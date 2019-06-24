ناجية من سرطان الثدي.. قهرت اليأس فانتصرت

سرطان الثدي شبح مخيف يطرق أجساد الكثير من النساء ويدخل بشراسة ودون استئذان، وأول ما يصيبهن هو اليأس والإحباط والدخول فى حالة من الاكتئاب؛ لذا كان التغلب على اليأس هدفهن

تحرير:هالة صقر ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

سرطان الثدى

اليأس كلمة لا يرددها إنسان إلا بعد فقدانه الأمل واستسلامه للأمر الواقع، كأن يمرض فيفقد الأمل فى العلاج فيستسلم للموت بكل سهولة. هذا ما يحدث مع الكثيرات من النساء بعد إصابتهن بمرض سرطان الثدى، فالمرأة دائما تتعامل بعواطفها، وأغلب النساء لا يتمكنّ من السيطرة على حالات الاكتئاب التى تصيبهن نتيجة المواقف السيئة التى يتعرضن لها فى حياتهن، ويتجاهلن بشكل لا إرادى أن السرطان وغيره من الأمراض تحتاج إلى حالة نفسية جيدة، والتمسك بالأمل والثقة الكاملة بأن خوض المعركة يحتاج إلى الإرادة والرغبة فى العلاج والحياة. هذا ما تنصح به إحدى الناجيات من سرطان الثدى.

تشخيص خاطئ من أحد الأطباء أعطى فرصة ثمينة لسرطان الثدى أن يتمكن من إيناس عمر، إحدى سكان حى الدقى بمحافظة الجيزة، وينقلها من المرحلة الثانية إلى الثالثة، ولكن هذا الخطأ جعلها تتنفس الصعداء لمدة شهور قليلة وتواصل حياتها بشكل طبيعى وتتخلص من خوفها لأن الطبيب لم يشخص المرض تشخيصا صحيحا ولم يخبرها أحد بأن