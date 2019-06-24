أسر بلا مأوى بعد هدم عشش السودان.. أين التعويضات؟

قامت الأجهزة المسئولة عن محافظة الجيزة منذ ما يقرب من أسبوعين بهدم منطقة سور السكة الحديد التابعة لحى الدقى، والمعروفة بمنطقة "عشش السودان"، وهناك أسر تطالب بتعويضات

تحرير:هالة صقر ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

مجهود واضح تبذله الحكومة فى مواجهة المناطق العشوائية للقضاء عليها وتطويرها، ونجحت فى ذلك خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ، حيث تمكنت من هدم مناطق عشوائية كثيرة فى مختلف المحافظات، وذلك لطرحها اختيارات بديلة لسكان هذه المناطق مثل الحصول على وحدة بديلة، أو الحصول على تعويض مادى، أو العودة مجددا إلى المنطقة بعد تطويرها والحصول على وحدة سكنية، ولكن كثيرا ما تحدث أزمة بسبب ما يسمى الحصر لسكان المنطقة والتعويض عن الوحدة السكنية وليس حسب عدد الأسر، وهو ما يعتبره البعض ظلما كبيرا لهم ولأسرهم، لأنهم يصبحون بلا مأوى.

فاطمة سيد، إحدى ساكنات منطقة عشش السودان، قالت لـ"التحرير"، إنها وأسرتها يتعرضون للظلم بسبب قرار هدم المنطقة، وإن الحى أخبرهم من قبل بضرورة الإخلاء مع تعويضهم بدفع إيجار شهرى 700 جنيه لهم مقابل تأجير وحدة لمدة سنة حتى يتم الانتهاء من التطوير، ثم العودة للحصول على وحدة سكنية فى المنطقة ذاتها. فاطمة أوضحت

فاطمة سيد، إحدى ساكنات منطقة عشش السودان، قالت لـ"التحرير"، إنها وأسرتها يتعرضون للظلم بسبب قرار هدم المنطقة، وإن الحى أخبرهم من قبل بضرورة الإخلاء مع تعويضهم بدفع إيجار شهرى 700 جنيه لهم مقابل تأجير وحدة لمدة سنة حتى يتم الانتهاء من التطوير، ثم العودة للحصول على وحدة سكنية فى المنطقة ذاتها.

فاطمة أوضحت أنه نحو 100 أسرة أخرى أصبحت بلا مأوى، مشيرة إلى أن المسئولين عن حى الدقى أخبروهم بأنهم سيقومون بإخلاء المنطقة وهدمها بعد عيد الفطر وتركوا مهلة للمواطنين للإخلاء، ولكن هناك أسرا رفضت الإخلاء بسبب عدم وجود تعويضات مناسبة، وعلى الرغم من عدم الوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف فإن الحكومة قررت الإخلاء فى الموعد المحدد وأجبرت الأسر على ترك المنازل، وبمجرد الإخلاء قاموا بهدم المنازل.

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عبده عبد التواب، أحد سكان "عشش السودان" قال لـ"التحرير"، إن هناك ما يقرب من 100 أسرة الآن مشردون بلا مأوى، لافتا إلى أنه لا يوجد إنسان يرفض التطوير، ولكن لا بد أن تكون هناك تعويضات مناسبة للحالة الاقتصادية، ومراعاة أن المنزل الواحد مساحته كبيرة ويضم أكثر من أسرة لذا لا بد من تعويض كل أسرة بوحدة سكنية، أو دفع تعويض مادى مناسب يجعلهم يتمكنون من الحصول على وحدة سكنية مناسبة، أو نقلهم وحدة سكنية قريبة من منطقة سكنهم مراعاة لأعمالهم.

وأوضح عبد التواب أنه كان يعيش وأسرته بمنزل مساحته نحو 300 متر، ويعيش بداخله أربع أُسَر، وتم تعويض رب الأسرة فقط من خلال دفع إيجار شهرى قيمته 700 جنيه ولمدة سنة لإيجار وحدة سكنية حتى يتم الانتهاء من تطوير المنطقة وتسليمها الوحدة، وهذه الوحدة من المفترض أن تضم الأسر الأربع بأطفالهم.

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عطية أحمد، أحد سكان عشش السودان، قال لـ"التحرير"، إن عددا من السكان الذين لم يحصلوا على تعويضات قبل الإخلاء طرقوا باب محافظة الجيزة وباب رئيس حى بولاق، للمطالبة بالنظر فى أمرهم، لافتا إلى أنه تقدم بتظلم إلى محافظة الجيزة يحمل رقم 1711791، وتقدم بتظلم آخر إلى رئيس الحى يحمل رقم 653190021569، مؤكدا أن المسئولين أكدوا لهم أنه سيتم تشكيل لجنة للنظر فى التظلمات والتأكد من أحقية الأسر فى التعويضات من عدمه، مشيرا إلى أن هناك تخوفات من جانب الأسر التى لم تحصل على تعويضات، أن يتجاهلم المسئولون ويظلوا مشردين بلا مأوى.

وأكد أحمد أنه وأسرته يملكون كل الأوراق التى تثبت أحقيتهم فى الحصول على تعويض، مشيرا إلى أن الأسر التى لم تحصل على تعويضات جميعها أسر فقيرة لا تملك سوى قوت يومها، وليس لديها القدرة المادية على تأجير وحدات سكنية، لافتا إلى أن الحى قام بتعويض المنزل بوحدة سكنية واحدة، على الرغم من أن المنزل يضم أكثر من أسرة.

وطالب أحمد المسئولين بمحافظة الجيزة وحى الدقى بسرعة عمل اللجنة التى وعدوا بها ومحاولة إنقاذ هذه الأسر من التشرد، وتعويضهم بوحدات سكنية حفاظا على أسرهم وأطفالهم.

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