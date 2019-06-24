سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

ناجية من سرطان الثدي.. قهرت اليأس فانتصرت

سرطان الثدي شبح مخيف يطرق أجساد الكثير من النساء ويدخل بشراسة ودون استئذان، وأول ما يصيبهن هو اليأس والإحباط والدخول فى حالة من الاكتئاب؛ لذا كان التغلب على اليأس هدفهن
تحرير:هالة صقر ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص
سرطان الثدى
سرطان الثدى
اليأس كلمة لا يرددها إنسان إلا بعد فقدانه الأمل واستسلامه للأمر الواقع، كأن يمرض فيفقد الأمل فى العلاج فيستسلم للموت بكل سهولة. هذا ما يحدث مع الكثيرات من النساء بعد إصابتهن بمرض سرطان الثدى، فالمرأة دائما تتعامل بعواطفها، وأغلب النساء لا يتمكنّ من السيطرة على حالات الاكتئاب التى تصيبهن نتيجة المواقف السيئة التى يتعرضن لها فى حياتهن، ويتجاهلن بشكل لا إرادى أن السرطان وغيره من الأمراض تحتاج إلى حالة نفسية جيدة، والتمسك بالأمل والثقة الكاملة بأن خوض المعركة يحتاج إلى الإرادة والرغبة فى العلاج والحياة. هذا ما تنصح به إحدى الناجيات من سرطان الثدى.
تشخيص خاطئ من أحد الأطباء أعطى فرصة ثمينة لسرطان الثدى أن يتمكن من إيناس عمر، إحدى سكان حى الدقى بمحافظة الجيزة، وينقلها من المرحلة الثانية إلى الثالثة، ولكن هذا الخطأ جعلها تتنفس الصعداء لمدة شهور قليلة وتواصل حياتها بشكل طبيعى وتتخلص من خوفها لأن الطبيب لم يشخص المرض تشخيصا صحيحا ولم يخبرها أحد بأن
اقرأ المزيد
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

وزيرة التخطيط: الإصلاح الاقتصادي لا يقوم على مسكنات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة حقيقية وجذرية، ولا تعتمد على مسكنات، مضيفة: بدأنا الإصلاح منذ أقل من 30 شهرًا فيجب أن نفخر بوصولنا لهذه المعدلات من النمو لـ5.6%". وأشارت الوزيرة، عقب موافقة البرلمان على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020، اليوم الإثنين، إلى أن الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر جاء فى ظل ظروف سياسية ودولية يعانى منها العالم كله ومنها الحرب التجارية الصينية الإمريكية وتذبذب أسعار البترول.
وزير-المالية -محمد-معيط

المالية: 627.8 مليار جنيه للتعليم والصحة والأجور

أعلنت وزارة المالية، تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للسنة المالية 2019-2020، بدءًا من أول يوليو المقبل إذ يصل حجم مصروفاتها إلى 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الحالي "2018 - 2019". وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن الزيادة في الموازنة جاءت نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي بلغت 301 مليار جنيه بزيادة 31 مليار جنيه لمواجهة رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه شهريًا.
سرطان-الثدى

بعد تعافيها.. سيدة تحكي قصتها مع سرطان الثدي

لحظة فارقة فى حياة أى امرأة عندما يطلب منها الأطباء أخذ عينة من ورم ظهر لها بشكل مفاجئ فى منطقة الثدى، وبعد انتظار ما يقرب من 15 يوما، تذهب للحصول على نتيجة العينة فيخبرها الطبيب أنها أصيبت بمرض سرطان الثدى، فى تلك اللحظة يتوقف الزمن وتسيطر عليها حالة من التوتر النفسى سرعان ما تتحول إلى نوبات من البكاء، وقد تصل فى كثير من الأحيان إلى حالة من الاكتئاب، ولكن بعد أن تدرك أنها فى معركة، تبدأ فى التماسك وتجهيز أسلحتها للتخلص من هذا المرض اللعين، لذا هناك سيدات انتصرن فى معركتهن مع سرطان الثدى ولكن وراء المعركة كواليس كثيرة أدت إلى الانتصار.
مجلس-النواب (3)

البرلمان يوافق نهائيا على أضخم موازنة في تاريخ مصر

وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة، اليوم الاثنين، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020، إلى جانب مشروع ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020. وأحال رئيس النواب المناقشات والتوصيات والملاحظات في تقرير لجنة الخطة للحكومة.
اقرأ المزيد من الأخبار
سرطان-الثدى

بعد تعافيها.. سيدة تحكي قصتها مع سرطان الثدي

لحظة فارقة فى حياة أى امرأة عندما يطلب منها الأطباء أخذ عينة من ورم ظهر لها بشكل مفاجئ فى منطقة الثدى، وبعد انتظار ما يقرب من 15 يوما، تذهب للحصول على نتيجة العينة فيخبرها الطبيب أنها أصيبت بمرض سرطان الثدى، فى تلك اللحظة يتوقف الزمن وتسيطر عليها حالة من التوتر النفسى سرعان ما تتحول إلى نوبات من البكاء، وقد تصل فى كثير من الأحيان إلى حالة من الاكتئاب، ولكن بعد أن تدرك أنها فى معركة، تبدأ فى التماسك وتجهيز أسلحتها للتخلص من هذا المرض اللعين، لذا هناك سيدات انتصرن فى معركتهن مع سرطان الثدى ولكن وراء المعركة كواليس كثيرة أدت إلى الانتصار.
حبوب منع الحمل

رئيس شعبة الأدوية: مصر تستورد 80% من وسائل منع الحمل

"مولود كل 15 ثانية"، كانت العبارة صادمة لأعضاء لمجلس النواب العام الماضى عقب البيان الصادر عن جهاز التعبئة والإحصاء، الذى أكد رتفاع عدد السكان خلال 145 يوما بزيادة 800 ألف نسمة، ليصل إلى 97.8 مليون نسمة بالداخل، وذلك بحسب الساعة السكانية فى نهاية عام 2018، وهو ما دفع النواب للبحث عن حلول للحد من الزيادة أولها الموافقة على مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للسكان، وقرار رفع الدعم عن الطفل الثالث، ومؤخرا مطالبة لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بالبرلمان بتصنيع وسائل منع الحمل فى مصر بدلا من استيرادها.
سرطان-الثدي

خلال أيام.. حملة الكشف عن سرطان الثدي تدق الأبواب

حالة من الرعب والقلق تسيطر على السيدات فى كل مكان، تخوفا من وحش سرطان الثدى الذى يطارد العديد من السيدات ويدخل معهن فى معارك شرسة، بعضهن قاومن وانتصرن على الرغم من المعاناة الشديدة التى مررن بها، وبعضهن استسلمن من شدة المرض وتأثير الكيماوى فيهن، فأول ما تعانيه المرأة بمجرد علمها بإصابتها بهذا المرض هو القلق من أن تسرق جرعات الكيماوى القاتلة جمالها الذى اعتادت الحفاظ عليه بكل الطرق، ولأن التأخر فى الكشف المبكر عن سرطان الثدى يزيد من احتمالات خسارة المرأة للمعركة، قررت الدولة البدء فى الكشف المبكر عن الورم بدايةً من شهر يوليو المقبل.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org