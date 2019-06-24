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غضب في الإسكندرية بسبب رقص شابين أعلى قطار

تحرير:محمد مجلي ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تداول نشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو يكشف قيام شخصان فى مرحلة الشباب بالاستعراض والرقص والقفز أعلى قطار أبي قير "ضواحي الإسكندرية"، حيث اعتليا أحد القطارات وقاما بأداء بعض حركات الاستعراض والرقص والقفز أثناء سير القطار مستغلين مروره أسفل أحد الكباري العلوية بمحطة قطار، وانقسم رواد موقع التواصل الاجتماعي حول محطة قطار الواقعة، حيث أشار فريق إلى أن هذه الأفعال وقعت بمحطة فيكتوريا، فيما أشار آخرون إلى أنها وقت بمحطة العصافرة بالإسكندرية.
واستنكر المواطنون، هذه الأفعال التى وصفوها بـ"خطرة"، وتهدد حياتهم وتؤذي مشاعر المواطنين، إذ قال محمد مسعود، موظف، أن "ما قام به الشابان أمراً غير مقبول، وينم عن سلوكيات غير سوية لا بد أن تختفي من بلادنا". وأكدت نجوى محمود، ربة منزل أنها شعرت بالخوف عند مشاهدتها للفيديو، ولم تتمالك نفسها، محذرة من أن
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الوطنية للصحافة: زيادة أسعار الصحف القومية «جنيه»

أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم الإثنين، بيانا، تعلن فيه عن الموافقة على زيادة أسعار الصحف اليومية والأسبوعية الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية بقيمة جنيه واحد، بدءً من يوليو المقبل، على أن يرتبط رفع السعر بالارتقاء بالخدمة الصحفية المقدمة، كما طالبت الهيئة رؤساء تحرير الإصدارات بأن يقدموا لها في الاجتماع المشترك الذي يعقد، يوم الأربعاء المقبل، خطة تفصيلية لتطوير المحتوي التحريري، تمهيدا لإقرارها والعمل بها ابتداء من يوليو القادم.
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وزير التعليم يعلق على واقعة مدرس المرسيدس

علق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوق على واقعة المعلم سيد العراقي، الشهير بمدرس الاستاد معلم المرسيدس، قائلا: "أولياء الأمور هم السبب في وصول هذا المعلم لهذا الثراء الفاحش"، متسائلا عن كم الطلبة الذين يذهبون لهؤلاء المعلمين، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوى العام، اليوم الإثنين، إذ صرح بأن الوزارة تحارب من أجل المعلمين، ولن نستريح إلا بعد تحسين أوضاع المعلمين إداريا بتدريبهم ماليا، والوزارة تحاول تنمية مواردها من أجل توفير موارد للوزارة.
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شوقي: سفيرة فنلندا طلبت تطبيق نظام التعليم الجديد

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم هيكلة الوزارة إداريا خلال شهور الصيف وسنضرب بيد من حديد، قائلا: "إن حظوظ الطلبة في التنسيق والجامعات بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى كلهم هيدخلوا الجامعة والتعليم العالي يضبط التنسيق على المجاميع، لكن يجب على الطلاب عدم الخوف والحديث المتكرر عن التنسيق والمجاميع"، مشيرا إلى أن الطالب يستطيع أن يقيم نفسه من خلال الكارت الذي يحدد مستواه، وعليه أن يدخل على بنك المعرفة المصري لتحسين مستواه، والتعلم من خلال اكتساب نواتج التعلم وليس الدرس الخصوصي.
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البرلمان يرفض اقتراح تطبيق العلاوة على قطاع الأعمال

رفض مجلس النواب، اقتراح النائب محمد وهب الله، بشأن تطبيق قانون العلاوة الدورية للموظفين بقطاعي العام والأعمال أسوة بالعاملين بالدولة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، قبل التصويت النهائي على مشروع القانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وعرض إعادة المداولة على المادة 5 بالقانون بناء على طلب النائب.
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السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الخميس، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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رغم خطورته والتحذيرات.. رواد شاطئ النخيل نزلوا البحر

رفض رواد شاطئ النخيل بمنطقة 6 أكتوبر، غرب الإسكندرية، الالتزام بتعليمات مسؤولي المحافظة بشأن قرار منع نزول البحر في هذه المنطقة، نظرا لما يمثله من خطورة بالغة على حياتهم واحتمالية غرق عدد كبير، حيث وجهت محافظة الإسكندرية تحذيرات شديدة اللهجة للمواطنين بهدف الحفاظ على حياتهم وسلامتهم، على خلفية حالات الغرق التي تكررت بين رواد الشاطئ في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذى أثار غضب كبير بين قاصدي الشاطئ لا سيما القادمين من القاهرة والمحافظات المجاورة، الذين أصروا على نزول البحر.
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أمطار خفيفة بالإسكندرية.. والميناء: لم نتأثر

تعرضت محافظة الإسكندرية، وأجزاء متفرقة من الساحل الشمالي، لهطول أمطار خفيفة، اليوم الثلاثاء، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة أقل من المعدلات المعتادة فى هذا التوقيت من كل عام، فيما لم تؤثر الأمطار على استعدادات السكندريين لاستقبال عيد الفطر المبارك الذى حددته دار الافتاء المصرية غداً الأربعاء، فيما أكدت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار حركة البوغازين بشكل طبيعى وعدم التأثر بهطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، وأكدت على أن حركة دخول السفن وخروجها مستمرة بشكل طبيعى.
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جمارك الإسكندرية تفرج عن سيارات بـ3 مليارات جنيه

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر مايو عن 7204 سيارة ركوب "ملاكي" مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت مليار و892 مليونا و808 ألفا و41 جنيها، فيما بلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 120 مليونا و907 ألف و41 جنيها، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 332 مليونا و308 ألف و60 جنيها وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 75 مليونا و245 ألفا و587 جنيها وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات نحو 528 مليون و460 ألف و688 جنيها.
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