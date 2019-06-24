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أكمل قرطام: الموازنة العامة للدولة ضعيفة وغير كافية

تحرير:أمين طه ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص
أكمل قرطام
أكمل قرطام
قال المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن خطة الموازنة العامة للدولة 2019- 2020، تحمل في طياتها أهدافا وأغراضا قد تراها الحكومة قانونية، بينما نراها نحن ضعيفة وغير كافية. وأضاف «قرطام»، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، أن حزب المحافظين يعد البيان المالي للموازنة العامة للدولة من أهم الوثائق الاقتصادية التى توضح وتجسد سياسات الدولة وتعبر عن توجهها، لافتا إلى أن الموازنة ليست بيانا ماليا حسابيا يعرض الأصول والرسوم والإيرادات والمصروفات، وإنما هي خطة وأداة من المفترض أن يكون هدفها الأساسي التنمية بمعناها المتسع.
وتابع: «حزب المحافظين كان يتطلع بعد كل هذه السنوات إلى خطة وموازنة طموحة تلبي مطالب المصريين، وتخلق فرص عمل مناسبة للشباب، فضلا عن تحقيقها للديمقراطية، وتحفيز الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمار الخارجي الذي عادةً يرتبط بالأصول اللينة، مثل ثقافة العمل ومهاراته واستقلال القضاء، بقدر ما يرتبط بالبنية
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السيسي يبحث التعاون الثنائي مع غينيا بيساو

في إطار رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي واصلت مصر جهودها لدعم العمل المشترك بين دول القارة السمراء، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السفير "مامادو سانو" المبعوث الشخصي لرئيس جمهورية غينيا بيساو، و"هيرسون تيكسيرا فاز"، المستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو.
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مدبولي: السيسي يحرص أن تكون مصر قاعدة صناعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا، عقب توقيع الجانب المصري اتفاقية تعاون مع شركة بوش الألمانية للأجهزة المنزلية بمدينة شتوتجارت الألمانية، لإقامة أول مجمع صناعي للشركة في العاشر من رمضان، وذلك على هامش زيارته لألمانيا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي الألماني، وخلال المؤتمر أكد رئيس الوزراء، على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تكون مصر قاعدة انطلاق صناعية دولية ليس للشرق الأوسط أو القارة الإفريقية فحسب، بل للعالم أجمع.
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السيسي يستقبل المبعوث الشخصي لرئيس غينيا بيساو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، المبعوث الشخصي لرئيس جمهورية غينيا بيساو والمستشار الخاص له، وذلك حسبما ذكر التلفزيون المصري، في نبأ عاجل له، دون مزيد من التفاصيل. يذكر أنه أمس الأحد، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عباس كامل رئيس المخابرات العامة، حول التنقيب عن البترول والغاز وخطط توصيل الغاز الطبيعي للمساكن.
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الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة.. و10 مدن +40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
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الحريري يتقدم بـ«بيان عاجل» بشأن حجب موقع «التحرير»

تقدم النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب وتكتل 25 - 30 تحت قبة البرلمان، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن استمرار حجب عدد من المواقع دون سند قانوني، والتى كان آخرها موقع جريدة التحرير الذي حجب في 9 مايو الماضي، وهو ما جعل المؤسسة تصدر قرارًا، مع تفاقم الأزمة يفيد عزمها الإقدام على خطوة غلق موقعها وجريدتها عقب شهرين من الآن في حال استمرار حجب الموقع خاصة دون معرفتها الأسباب والجهات التي وراء هذا.
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قرطام: لا ننكر جهد الحكومة.. لكن النتائج غير كافية

طالب النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، الحكومة بمد جسور التواصل مع المواطنين والعمل على عودة الثقة المفقودة. وقال قرطام: "الحكومة أخطأت عندما لم تشرك الأحزاب السياسية والرأي العام في إعداد الموازنة". وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة الموازنة العامة للدولة، كنا نريد من الحكومة إشراك الناس فى إعداد الموازنة حتى يزيد شعور المجتمع بالمسئولية للقضاء على أزمة الثقة، متابعا: "إشراك المواطنين ضرورى للقضاء على نظرة العصفور للصياد، فالحكومة من وجهة نظر الناس هي الصياد والمواطن عصفور".
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«المحافظين» يقدم روشتة لمنع التسرب من التعليم

طالبت الدكتورة إيمان الريس، رئيسة لجنة الطفل بحزب المحافظين، بضرورة تفعيل قانون حماية الطفل من التسرب من التعليم، ومعاقبة الآباء والأمهات المتسببين في انتشار ظاهرة الهروب من التعليم، لافتة إلى أن عمل الأطفال يعد انعكاسا لحرمان الطفل من أهم حقوقه الإنسانية وهو الحق فى التعليم والراحة والنمو فى بيئة صحية. وأوضحت «الريس» أن قانون حماية الطفل هو القانون رقم 10/ 1999 ويحمل عنوان «قانون حماية الأطفال وأغراض أخرى»، ويعد إحدى الآليات المهمة لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم.
ناموس

«المحافظين» يطالب بالقضاء على البعوض بالمدن السياحية

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب، باقتراح للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بضرورة تبني حملة قومية للقضاء على الذباب والبعوض والحشرات المنتشره في أغلب المحافظات والقرى السياحية قبل حلول فصل الصيف. وقال «قرطام»، إن المدن الساحلية والسياحية وعلى رأسها مدينة الغردقة والساحل الشمالي، تشهد ظاهرة غريبة لانتشار البعوض بصورة تحول دون تمتع زوار المدينة برحلتهم، مشيرًا إلى أن تلك الظاهرة كانت لافتة للنظر خلال الفترة الماضية، حتى إن مدينة القاهرة لم تسلم منها، والتي تشوه وجه مصر الحضاري.
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