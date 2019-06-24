ناجية من سرطان الثدي.. قهرت اليأس فانتصرت

سرطان الثدي شبح مخيف يطرق أجساد الكثير من النساء ويدخل بشراسة ودون استئذان، وأول ما يصيبهن هو اليأس والإحباط والدخول فى حالة من الاكتئاب؛ لذا كان التغلب على اليأس هدفهن
اليأس كلمة لا يرددها إنسان إلا بعد فقدانه الأمل واستسلامه للأمر الواقع، كأن يمرض فيفقد الأمل فى العلاج فيستسلم للموت بكل سهولة. هذا ما يحدث مع الكثيرات من النساء بعد إصابتهن بمرض سرطان الثدى، فالمرأة دائما تتعامل بعواطفها، وأغلب النساء لا يتمكنّ من السيطرة على حالات الاكتئاب التى تصيبهن نتيجة المواقف السيئة التى يتعرضن لها فى حياتهن، ويتجاهلن بشكل لا إرادى أن السرطان وغيره من الأمراض تحتاج إلى حالة نفسية جيدة، والتمسك بالأمل والثقة الكاملة بأن خوض المعركة يحتاج إلى الإرادة والرغبة فى العلاج والحياة. هذا ما تنصح به إحدى الناجيات من سرطان الثدى.
تشخيص خاطئ من أحد الأطباء أعطى فرصة ثمينة لسرطان الثدى أن يتمكن من إيناس عمر، إحدى سكان حى الدقى بمحافظة الجيزة، وينقلها من المرحلة الثانية إلى الثالثة، ولكن هذا الخطأ جعلها تتنفس الصعداء لمدة شهور قليلة وتواصل حياتها بشكل طبيعى وتتخلص من خوفها لأن الطبيب لم يشخص المرض تشخيصا صحيحا ولم يخبرها أحد بأن
تشخيص خاطئ من أحد الأطباء أعطى فرصة ثمينة لسرطان الثدى أن يتمكن من إيناس عمر، إحدى سكان حى الدقى بمحافظة الجيزة، وينقلها من المرحلة الثانية إلى الثالثة، ولكن هذا الخطأ جعلها تتنفس الصعداء لمدة شهور قليلة وتواصل حياتها بشكل طبيعى وتتخلص من خوفها لأن الطبيب لم يشخص المرض تشخيصا صحيحا ولم يخبرها أحد بأن ما تشعر به هو أعراض سرطان الثدى.
ولكن الدواء الخطأ لم يمح الحقيقة، ولم يهزم الكتل التى ظهرت تحت الجلد بمنطقة الثديين، فكان لا بد من البحث عن طبيب آخر متخصص، وهنا بدأت إيناس رحلتها مع الخوف والقلق، بعد أخذ عينة من الورم، وبدأت فى البكاء والانهيار بعد ظهور نتائج العينة التى أكدت إصابتها بمرض سرطان الثدى وأن التشخيص الخاطئ نقلها إلى مرحلة جديدة من المرض.
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أسرعت إيناس إلى صديقتها المقربة غارقة فى دموعها وخوفها من المصير الذى ينتظرها، فاستقبلتها صديقتها بكل حب ووفاء وإخلاص وأعطتها قبلة الحياة عندما سردت لها قصصا عن الناجيات من سرطان الثدى حتى فى مراحله الصعبة، وظلت تعطيها قدرا من الطمأنينة والثبات.
ولكن حديث الأطباء لم يغب عنها لحظة واحدة، وظلت تفكر هل تخبر زوجها وتحمله هذا العبء الثقيل أم تمهد له بشكل تدريجى؟ ولكن حالتها النفسية السيئة لم تساعدها فى الاحتفاظ بهذا السر بداخلها بعيدا عن زوجها، فهرولت إليه تخبره بوصيتها فى حالة وفاتها وهى تبكى، فسألها: ماذا بك؟ قالت إنها فى اختبار قوى وإن الأطباء أخبروها بأنها مصابة بسرطان الثدى، فحاول الزوج أن يمنع نفسه من البكاء على شريكة حياته التى عاش معها 15 عاما من الحب والسعادة، وطلب منها أن تكون قوية وشرسة فى خوضها هذه المعركة، طالبا منها أن تحاول من أجله، وأنه لن يتركها لحظة وسيدعمها قدر المستطاع.
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وبدأت إيناس معركتها بعملية استئصال الثديين، وكانت تعتقد أنها ستخرج قوية كما وعدت زوجها وصديقتها، ولكن الأمر كان صعبا عليها، وجعل اليأس والاكتئاب يسيطر عليها، ولكن الأمر لم يستمر كثيرا، إذ التف حولها كل محبيها من الأقارب والأصدقاء وأشخاص لا تربطها بهم صلة قوية، فكان ذلك داعما لها مع حب زوجها الشديد ودعمه المستمر لها، وقررت أن تبتعد عن اليأس وتتمسك بالأمل.
إيناس تروى كيف اختلفت معركتها مع السرطان بعدما تخلت عن اليأس والإحباط وكيف تعاملت مع الأمر على أنه عابر ولن يمكث كثيرا، وبدأت رحلتها مع "الكيماوى" وسط دعم محبيها لها وإيمانها القوى بأنها ستنتصر، وبالفعل بعد مرور ما يقرب من عامين تمكنت إيناس من التغلب على المرض اللعين، وأصبحت داعمة لكل سيدة مصابة بسرطان الثدى.
"اهزمن اليأس تنتصرن على السرطان"، كانت هذه أول رسالة تبعث بها إيناس إلى كل مريضة سرطان، تحاول التواصل معها للتعرف على تجربتها والحصول على طاقة إيجابية تجعلها تستمر، مؤكدة أن الإيمان القوى بالله، والثقة والابتسامة والقوة والإرادة وإلغاء كلمة "يأس" أول الطريق للشفاء من سرطان الثدى، بل الشفاء من جميع الأمراض التى تهدد حياة الناس.
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