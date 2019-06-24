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يوسف زيدان يهاجم «أرطغرل»: كذب وتلفيق تاريخي

تحرير:كريم محجوب ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص
الكاتب يوسف زيدان
الكاتب يوسف زيدان
أثار احتفاء المشاهدين بمسلسل «أرطغرل» التركي، حفيظة الكاتب يوسف زيدان، إذ رأى أنه «مجرد حلقة جديدة من حلقات التآمر السلطوي المفضوح على عقول العرب والمسلمين»، وذلك عبر منشور له على "فيسبوك" قال فيه: «مسلسل أرطغرل الذي تم إنفاق ميزانية هائلة على إنتاجه كذب وتلفيق تاريخي وخرافات، والهدف المعتاد تمجيد القتلة والسفاحين في تراثنا، لتمهيد الذهنية المعاصرة لقبول حكم القتلة والسفاحين المعاصرين، وأما من أراد معرفة شخصية أرطغرل وجماعته، فعليه أن ينظر مثلا للوقائع الفعلية التي ذكرها ابن بطوطة بحياد، في كتابه الشهير (الرحلة تحفة النُّظار)".
ويضيف يوسف زيدان: "في هذا الكتاب ما شاهده ابن بطوطة عيانا من رداءة وفحش هذه الجماعة التركية التي يجعل منها المسلسل المخرف نموذجا للبطولة، علما بأن أي باحث، مهما اجتهد، فلن يجد عن هذا السفاح الهمجي أرطغرل إلا بعض السطور المتناثرة في المصادر التاريخية". واستكمل: "يا عرب ويا مسلمون، أفيقوا من سكرة التخلف
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هشام-عزمي-أمين-عام-المجلس-الأعلى-للثقافة

إعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية والتفوق

أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية وجائزة الدولة للتفوق، وجاءت الأسماء كالتالي، في "جائزة الدولة التشجيعية" عن مجال "الفنون" فازت أسماء النواوي في فرع "التصوير"، ونجيب معين في فرع "النحت"، وتامر كرم في "الإخراج المسرحي" وفاز محمد عبدالحميد في فرع "المباني الثقافية ومحيطها العمراني" وفي مجال "الآداب" فاز عن الدراسة التطبيقية في السرد العربي علاء عبدالمنعم، وفاز بجائزة الشعر الفصيح عبدالرحمن مقلد، والشعر العامي كامل كمال.
جابر-عصفور

صراع جوائز الدولة يحتدم.. حسن طلب يهاجم جابر عصفور

عُقد اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي للإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية، والتفوق، والنيل، والتقديرية، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي، ونقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، ورئيس قطاع الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال، وجمع من الفنانين والكتاب. وفي أثناء المؤتمر قالت عبد الدايم إن هذا اليوم يوم نترقبه كل عام للتصويت على جوائز الدولة. كما قال عزمي إن هذا اليوم هو عرس ثقافي، حيث يتم الإعلان فيه عن أكبر وأعرق جائزة في مصر والوطن العربي.
أمل-دنقل

أمل دنقل.. شاعر الحرية الذي لا يعرف الابتسامة

شاعر القضية، شاعر الحرية، وشاعر الرفض، من قال لا في وجه من قالوا نعم، من اتخذ من يسار الأنظمة منصة له يخط منها بقلمه الحاد كملامح وجهه الصعيدية، أفكاره وفلسفته ومواقفه في لغة شاعرية قادرة على أن تزلزل أركان القضية التي يناقشها وتسقطها أرضًا. إنه الشاعر القدير أمل دنقل الذي تحل علينا اليوم ذكرى ميلاده الـ79، نصف تلك الأعوام تقريبًا قضاه "دنقل" في مدفنه بقرية القلعة بمحافظة قنا، بعد أن غيبه الموت عنا في عام 1983، بعد صراع مع المرض، أنهكه فيه أمل بشعره، وانتصر، فمات أمل بمرضه، وبقيت قصائده منارة للحالمين بالحرية، والباحثين عن القضية.
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نجيب-محفوظ

«نجيب محفوظ والفنون السبعة» غدا في «الدولي للكتاب»

يشهد المركز الدولي للكتاب، في الخامسة مساء غد الخميس، حفل توقيع ومناقشة كتاب «أزمة النقد وانفتاح النص.. نجيب محفوظ والفنون السبعة» لمؤلفه الدكتور محمود الضبع، ويدير اللقاء الدكتور رضا عطية، بحضور أستاذ النقد الفنى الدكتور حمدي النورج، والدكتور محمد الشحات، والدكتور أحمد عبد الحميد. الكتاب يتناول كتابات أديب نوبل الراحل نجيب محفوظ، وعلاقتها بـ"الفنون السبعة" ومنها المسرح والسينما والرسم أو العمارة، وكذلك فروع المعرفة المختلفة كالفلسفة والاجتماع والتراث.
ندوة-وتوقيع-كتاب-يوسف-زيدان-فى-معرض-الكتاب (2)

تبلغ100 ألف| يوسف زيدان يعلن عن المرشحين لنيل جائزته

أعلن الكاتب والروائي المصري يوسف زيدان، عن أصحاب الأعمال الخمسة التي رُشحت لنيل جائزة "يوسف زيدان لإبداعات الشباب العربي"، في مجالي الرواية، والشعر، والقصص القصيرة، وذلك عبر منشور كتبه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهم: الكاتبة تيسير النجار عن رواية "جئتُك بالحب"، والشاعر محمد الطماوي عن ديوانه "غربة الصوفي"، والكاتبة ريهام غريب عن رواية "ضمير مستتر"، والشاعرة آلاء حسانين عن ديوان شعر "يخرج مرتجفاً من أعماقه"، ونورا ناجي عن روايتها "بنات الباشا".
نجيب-محفوظ

«نجيب محفوظ» في مكتبة الإسكندرية بحضور وفد إسباني

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، يوم الأحد الموافق التاسع من يونيو الجاري، في قاعة «الأوديتوريوم»، لقاء فكريا حول الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ، وذلك بمشاركة وفد إسباني مكون من 80 فردًا، من المهتمين بالأدب العربي. وفي هذا اللقاء رصد لبعض أعمال محفوظ المترجمة إلى الإسبانية، ويدير اللقاء مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية الأديب منير عتيبة، فيما يتحدث خلال الملتقى الدكتور والأثري حسين عبدالبصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، في جلسة بعنوان «نجيب محفوظ والفراعنة».
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