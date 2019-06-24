دراسة: الثوم والكركم لم يعودا فعالين لتساقط الشعر

اختلف العلماء حول فاعلية الوصفات العلاجية البديلة لتساقط الشعر، ومن خلال بعض التجارب لم يسجل الثوم والكركم تأثيرا كبيرا مقارنة بعصير البصل والروزماري

تحرير:إسراء سليمان ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

تساقط الشعر من المشكلات التي يعاني منها كثير من الأشخاص، وقد تتراوح الأسباب بين سوء التغذية ومشكلات متعلقة بفروة الرأس، إضافة إلى ضعف في بصيلات الشعر، ودائما يتم البحث عن الوصفات العلاجية المنزلية للحصول على نتيجة سريعة؛ فعلى سبيل المثال كان يُعتقد أن الثوم متعدد الفوائد بالنسبة للشعر، ويعزز من النمو، كما أنه يعمل على منع تساقط الشعر، والروزماري أيضا يحتل مكانة كبيرة في ما يتعلق بتقديم فوائد علاجية للشعر، ولكن جاءت أبحاث جديدة تنفي فوائدهما، وذلك نقلا عن "daily mail".

وفقا للعلماء فإن الثوم والكركم والتدليك لا تساعد على نمو الشعر، ولكن الروزماري والكافيين يمكن أن يفيا بالغرض؛ لذا قرر الباحثون فرز الأشياء الجيدة من السيئة من خلال دراسة تشتمل على بدائل وعلاجات تكميلية في ما يتعلق بتساقط الشعر، فقام خبراء بتجريب بعض الأدوية واختبارها؛ وذلك من أجل المساعدة في إبطاء تساقط

وفقا للعلماء فإن الثوم والكركم والتدليك لا تساعد على نمو الشعر، ولكن الروزماري والكافيين يمكن أن يفيا بالغرض؛ لذا قرر الباحثون فرز الأشياء الجيدة من السيئة من خلال دراسة تشتمل على بدائل وعلاجات تكميلية في ما يتعلق بتساقط الشعر، فقام خبراء بتجريب بعض الأدوية واختبارها؛ وذلك من أجل المساعدة في إبطاء تساقط الشعر أو تقويته، ولكن الأدلة ما زالت ضعيفة في ما يتعلق بالعلاجات البديلة.

ويجب على الأطباء والمستهلكين أن يكونوا على وعي بما يتعلق بكيفية التسويق للمكملات الطبيعية، والتأكد من تفهم الآخرين أن مثل هذه الأشياء ربما لم تعمل، فقام علماء من جامعة كاليفورنيا بتجميع الأبحاث السابقة حول فاعلية أكثر من 20 علاجا بديلا لتساقط الشعر، وكانت النتيجة أن العديد منها يعمل بشكل فعال، والبعض الآخر لا يعمل على الإطلاق.

فالثوم وفيتامينات (D ،E ،B7) والتدليك والعلاج بالإبر والأحماض الأمينية والكركمين (المكون الأساسي للكركم)، جميعها يقف العلم ضدها، وذلك وفقا لما وجده العلماء، وعلى الرغم من عدم استبعاد جميعها، فإنها على الأقل تحتاج إلى مزيد من العمل لمعرفة ما إذا كان يمكن أن تكون فعالة أم لا، فكتبوا في الدراسة أنهم "بحاجة إلى مزيد من التحقق من أجل تحديد آثار الثوم فى تساقط الشعر".

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وفي تعليق منهم على آثار الكركمين، قال أحد الباحثين :"بعد ستة أشهر، لا يوجد تحسن ملحوظ في شعر أي مجموعة من الذين اشتركوا في الدراسة"، وعلى الرغم من أن النتائج المبكرة اقترحت أن فيتامين D يعمل بشكل فعال، فإن مؤلفي الدراسة قالوا: "الدراسات التي تستخدم فيتامين D في علاج الثعلبة غير متناسقة ومحدودة بسبب حجم العينة الصغير أو عدم وجود ضوابط مناسبة".

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غالبًا علاجات تساقط الشعر تستهدف الرجال الذين يبدؤون في الإصابة بالصلع، إذ يفقدون الشعر من مؤخرات رؤوسهم، وفي الاختبار بعض العلاجات البديلة أظهرت النتائج أنها أكثر فاعلية، في حين أن الروزماري والكافيين والزنك وعصير البصل وزيت بذور اليقطين تميزت بفاعلية في أثناء الاختبار، فكتب العلماء أن "زيت إكليل الجبل أو الروزماري يعد بديلا آمنا دون وصفة طبية لعلاج الثعلبة، ونتائج هذه الدراسة ما زالت تحتاج لمزيد من التحقيق".

وأضافوا قائلين إن الكافيين يعمل كعلاج بديل لتساقط الشعر، وما زال الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسات، كما أوضحت الدراسات أن البروتينات البحرية أدت إلى "تحسينات كبيرة" في التجربة في أثناء الدراسة، إضافة إلى عصير البصل الذي أدى إلى إعادة نمو الشعر بالكامل في بعض الأماكن، كما يعد زيت بذور اليقطين علاجا جديا لأعلى الرأس.

قالت مؤلفة الدراسة آنا ماري هوسكينج: "يوجد العديد من العلاجات البديلة التي تباع في الأسواق، ومع ذلك القليل منها فعال"، لذا يجب على الأطباء أن يكونوا على وعي كبير بمثل هذه المنتجات التي تستخدمها إستراتيجيات التسويق للتعزيز من المنتجات المبيعة، بصرف النظر عن الآثار السلبية التي يمكن أن تسببها، بالإضافة إلى أن الأدوية البديلة ربما تتسبب في التهابات فروة الرأس.

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