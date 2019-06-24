بريطانيا: لا يوجد أي طرف يريد الحرب مع إيران

تحرير:وكالات ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص

جيرمي هانت وزير الخارجية البريطاني

علق جيرمي هانت وزير الخارجية البريطاني، اليوم الإثنين، على الأزمة الإيرانية الأمريكية، قائلا: "لا يوجد أي طرف يريد الحرب معها، ونشعر بقلق بالغ من احتمال نشوب حرب عرضية غير مقصودة مع إيران، نحن قلقون للغاية، ولا نعتقد أن أيا من الجانبين يريد حربا، لكننا قلقون من أننا قد ندخل في حرب عرضية، ونبذل قصارى جهدنا لمنع التصعيد"، مضيفا: "بريطانيا كانت على اتصال وثيق بالولايات المتحدة الأمريكية بشأن الوضع الخطير في الخليج"، وذلك بحسب تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز".

وفي تطور جديد للأزمة الأمريكية الإيرانية، بعد إسقاط طهران لطائرة أمريكية في خليج عمان، يوم الخميس الماضي، صرح قائد القوات البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي، بأن الأمر يمكن تكراره مرة أخرى، قائلا: "شهد الجميع إسقاط الطائرة المسيرة، بإمكاني التأكيد لكم أن هذا الرد الصارم يمكن تكراره والعدو يعرف