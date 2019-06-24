أكمل قرطام: الموازنة العامة للدولة ضعيفة وغير كافية

تحرير:أمين طه ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص

أكمل قرطام

قال المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن خطة الموازنة العامة للدولة 2019- 2020، تحمل في طياتها أهدافا وأغراضا قد تراها الحكومة قانونية، بينما نراها نحن ضعيفة وغير كافية. وأضاف «قرطام»، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، أن حزب المحافظين يعد البيان المالي للموازنة العامة للدولة من أهم الوثائق الاقتصادية التى توضح وتجسد سياسات الدولة وتعبر عن توجهها، لافتا إلى أن الموازنة ليست بيانا ماليا حسابيا يعرض الأصول والرسوم والإيرادات والمصروفات، وإنما هي خطة وأداة من المفترض أن يكون هدفها الأساسي التنمية بمعناها المتسع.

وتابع: «حزب المحافظين كان يتطلع بعد كل هذه السنوات إلى خطة وموازنة طموحة تلبي مطالب المصريين، وتخلق فرص عمل مناسبة للشباب، فضلا عن تحقيقها للديمقراطية، وتحفيز الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمار الخارجي الذي عادةً يرتبط بالأصول اللينة، مثل ثقافة العمل ومهاراته واستقلال القضاء، بقدر ما يرتبط بالبنية