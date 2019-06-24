ماذا حدث في منزل البشير لحظة اعتقاله؟

تحرير:وكالات ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

الرئيس السوداني السابق عمر البشير

كشف الفريق ركن ياسر العطا، تفاصيل ما حدث في أثناء اعتقال الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في منزله بمنطقة كافوري بولاية الخرطوم، إذ نقلت صحيفة "الانتباهة" السودانية عن العطا قوله: "الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري أوفد إلى البشير من يخطره بقرار اقتلاعه، فما كان منه إلا أن وجه شتائم وانتقادات لبعض القيادات المقربة منه لم يسمها، وبعد إبلاغ البشير، مضيت بقوات عسكرية إلى منزله واعتقلته، وفي أثناء وضع الأغلال على يد البشير وجدنا بالمنزل شقيقه عبد الله، الذي قال لي مهددا ومتوعدا بالموت: الدوشكا حتدور".

وأضاف العطا: "أن البشير زجر شقيقه قائلا: اسكت يا عبد الله، وبعدها اعتقلت عبد الله وأرسلت الاثنين إلى سجن كوبر"، مضيفا: "كنت على علم بوجود العباس شقيق البشير بالمنزل قبل ساعة من حضوره، إلا أنه تمكن من الهروب، أعتقد أن الدولة العميقة هي التي هربته"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".وذكر: "البداية الحقيقية