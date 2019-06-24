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دراسة: الثوم والكركم لم يعودا فعالين لتساقط الشعر

اختلف العلماء حول فاعلية الوصفات العلاجية البديلة لتساقط الشعر، ومن خلال بعض التجارب لم يسجل الثوم والكركم تأثيرا كبيرا مقارنة بعصير البصل والروزماري
تحرير:إسراء سليمان ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
الثوم للشعر
الثوم للشعر
تساقط الشعر من المشكلات التي يعاني منها كثير من الأشخاص، وقد تتراوح الأسباب بين سوء التغذية ومشكلات متعلقة بفروة الرأس، إضافة إلى ضعف في بصيلات الشعر، ودائما يتم البحث عن الوصفات العلاجية المنزلية للحصول على نتيجة سريعة؛ فعلى سبيل المثال كان يُعتقد أن الثوم متعدد الفوائد بالنسبة للشعر، ويعزز من النمو، كما أنه يعمل على منع تساقط الشعر، والروزماري أيضا يحتل مكانة كبيرة في ما يتعلق بتقديم فوائد علاجية للشعر، ولكن جاءت أبحاث جديدة تنفي فوائدهما، وذلك نقلا عن "daily mail".
وفقا للعلماء فإن الثوم والكركم والتدليك لا تساعد على نمو الشعر، ولكن الروزماري والكافيين يمكن أن يفيا بالغرض؛ لذا قرر الباحثون فرز الأشياء الجيدة من السيئة من خلال دراسة تشتمل على بدائل وعلاجات تكميلية في ما يتعلق بتساقط الشعر، فقام خبراء بتجريب بعض الأدوية واختبارها؛ وذلك من أجل المساعدة في إبطاء تساقط
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