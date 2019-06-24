أحمد عبد العزيز.. «البدري بدار» نجم التسعينيات الأول

حقق أحمد عبد العزيز في تسعينيات القرن الماضي نجومية بلغت قمتها عربيًا بمسلسلات تبقى خالدة في أذهان المشاهدين، ومن أهمها: "الوسية، ذئاب الجبل، المال والبنون"

تحرير:عبد الفتاح العجمي ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص

الفنان أحمد عبد العزيز هو واحد من أهم نجوم الدراما المصرية خاصة في فترة التسعينيات، وفي رصيده عدة مسلسلات خالدة تبقى ضمن الأفضل في تاريخ التليفزيون المصري. ولد في حي محرم بك بالإسكندرية يوم 24 يونيو لعام 1954، وترجع أصوله إلى محافظة المنوفية، ولكنه تربى في حي شبرا، تعلق بالفن منذ طفولته، وكوّن مع زميلين له في المدرسة الابتدائية فرقة مسرحية، قدموا من خلالها مجموعة من الإسكتشات، ومع دخوله المدرسة الإعدادية زاد حبه للمسرح، ثم عاد لتقديم العروض المسرحية في المدرسة الثانوية.

البداية التحق بكلية التجارة، وفي أثناء دراسته بها بدأ مشواره في الإخراج المسرحي، وقدم أعمالًا مثل مسرحية "سور الصين العظيم"، ما قربه أكثر من الفن فقرر دراسته بعد تخرجه، وبالفعل حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية. عُيّن في وزارة الثقافة بمسرح الطليعة عام 1976، وقدم على خشبته مسرحيات كثيرة

البداية

التحق بكلية التجارة، وفي أثناء دراسته بها بدأ مشواره في الإخراج المسرحي، وقدم أعمالًا مثل مسرحية "سور الصين العظيم"، ما قربه أكثر من الفن فقرر دراسته بعد تخرجه، وبالفعل حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية.

عُيّن في وزارة الثقافة بمسرح الطليعة عام 1976، وقدم على خشبته مسرحيات كثيرة منها: "الواغش، مأساة الحلاج"، ثم انتقل إلى التليفزيون، وكان أول أعماله مسلسل "باقي من الزمن ساعة" عام 1982، بينما كان الظهور السينمائي الأول له كان من خلال فيلم "وداعًا بونابرت" عام 1985 مع المخرج العالمي يوسف شاهين.

الانطلاقة

خلال فترة الثمانينيات قدم العديد من الأعمال تنوعت بين السينما والتليفزيون، ومن المسلسلات التي شارك فيها: "موسى بن نصير، بوابة المتولي، لا إله إلا الله، صعاليك ولكن شعراء"، وأفلام: "بيت القاضي، عودة مواطن، الطوق والأسورة، بابل حبيبتي، البدرون، العملية 42، العصابة، حالة تلبس، حكاية نص مليون دولار، حارة برجوان، كابوس"، وغيرها.

ولمع نجمه خلال فترة التسعينيات، وشارك في الكثير من الأعمال، ومن أفلامه: "دليل المرأة الذكية، 3 تحت المراقبة، اللعبة الأخيرة، أحلام مشروعة، القانون لا يعرف الحب، الصفقة، الحب للحب، السياسي، الذئب، ليل ورجال، الشرسة، الفرسان، اللي يعيش يا ما يشوف، كلهم في جهنم، دماء بعد منتصف الليل، التحويلة".

ويعتبر أهم أفلامه في تلك الفترة تجسيده شخصية الرئيس الراحل أنور السادات في فيلم "الجاسوسة حكمت فهمي"، 1994، وعن تقديمه ذلك الدور قال: "أنا كنت ضد السادات جدا في مرحلة وجودي بالجامعة، وبعدما اغتيل بسنوات قمت بإعادة تقييم مواقفي، ورأيي الآن أنه من الوطنيين الكبار الذين أحبوا هذا البلد وضحوا من أجله ودافعوا عنه إلى أن مات فداءً له".

النجومية

على الصعيد الدرامي، حقق أحمد عبد العزيز في تسعينيات القرن الماضي نجومية بلغت قمتها عربيًا بمسلسلات تبقى خالدة في أذهان المشاهدين، بداية من مسلسل "الوسية" الذي يعد أحد أهم محطات مشواره فنيًا، وهو نقطة التحول الحقيقية التي صنعت نجوميته، حيث جسد شخصية "خليل حسن خليل" الطالب الريفي الذي يعاني الفقر والظلم الاجتماعي، ويكافح ليحسن أوضاعه الاجتماعية، ويتمكن من تحقيق حلمه بأن يصبح أستاذًا جامعيًا، والعمل مأخوذ عن قصة حقيقية عام 1990، وشارك في بطولته: عبد الرحمن أبو زهرة، وشيرين، ومحسنة توفيق.

