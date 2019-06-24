يوتيوب يختبر خاصية جديدة لإخفاء التعليقات

تأتي هذه الميزة الجديدة حلا للمستخدمين الذين لا يريدون قراءة التعليقات ابتعادًا عن إزعاجها، وفي الوقت ذاته تتيح للمستخدمين التواصل مع أصحاب الفيديوهات من خلال التعليقات
يختبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حاليا ميزة جديدة من خلال تطبيقه للهاتف الذي يغير كيفية وصول المستخدمين إلى قسم التعليقات، فبدلا من التمرير لأسفل لتحديد مكان التعليقات، يرى بعض مستخدمي نظام التشغيل "أندرويد" الآن زر تعليقات مخصصًا أسفل الفيديو مباشرة، عند النقر عليه، يتم نقل المستخدمين إلى صفحة منفصلة تمامًا لمشاهدة تعليقات المستخدمين الآخرين.
ولا يزال من غير المؤكد حاليا ما إذا كان "يوتيوب" يحاول جعل قسم التعليقات ظاهرًا بشكل أكبر، للوصول إليه بسهولة، من عدمه.
ربما سوف يتم تصميم هذا الزر لإرشادك للاتجاه أعلى الصفحة، لكن وجود تعليقات على صفحة مختلفة تمامًا قد يجعل المستخدمين أقل عرضة للزيارة.
في بيان لـ"Engadget"، أكد يوتيوب أن الاختبارات جارية، لكنه رفض ذكر ما إذا كان يحاول جعل التعليقات أكثر أو أقل وضوحًا.
قال متحدث باسم يوتيوب: "نجرب دائمًا طرقًا لمساعدة
ربما سوف يتم تصميم هذا الزر لإرشادك للاتجاه أعلى الصفحة، لكن وجود تعليقات على صفحة مختلفة تمامًا قد يجعل المستخدمين أقل عرضة للزيارة.
في بيان لـ"Engadget"، أكد يوتيوب أن الاختبارات جارية، لكنه رفض ذكر ما إذا كان يحاول جعل التعليقات أكثر أو أقل وضوحًا.
قال متحدث باسم يوتيوب: "نجرب دائمًا طرقًا لمساعدة الأشخاص على العثور بسهولة على مقاطع الفيديو التي تهمهم، ومشاهدتها ومشاركتها والتفاعل معها. نختبر بعض الخيارات المختلفة حول كيفية عرض التعليقات على صفحة المشاهدة. هذه واحدة من العديد من التجارب الصغيرة التي نجريها طوال الوقت على يوتيوب، وسننظر في طرح الميزات على نطاق أوسع استنادًا إلى التعليقات على هذه التجارب".
إلا أن تلك الميزة يمكن أن تسبب مشكلات أيضًا، ففي مارس الماضي، قام يوتيوب بتعطيل التعليقات على مقاطع الفيديو الخاصة بالأطفال بعد اكتشاف أن المتحرشين بالأطفال يستخدمون الميزة كأداة للتواصل مع بعضهم بعضًا.
وصرح فيسبوك بأن الخاصية الجديدة قيد الاختبار في الهند ويظهر هناك زر جديد أسفل الفيديوهات بالفعل، خاص بالتعليقات، يمكن عند الضغط عليه عرض أو إخفاء التعليقات.
وتعد تلك الميزة جزءًا من جهود "يوتيوب" لمواجهة المشكلات التي يتعرض لها الموقع، خاصة في التعليقات أسفل الفيديوهات، بدءًا من التنمر والتهكم، وصولا إلى السب والشتم والابتعاد عن مضمون الفيديو الحقيقي.
تأتي هذه الميزة الجديدة بمنزلة حل للمستخدمين الذين لا يريدون قراءة التعليقات، ويفضلون الابتعاد عن إزعاجها، وفي الوقت ذاته تتيح للمستخدمين التواصل مع أصحاب الفيديوهات بتلقي التعليقات.
ونظرًا لأن الميزة ما زالت قيد الاختبار، فسيقرر يوتيوب التصديق عليها رسميا، ولم يعطِ يوتيوب أي تفاصيل أخرى حول توافرها على نظام التشغيل iOS.
كما أعلن يوتيوب في الفترة الأخيرة عن قرار جديد سيتم تنفيذه على مدار الأشهر القليلة المقبلة، من أجل حماية الأطفال الصغار من التنمر أو التحرش بأنواعه عبر الإنترنت، حيث قرر الموقع منع التعليق على الفيديوهات الخاصة بالأطفال، أملا في حمايتهم من ردود الفعل المسيئة من البعض.
يأتي هذا القرار وسط حالة شديدة من الانتقاد، بشأن انتشار بعض الفيديوهات الخاصة بالأطفال، والتي تحتوي على تعليقات إباحية.
كما كشف يوتيوب عن أنه لن ينشر أي فيديوهات ربما تنتهك الخطوط الحمراء للمجتمعات أو تنشر أي محتوى مزيف.
كما يسعى التطبيق إلى تمكين المستخدمين من التخلص من جميع التوصيات الزائدة والمحتوى غير المرغوب فيه، وجعل الصفحة الرئيسية شخصية بشكل أكبر مما هي عليه الآن. ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل صفحة يوتيوب الرئيسية أفضل، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الانتقال مباشرة إلى اشتراكاتهم.
يبذل يوتيوب جهودًا حثيثة لإراحة المستخدمين وضمان الأمان لهم، خاصة بعد الشكاوى التي تلقاها في ما يخص المحتويات المزيفة، والمقاطع الإباحية واستغلال الأطفال؛ لذا يضع العديد من الميزات تحت الاختبار، وحال إعجاب المستخدمين بها، سيقوم بتحديثها على الفور، بحسب جريدة "the daily dot".