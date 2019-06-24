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يوتيوب يختبر خاصية جديدة لإخفاء التعليقات

تأتي هذه الميزة الجديدة حلا للمستخدمين الذين لا يريدون قراءة التعليقات ابتعادًا عن إزعاجها، وفي الوقت ذاته تتيح للمستخدمين التواصل مع أصحاب الفيديوهات من خلال التعليقات
تحرير:مي فؤاد ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
يوتيوب
يوتيوب
يختبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حاليا ميزة جديدة من خلال تطبيقه للهاتف الذي يغير كيفية وصول المستخدمين إلى قسم التعليقات، فبدلا من التمرير لأسفل لتحديد مكان التعليقات، يرى بعض مستخدمي نظام التشغيل "أندرويد" الآن زر تعليقات مخصصًا أسفل الفيديو مباشرة، عند النقر عليه، يتم نقل المستخدمين إلى صفحة منفصلة تمامًا لمشاهدة تعليقات المستخدمين الآخرين. ولا يزال من غير المؤكد حاليا ما إذا كان "يوتيوب" يحاول جعل قسم التعليقات ظاهرًا بشكل أكبر، للوصول إليه بسهولة، من عدمه.
ربما سوف يتم تصميم هذا الزر لإرشادك للاتجاه أعلى الصفحة، لكن وجود تعليقات على صفحة مختلفة تمامًا قد يجعل المستخدمين أقل عرضة للزيارة. في بيان لـ"Engadget"، أكد يوتيوب أن الاختبارات جارية، لكنه رفض ذكر ما إذا كان يحاول جعل التعليقات أكثر أو أقل وضوحًا. قال متحدث باسم يوتيوب: "نجرب دائمًا طرقًا لمساعدة
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