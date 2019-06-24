صحف سعودية: إرهاب الحوثي يتواصل على المملكة

الصحف تناولت تلويح الإدارة الأمريكية بالتخطيط لفرض عقوبات جديدة على نظام أردوغان من شأنها خنق الاقتصاد التركي، على خلفية إصراره على إتمام شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي

تحرير:وفاء بسيوني ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الهجوم مجددا على مطار أبها الدولي بالمملكة، وتناولت الأحداث التي شهدتها إثيوبيا، واستعرضت الصحف الرد الإيراني على العقوبات الأمريكية الجديدة، كما تناولت نتائج الانتخابات البلدية في إسطنبول. تحت عنوان "هجوم حوثيٌّ على مطار أبها يقتل سوريًا ويصيب 7 مدنيين"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مقتل سوري وإصابة 7 مدنيين بهجوم للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها جنوب السعودية مساء أمس.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف، إن الهجوم وقع في الساعة 21:10 مساء بالتوقيت المحلي، على مطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة. وأشارت صحيفة "عكاظ" أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تحاول مجددا استهداف المنشآت

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف، إن الهجوم وقع في الساعة 21:10 مساء بالتوقيت المحلي، على مطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.



وأشارت صحيفة "عكاظ" أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تحاول مجددا استهداف المنشآت المدنية السعودية بعملياتها الإرهابية، لتتسبب هذه المرة في استشهاد مقيم سوري، وإصابة 7 مدنيين، في هجوم إرهابي نفذته الميليشيا الحوثية على مطار أبها الدولي.

وفي وقت لاحق أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ارتفاع عدد المصابين ليصل إلى 21 مصابا.







وأضافت "عكاظ" أن مطار أبها الدولي أعلن استئناف الرحلات الجوية، وذلك بعد توقفها احترازيا جراء الهجوم الإرهابي الحوثي.

وقال مطار أبها عبر حسابه في "تويتر": "أعزاءنا المسافرين.. نود التنويه بأنه تم استئناف الحركة الجوية في مطار أبها الدولي وهي الآن تسير بشكل طبيعي".



وتحت عنوان "إرهاب الحوثي يتواصل: وفاة مقيم وإصابة 8 في هجوم طائرة مسيرة على مواقف مطار أبها"، أشارت صحيفة "سبق" إلى أنه كان المرجح أن يكون الهجوم قد نفذ بطائرة مسيرة، وقد تسبب في إصابة 8 أشخاص في مواقف سيارات مطار أبها.

جاء ذلك مع استمرار الإدانات الدولية للهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها قبل أيام، حيث ‏أعرب مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) اليوم عن إدانته لنبأ التفجير الإرهابي الذي وقع في مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية.





وتحت عنوان "100 مليون دولار التزام عربي بدعم شهري للسلطة الفلسطينية" ، أوضحت صحيفة "الجزيرة" أن وزراء المالية العرب أكدوا مجددا التزام الدول الأعضاء في الجامعة العربية بدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلغ مئة مليون دولار أمريكي شهريا.

وقال الوزراء في بيان عقب اجتماع طارئ عقدوه في مقر الجامعة العربية بالقاهرة إنهم قرروا الالتزام بـ"تفعيل شبكة الأمان العربية دعما لدولة فلسطين في مواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها"، من خلال "دعم السلطة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا".





وتحت عنوان "طهران تهدد بتوسيع الصراع عشية العقوبات الجديدة"، ذكرت "الشرق الأوسط" أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو توجه أمس إلى السعودية، في إطار جولة تشمل أيضا دولة الإمارات.

وتأتي زيارة بومبيو عشية العقوبات الجديدة التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها ضد إيران اليوم، ووسط تهديد طهران بتوسيع الصراع، حيث صرح غلام علي رشيد، أحد قادة الحرس الثوري بأنه في حال اندلع صراع، فلن تتمكن أي دولة من التحكم في نطاقه وتوقيته.

وفي القدس، حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أمس، إيران من إساءة تفسير قرار الرئيس ترامب بإلغاء الضربات الأخيرة ضدها على أنه ضعف، وأكد جاهزية بلاده لتوجيه الضربة في الوقت وبالشكل اللذين يختارهما.

كما دعا المبعوث الأمريكي إلى إيران برايان هوك، أمس من الكويت، المجتمع الدولي إلى الضغط على طهران لخفض التصعيد.

بينما ذكرت "عكاظ" تحت عنوان "ترامب يلوح بـ"العصا".. عقوبات جديدة تخنق نظام أردوغان"، كشفت مصادر موثوقة، أن الإدارة الأمريكية تخطط لفرض عقوبات جديدة على نظام أردوغان من شأنها خنق الاقتصاد التركي، على خلفية إصراره على إتمام شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي طراز "S-400".

وأكدت المصادر أن إدارة الرئيس دونالد ترامب التي قدمت لأنقرة "أفضل عرض" لبيعها نظام الدفاع الصاروخي "باتريوت"، بدأت تستبدل الجزرة بالعصا.