جريمة

كيد الرجال.. شهر بزوجته على فيسبوك ثم اتهمها بالنشوز

حذرها كثيرًا من نشر خصوصياتهما على مواقع التواصل الاجتماعي فلم تستجب.. وانتقم منها بالتفرغ لأخذ منشوراتها والرد عليها بحقيقة ما كان يحدث من إهمالها لمنزلها وأسرتها
تحرير:سماح عوض الله ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص
ندم زوجة- تعبيرية
ندم زوجة- تعبيرية
أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإسقاط مستحقاتها لديه قبل تطليقها، وذلك بعد هجرها مسكن الزوجية، وامتناعها عن العودة إليه لقرابة 8 أشهر، جراء خلاف بينهما بسبب هوسها بـ«الفيسبوك»، وإصرارها على تدوين كل كبيرة وصغيرة يمران بها فى حياتهما على موقع التواصل الاجتماعي، ونشر أحاديث تدور بينها وبين طفلتهما، مع سيطرة حب التظاهر عليها ومساعيها لرسم صورة إيجابية لنفسها، وتجسيد حياتهما وكأنها مثالية بخلاف الحقيقة، بينما يعاني الزوج من إهمالها مسؤوليات المنزل وابنتهما.
خلال فترة الخطبة لاحظ الزوج اهتمام زوجته بمواقع التواصل الاجتماعي، وحذرها من استهلاكه للوقت دون جدوى، ثم أبدت استجابة لحديثه، فظن أنها هذبت سلوكها بشأن التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه أدرك في ما بعد أنها فقط انشغلت بتجهيزات الزواج وواقع الحال، ما أبعدها لفترة وجيزة عن «فيسبوك»،
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القبض-على-متهم

سرقة وحرق جثة.. بلطجي وصديقته وراء قتل عجوز السويس

تمكنت مباحث مديرية أمن السويس، اليوم الإثنين، من كشف لغز العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 67 عامًا، تعرضت للقنل وإشعال النيران في جسدها، داخل شقتها بمدينة المني السكنية بحي فيصل بالسويس، وتم اكتشاف جثتها بعد السيطرة على الحريق، إذ تلقى اللواء محمد جاد، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن السويس، إخطارًا من مأمور قسم شرطة فيصل، بتعرض وحدة سكنية لحريق، وعثر على متوفية داخل الوحدة السكنية بعد إخماد الحريق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
اللواء-سيد-سلطان‎ (1)

مفاجأة في واقعة السطو المسلح على سيارة أموال

اختلق سائق واقعة سطو مسلح عليه من قِبَل ملثمين، للاستيلاء على أموال الشركة التي يعمل بها، وتمكنت أجهزة الأمن بالمنوفية من كشف حيلته وتم ضبطه، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال "سائق" بشركة للكاوتش ومقرها بالغربية، ومقيم بالغربية مصابًا بجروح سطحية، بالانتقال وسؤاله قرر بأنه كان في طريقه للعودة من الإسكندرية بالسيارة قيادته نقل وبحوزته مبلغ 58,500 ألف جنيه مصري إجمالي ما تم تحصيله من عملاء الشركة.
جثة (3)

مربوط بقميص حريمى.. العثور على جثة موظف متحللة بطوخ

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الإثنين، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة لموظف بالمعاش عمره 65 عامًا، متوفي من 5 أيام ومقيد من قدميه بقميص حريمى، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طوخ المركزى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. بعد تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ، بورود بلاغا بالعثور على جثة فى حالة تحلل تام داخل شقة سكنية بالمدينة ومقيد بمقميص نوم حريمي، وفي حالة تحلل.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

ضبط مسجلي خطر كانا يعدان لحرب شوارع بالمطرية

مسجلا خطر، تعج صحيفتاهما الجنائيتان بنحو 13 قضية سابقة، تتنوع بين ضرب وبلطجة وحيازة سلاح ومخدرات، يجمعان أسلحة نارية وذخيرة ومواد حارقة، استعدادًا للتشاجر مع جيران لهما، على خصومة معهما بسبب سوء سلوكهما واعتيادهما البلطجة بمحيط سكنهما، بدائرة قسم شرطة المطرية، ويخطط المسجلان خطرا لإعداد مجزرة ومحرقة بالشارع لفرض سيطرتهما، هذه هى المعلومات التى وردت إلى رجال مباحث القاهرة، وحركت رجال الأمن لضبط المسجلين خطرا ومنع مخططهما الإجرامي، وبالفعل نجحوا فى القبض عليهما وبحوزتهما ترسانة أسلحة.
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حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (2)

