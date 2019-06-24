غضب في الإسكندرية بسبب رقص شابين أعلى قطار

تحرير:محمد مجلي ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص

صورة أرشيفية

تداول نشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو يكشف قيام شخصان فى مرحلة الشباب بالاستعراض والرقص والقفز أعلى قطار أبي قير "ضواحي الإسكندرية"، حيث اعتليا أحد القطارات وقاما بأداء بعض حركات الاستعراض والرقص والقفز أثناء سير القطار مستغلين مروره أسفل أحد الكباري العلوية بمحطة قطار، وانقسم رواد موقع التواصل الاجتماعي حول محطة قطار الواقعة، حيث أشار فريق إلى أن هذه الأفعال وقعت بمحطة فيكتوريا، فيما أشار آخرون إلى أنها وقت بمحطة العصافرة بالإسكندرية.

واستنكر المواطنون، هذه الأفعال التى وصفوها بـ"خطرة"، وتهدد حياتهم وتؤذي مشاعر المواطنين، إذ قال محمد مسعود، موظف، أن "ما قام به الشابان أمراً غير مقبول، وينم عن سلوكيات غير سوية لا بد أن تختفي من بلادنا". وأكدت نجوى محمود، ربة منزل أنها شعرت بالخوف عند مشاهدتها للفيديو، ولم تتمالك نفسها، محذرة من أن