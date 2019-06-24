أنغام: تركي آل الشيخ شاعر حقيقي ولا نجامله (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

أنغام

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو من حفل الفنانة أنغام بجدة ليلة أمس الأحد، تعرب فيه عن سعادتها بالتواجد بالمملكة العربية السعودية للمرة الخامسة، وتقول: "في جدة ولخامس مرة في المملكة العربية السعودية، ما شاء الله، وخمسة في عين الحسود، وأكيد أنا باعتبر نفسي محظوظة، شرف كبير ليا إني أكون من أوائل الفنانين والفنانات اللي غنوا في المملكة بعد النقلة الكبيرة اللي حصلت والتطور الفني والثقافي الكبير والمشوار اللي بدأتوه وهتكملوه بنجاح وشجاعة لقدام لأنكم شعب واعي ومثقف ومحترم".

وأضافت أنغام: "أنتوا تستحقوا السعادة وتستحقوا الفرح والفن لأنكم من أكتر الشعوب اللي بتفهم في الفن وبتفهم في الشعر وبتقدر الفنان والفن.. فأنا بعتبر نفسي حقيقي محظوظة إني في وسطكم وإني منكم". ووجهت أنغام الشكر لتركي آل الشيخ، قائلة: "عايزة لأول مرة يمكن أدي لشخص حقه، شخص حقيقي، يمكن الناس تعتقد إننا ممكن