«مش عايزة أبقى أم»: دعوى خلع حيرت المحكمة والمحامين

متزوجة منذ عام واحد فقط، ومتفقة مع زوجها على تأجيل الإنجاب أول ثلاث سنوات فى الزواج، لكنها خلال 12 شهرًا جربت كل وسائل منع الحمل، حتى أصيبت باكتئاب إلى درجة كراهية حياتها الزوجية، وإعلانها الرغبة فى الانفصال عن زوجها جراء الحالة النفسية التى ألمت بها، ولما اعتبر الزوج طلبها ضربًا من الجنون، قررت مقاضاته فى المحكمة، وإقامة دعوى خلع ضده، مؤكدة للقاضى أنها تخشى ألا تقيم حدود الله، وتبغي إنهاء حياتها الزوجية بطلقة بائنة بالخلع، وأبدت استعدادها للتنازل عن كل مستحقاتها، ورد قيمة المهر الذى أهداه لها زوجها عند عقد القران وقيمته 100 جنيه.
ندم-حزن-امرأة

زوجة في دعوى خلع: «كرهني في ضحكتي وجابلي كآبة»

أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها، مطالبة فيها بالتفريق بينهما، وتطليقها طلقة بائنة بالخلع، مبدية استعدادها لرد المهر إليه وقدره جنيه واحد، والتنازل عن مؤخر صداقها وقيمته 20 ألف جنيه، وأكدت استحالة العشرة بينهما، وخشيتها ألا تقيم حدود الله. هذا ما سطرته فى عريضة الدعوى، أما عن الدافع الحقيقي وراء كل هذا، فاتهمت الزوجة مقيمة دعوى الخلع زوجها بالكآبة، وكراهيته للضحك والمزاح، حتى إنه بات يسخر منها ويطفئ فرحتها إذا ضحكت، ويوبخها بنقد لاذع إذا كان ضحكها ومزاحها أمام أحد، حتى إن كانوا أشقاءها.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (4)

«ملقتش منه رجا».. هيام تستنجد بقاضي الأسرة لخلعها

صارحته بقلة اهتمامه بها، وإهماله لها حتى فى الأعياد والمناسبات، وتجاهلها حينما يحب أن يهادي ويعايد من حوله، ففى حال إذا كان ميسورا ومعه أموال يعايد شقيقاته وأقاربه، وتقف الزوجة موقف المتفرجة، دون أن يفكر فى منحها أي شيء، ولو حتى شراء ملابس لها للعيد، وإذا كان معسرًا اعتذر لأقاربه عن تعسر ظروفه بما منعه عن معايدتهم، ولا يهتم بمراعاة مشاعر زوجته والاعتذار منها أيضًا، ويدخر المال للمناسبة اللاحقة من أجل أقاربه ومعايدتهم، ولا يتذكر زوجته وهو ما دفعها لمعاتبته ففوجئت به يهينها ويحط من كرامتها ويسخر من أسرتها، وهو ما دفعها لإقامة دعوى خلع ضده.
تعذيب-طفلة-حزن-ندم

«دي خلقة ربنا».. مأساة زوجة في شهر العسل

أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بتطليقها من زوجها طلقة بائنة بالخلع، مبدية استعدادها للتنازل عن كل مستحقاتها نظير الطلاق، وأكدت استحالة العشرة بينها وبين زوجها، وخشيتها ألا تقيم حدود الله حال إكراهها على البقاء على ذمته، وجاءت الدعوى على خلفية إهانة الزوج لزوجته ووصفها بأن "شكلها وحش يشبه الشياطين"، إذ لم ير الزوج زوجته دون حجاب قبل عقد القران، وبعد الزواج صارحها بأن مظهرها سيئ دون حجاب، وذلك بسبب جبهتها الكبيرة، وبات يصمها بصفات تحزنها من وقت إلى آخر.
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