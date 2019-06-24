الحريري يتقدم بـ«بيان عاجل» بشأن حجب موقع «التحرير»

تحرير:أمين طه ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص

مجلس النواب

تقدم النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب وتكتل 25 - 30 تحت قبة البرلمان، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن استمرار حجب عدد من المواقع دون سند قانوني، والتى كان آخرها موقع جريدة التحرير الذي حجب في 9 مايو الماضي، وهو ما جعل المؤسسة تصدر قرارًا، مع تفاقم الأزمة يفيد عزمها الإقدام على خطوة غلق موقعها وجريدتها عقب شهرين من الآن في حال استمرار حجب الموقع خاصة دون معرفتها الأسباب والجهات التي وراء هذا.

وأضاف الحريري في بيانه أنه: يتابع المصريون بغضب شديد ما أصاب الإعلام المصري بأشكاله المختلفة من قيود على حرية الرأى والتعبير، والحملات الممنهجة للتشويه والإساءة لبعض المواطنين، مضيفا: «قد أثار البيان الذي نشره موقع التحرير فى الساعات الماضية استياء شديدا، حيث تم حجب الموقع منذ أكثر من شهرين بدون