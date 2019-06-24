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أنغام: تركي آل الشيخ شاعر حقيقي ولا نجامله (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص
أنغام
أنغام
نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو من حفل الفنانة أنغام بجدة ليلة أمس الأحد، تعرب فيه عن سعادتها بالتواجد بالمملكة العربية السعودية للمرة الخامسة، وتقول: "في جدة ولخامس مرة في المملكة العربية السعودية، ما شاء الله، وخمسة في عين الحسود، وأكيد أنا باعتبر نفسي محظوظة، شرف كبير ليا إني أكون من أوائل الفنانين والفنانات اللي غنوا في المملكة بعد النقلة الكبيرة اللي حصلت والتطور الفني والثقافي الكبير والمشوار اللي بدأتوه وهتكملوه بنجاح وشجاعة لقدام لأنكم شعب واعي ومثقف ومحترم".
وأضافت أنغام: "أنتوا تستحقوا السعادة وتستحقوا الفرح والفن لأنكم من أكتر الشعوب اللي بتفهم في الفن وبتفهم في الشعر وبتقدر الفنان والفن.. فأنا بعتبر نفسي حقيقي محظوظة إني في وسطكم وإني منكم". ووجهت أنغام الشكر لتركي آل الشيخ، قائلة: "عايزة لأول مرة يمكن أدي لشخص حقه، شخص حقيقي، يمكن الناس تعتقد إننا ممكن
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ميريام فارس (2)

ميريام فارس: مصر منحتني نجوميتي.. وأعتذر إلى شعبها

أصدرت نقابة الموسيقيين بيانًا صحفيا بشأن أزمة تصريحات الفنانة ميريام فارس عن سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر بالفترة الأخيرة والتي عرضتها للهجوم، وجاء فيه أن نقيب الموسيقيين هاني شاكر، تلقى مكالمة تليفونية من المطربة اللبنانية، وأعربت ميريام خلال اتصالها عن امتنانها واعتزازها بالجمهور والشعب المصري الذي احتضنها منذ نشأتها الفنية، وأكدت على اعتذارها للشعب المصري كله عن سوء فهم كلماتها وتعبيرها خلال المؤتمر الصحفي لحفلها بالمغرب، مشيرة إلى أنه تم فهم كلماتها وتعبيرها بشكل خارج السياق وأنه تم تحريف المعنى.
ميريام-فارس

متهمة بالعنصرية.. 22 معلومة عن ميريام فارس

موجة هجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتعرض لها الفنانة اللبنانية ميريام فارس، بعد تصريح لها عن سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت خلال مؤتمر عقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير. وفي ردها على سؤال عن سبب عدم إقامتها أي حفلات فنية في مصر، قالت الفنانة ميريام فارس: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر بصراحة صرت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".
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أمير طعيمة: بلاش مصر يا ميريام فارس

هاجم الشاعر أمير طعيمة، المطربة اللبنانية ميريام فارس، بسبب تصريح لها تكشف خلاله عن سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت في مؤتمر عُقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير. وفي ردها على سؤال عن سبب عدم إقامتها أي حفلات فنية في مصر، قالت الفنانة ميريام فارس: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر، بصراحة صرت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".
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تركي آل الشيخ

آل الشيخ يعلن عن عرض مسرحية «الملك لير» في موسم جدة

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مفاجأة تخص مسرحية «الملك لير» للنجم يحيى الفخراني، حيث إنه من المقرر عرضها ضمن فعاليات «موسم جدة». وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أعاد تركي آل الشيخ نشر تغريدة نشرها حساب مبادرة «عيشها» على موقع «تويتر»، جاء فيها: «قريبًا.. كوكبة من نجوم الفن المصري تُقدم لكم المسرحية "الملك لير" في أحداث درامية تدور حول حق الميراث من بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني، 16- 18 يوليو، 09:30 م - 11:00 م».
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بعد تألقه في جدة.. حفل ثالث لحماقي في السعودية

قدم الفنان محمد حماقي حفلين غنائيين بالمملكة العربية السعودية في شهر يونيو الجاري، ويبدو أن النجاح الكبير الذي حققه فيهما كان حافزًا للإعلان عن حفل ثالث. ونشر محمد حماقي عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" صورة إعلان المستشار تركي آل الشيخ عن إقامة حفل جديد له بعد نجاح حفله في جدة، حيث كتب رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "نظرًا للنجاح الكبير لحفل حماقي النهارده، قررنا إقامة حفلة ثانية خلال أسبوعين في منتجع درة العروس، وأشكر أخي محيي الدين صالح كامل على الاستضافة".
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محمد رمضان ليس الأول.. 5 فنانين غنوا في السعودية

حالة واسعة من الجدل تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تنظيم حفل غنائي سيقدمه الفنان محمد رمضان هناك، ويأتي ذلك بعد إحياء «النجم الأسمر» لأول حفل غنائي له في القاهرة مارس الماضى، وحينها تعرض لهجوم كبير بسبب ظهوره بملابس غير لائقة على المسرح، بحسب وصف البعض، وقبل حفل محمد رمضان فى جدة، هناك عدد من الفنانين المصريين الذين قدموا حفلات هناك فى إطار نشاطات هيئة الترفيه، آخرهم الهضبة عمرو دياب والذى أحيا أول أمس حفلا بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
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عمرو دياب يشكر تركي آل الشيخ لهذا السبب (فيديو)

نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، عبر صفحته بـ"فيسبوك"، مقطع لحفل الفنان عمرو دياب، من مدينة جدة، في المملكة العربية السعودية. وظهر الهضبة في الفيديو موجهًا حديثه للجمهور: "مساء الخير عليكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبيسعدني وبيشرفني وجودي معاكم النهاردة، وفعلًا مبسوط جدًا جدًا، وأحب مرة ليّا أني أجي تاني"، موجهًا الشكر لآل الشيخ لإتاحة الفرصة له للمجيء للسعودية، قائلًا: "بشكر كل من ساهم في وجودي هنا وبالأخص صديقي الشاعر الكبير سيادة المستشار تركي آل الشيخ اللي أتاح لي الفرصة، وأنا بصراحة بحب البلد دي وبحب أجي هنا".
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