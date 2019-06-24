كيد الرجال.. شهر بزوجته على فيسبوك ثم اتهمها بالنشوز

حذرها كثيرًا من نشر خصوصياتهما على مواقع التواصل الاجتماعي فلم تستجب.. وانتقم منها بالتفرغ لأخذ منشوراتها والرد عليها بحقيقة ما كان يحدث من إهمالها لمنزلها وأسرتها

تحرير:سماح عوض الله ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإسقاط مستحقاتها لديه قبل تطليقها، وذلك بعد هجرها مسكن الزوجية، وامتناعها عن العودة إليه لقرابة 8 أشهر، جراء خلاف بينهما بسبب هوسها بـ«الفيسبوك»، وإصرارها على تدوين كل كبيرة وصغيرة يمران بها فى حياتهما على موقع التواصل الاجتماعي، ونشر أحاديث تدور بينها وبين طفلتهما، مع سيطرة حب التظاهر عليها ومساعيها لرسم صورة إيجابية لنفسها، وتجسيد حياتهما وكأنها مثالية بخلاف الحقيقة، بينما يعاني الزوج من إهمالها مسؤوليات المنزل وابنتهما.

خلال فترة الخطبة لاحظ الزوج اهتمام زوجته بمواقع التواصل الاجتماعي، وحذرها من استهلاكه للوقت دون جدوى، ثم أبدت استجابة لحديثه، فظن أنها هذبت سلوكها بشأن التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه أدرك في ما بعد أنها فقط انشغلت بتجهيزات الزواج وواقع الحال، ما أبعدها لفترة وجيزة عن «فيسبوك»،

خلال فترة الخطبة لاحظ الزوج اهتمام زوجته بمواقع التواصل الاجتماعي، وحذرها من استهلاكه للوقت دون جدوى، ثم أبدت استجابة لحديثه، فظن أنها هذبت سلوكها بشأن التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه أدرك في ما بعد أنها فقط انشغلت بتجهيزات الزواج وواقع الحال، ما أبعدها لفترة وجيزة عن «فيسبوك»، ويؤكد الرجل أنه كان يتعجب من إحصائيات الطلاق، وما تتضمنه من معدلات سببها مواقع التواصل الاجتماعي وبات الزوج يسميها "الخراب الاجتماعي"، وتحول الأمر معه إلى حقيقة مرة يعيشها مع زوجته وطفلتهما البالغة من العمر عامين فقط.





بعد الزواج بدأت الزوجة ترتب مائدة الطعام وتصورها وتنشر صورها على الموقع، وكلما رتبت شيئا فى المنزل أو جددت فيه تنشر صورًا كذلك، ولم يكن الزوج يعترض كثيرًا إذ عدّ الأمر يعبر عن سعادتها بمنزلهما الجديد، علاوة على تسبب المردود الإيجابي فى تحفيزها للاهتمام بالمنزل، ثم تحول الأمر إلى قائمة معاناة وحديث فى الخصوصيات مع بداية الحمل، إذ لم تدم راحة الزوجين سوى لشهرين فقط، ثم علم بنشر زوجته صورة لاختبار الحمل وسؤالها لصديقاتها عن إيجابيته من عدمها.

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استهوى موقع التواصل الاجتماعي الزوجة كثيرًا، وباتت تحوله إلى ساحة للشكوى لصديقاتها، والشراء عبر صفحات متنوعة عليه، وفى المقابل أهملت المنزل تمامًا، بحجة تعبها في أثناء الحمل، بينما رأى الزوج أن السبب هو انشغالها بمواقع التواصل الاجتماعي، وتحولت حياة الزوج إلى ما يشبه الإقامة فى سكن مغتربين، فبات ينظف المنزل المتراكم فيه التراب مرة كل أسبوع، ويطلب طعاما جاهزا أو يقف بنفسه لإعداد الطعام، ثم يغسل هو الأطباق، بخلاف اصطحاب زوجته للطبيب وتحمل انفعالاتها المختلفة خلال الحمل.



