـ"جان" سينما قادم بقوة، إلا أن القدر لم يُمهله كثيرًا، كان لديه طموحات فنية كبيرة، وكان يرى أن أمامه الكثير ليُقدمه للفن، إلا أنه رحل في الأربعين من عمره، متأثرًا بمرض السرطان.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org