المحطة التالية كانت أهم وأشهر، بل تعتبر أهم محطاته على الإطلاق، من خلال بطولة مسلسل "ذئاب الجبل" عام 1992؛ أحد أهم الروائع الدرامية التي أنتجتها مصر طوال تاريخها، مجسدًا شخصية "البدري بدار" ذلك الشاب المتمسك بعادات وتقاليد بلدته، حتى ولو كانت خاطئة، إلى أن يُتهم بقتل شقيقته، ويهرب من تنفيذ عقوبة سجنه إلى الإسكندرية، حيث يقع في غرام ابنة رجل أعمال صدق براءته وساعده في التستر عن الشرطة إلى أن يجد شقيقته الغائبة "وردة".

"عباس الضو بيقول لأ".. واحدة من أشهر العبارات التي قيلت في الدراما العربية بصفة عامة، جملة علقت في الأذهان بشخصية "يوسف" التي قدّمها أحمد عبد العزيز ضمن أحداث مسلسل "المال والبنون" 1993، الشاب الذي رباه والده على المبادئ والقيم، فأصبح خير أبناء حيه الشعبي، وشارك في بطولته: عبد الله غيث، ووائل نور، وشريف منير، وهادي الجيار، وفايزة كمال.

واختتم الحقبة بواحد من أهم أعماله، حيث جسد أحمد عبد العزيز، شخصية البطل الشعبي "أبو زيد الهلالي" في السيرة التراثية، التي طالما عشق المصريون سماع بطولات صاحبها، وقد شارك النجم الكبير في الجزء الأول من العمل عام 1997، إلا أنه اعتذر عن استكمال الجزءين الآخرين.

أدوار أخرى باقية قدّمها أحمد عبد العزيز خلال فترة التسعينيات التي كان نجمها التليفزيوني الأول، ومنها: "قطرات ندى، الوعد الحق، عروس البحر، ألف ليلة وليلة، من الذي لا يحب فاطمة، حارة المحروسة، الحنين إلى الماضي"، وغيرها.

مع بداية الألفية الجديدة واصل تألقه اللافت، من خلال مسلسل "سوق العصر" عام 2001، حيث جسد شخصية "منصور المغازي"، الشاب الذي يتمسك بمبادئه حتى ولو كلفه الأمر فقدان حريته ودخول السجن، بعد صراع مع رمز الفساد "حلمي عسكر"، وشارك في بطولته محمود ياسين، كمال أبو رية، فادية عبد الغني.

أكمل أدواره المميزة في أحداث مسلسل "البحار مندي" عام 2002، حيث جسد أحمد عبد العزيز شخصية "مندي" البحار الذي قرر الانتقام من المستعمرين الإنجليز مغتصبي حبيبته، وقد حقق هذا العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك عبد العزيز من أبطال المسلسل نرمين الفقي، وندى بسيوني، وحسن حسني، وميمي جمال، وخيرية أحمد.

خلال سنوات الألفية الجديدة التالية، شارك أحمد عبد العزيز في العديد من المسلسلات الدرامية ولكنها لم تلق نفس النجاح، ومنها: "عصفور تحت المطر، غداً يوم آخر، حدث في الهرم، الإمام محمد عبده، ينابيع العشق، العنكبوت، صبيان وبنات"، وعاد للتألق عام 2008 من خلال رائعته مع الفنان يوسف شعبان "دموع في حضن الجبل".

الاختفاء

عقب ذلك، اختفى أحمد عبد العزيز عدة سنوات، وأرجع سبب ابتعاده لفترة عن الساحة الفنية إلى تقدمه في السن، بجانب انشغاله بالأحداث السياسية التي طرأت على البلاد عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011، فقال في لقاء تليفزيوني مع برنامج "ست الحسن": "لم أكن أهتم أبدًا بالعمل الفني مقدار اهتمامي بالأوضاع السياسية في بلدي منذ ثورة يناير، ورغم أنني لا أعمل في السياسة، فإن ذلك كان من منطلق حبي لتراب هذا الوطن، خاصة أن 80 في المئة مما قدّمته كان يهدف إلى خدمة مصر"، واعترف أنه باع أثاث منزله في الإسكندرية حتى ينفق على أسرته في تلك الفترة.

العودة

عاد مجددًا من خلال مسلسل "حق ميت" مع حسن الرداد وإيمي سمير غانم عام 2015، وفي عام 2017 عاد أحمد عبد العزيز بقوة من خلال شخصية "سليم العطار" في مسلسل "الأب الروحي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسمه الأول، وآخر أعماله دور "اللواء جلال" في الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" مع النجم أمير كرارة عام 2019.

أحمد عبد العزيز شغل منصب مدير عام للمسرح الكوميدي، كما وقع عليه الاختيار ليتولى رئاسة المهرجان القومي للمسرح منذ فبراير الماضي، وهو متزوج من الكاتبة الصحفية دينا شرف الدين، ولديه منها 3 أبناء هم: "أميرة، محمد، يوسف".