يصف الزوج نفسه مع زوجته بالكريم والرحيم، مؤكدًا أنه أخطأ حين عودها على الكسل والراحة حتى وإن كانت حاملا، خاصة بعدما علم أنها كانت تتركه يقوم بواجبات المنزل بينما هى تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، وعلم أنها كانت تنشر كل ما يدور فى منزلهما على صفحات ومجموعات مغلقة اشتركت فيها بعد الزواج والحمل.

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يؤكد الزوج عدم اهتمامه بمواقع التواصل الاجتماعي، وأنه فوجئ بشقيقته تمازحه فى إحدى المرات: "كدا تبوظ الحلل لمراتك؟"، فاستنكر الزوج الأمر ولم يفهمه وطلب من شقيقته التوضيح، فأخبرته بأن زوجته نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأوانٍ مطلية تالفة، وكتبت عليها أنها مريضة وأنه قرر مساعدتها وغسل الأواني، واستخدم سلك المواعين فأتلف الأواني المطلية "تيفال".





قرر الزوج الإمساك بهاتف زوجته، وتصفح صفحتها ففوجئ بنشرها ما يدور فى بيتهما بصفة شبه يومية، ونهاها عن ذلك، وتدخلت أسرتها فى الأمر وتبنوا موقفه، وبعد الولادة ومع نمو طفلتهما تبين للزوج أنها اعتادت إهمال واجبات المنزل، كما لم تتوقف عن نشر ما يخص طفلتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بدءًا من وعكاتها الصحية، وحتى طلب الاستشارة بشأن التهابات الحفاظة، ومع كل منشور كانت تثير المشكلات داخل المنزل، وتؤكد الزوجة أن تلك مجموعات خاصة للإفادة وليست عامة، ومع نمو الطفلة واصلت الزوجة كذلك نشر مواقفها مع طفلتهما، وكان يفاجأ بأحاديث شقيقته التى تدل على معرفتها بكل ما يحدث فى بيتهما، وحينما يستفسر منها تخبره بمعرفتها ذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي.

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تشاجر الزوجان بسبب الموقع مرات ومرات، وكانت الزوجة تترك المنزل أحيانًا ثم يصالحها للحفاظ على الأسرة، حتى قرر الزوج التعامل معها بنفس أسلوبها، وكانت كلما كتبت شيئا عن موقف حدث داخل المنزل يرد عليها بصور لإهمالها داخل المنزل، فمرة نشر صورة حوض المطبخ وكتب عليها "يرضي ربنا سايبة المنظر ده وقاعدة على الفيس"، ومرات أخرى نشر صورًا لعدم تنظيف الشقة وتراكم الغسيل وغير ذلك، ولما تسبب الزوج فى إحراج زوجته أكثر من مرة تركت المنزل ورفضت العودة له ثانية، ومع تفاقم العند بينهما فتح الزوج صفحته التى كان قد أغلقها على الموقع، وأخذ صورًا لمنشورات زوجته، وقرر أن يعيد نشر كل واحد منها كما كتبته زوجته ويرد عليه بحقيقة ما كان يجرى داخل منزلهما المهمَل.

قرار الزوج الجديد تسبب فى تفاقم الأزمة بين الزوجين وطلب الزوجة الطلاق، إذ رأت أن زوجها يهينها ويشهر بها على الملأ، وانقلب الموقف بينهما إلى قيامها هى برجائه بترك موقع التواصل الاجتماعي وعدم نشر شيء عليه، لكن الزوج لم يتراجع، إذ أخذ يشترك فى مجموعات شبابية ويطرح فيها مشكلاته ومواقفه الحقيقية داخل المنزل، ويأخذ صورًا للمنشورات ويرسلها لزوجته، ويركز على تعليقات أقاربه الذين يعرفونها ويشتركون فى تلك المجموعات، وكان يعقب على الصور المرسلة لزوجته بأنها مجموعات خاصة لتبادل الإفادة والتجارب.

وأصرت الزوجة على طلب الطلاق بسبب انتقام زوجها منها بذات أسلوبها، وتحولها من مدونة محل إعجاب وتقدير إلى إنسانة مهملة مذمومة وسط استنكار أقاربها، ورفض زوجها تطليقها وأقام ضدها دعويي طاعة ونشوز.