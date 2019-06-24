مفاجأة في واقعة السطو المسلح على سيارة أموال

تحرير:محمد عبد الجليل ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ م

اللواء سيد سلطان

اختلق سائق واقعة سطو مسلح عليه من قِبَل ملثمين، للاستيلاء على أموال الشركة التي يعمل بها، وتمكنت أجهزة الأمن بالمنوفية من كشف حيلته وتم ضبطه، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال "سائق" بشركة للكاوتش ومقرها بالغربية، ومقيم بالغربية مصابًا بجروح سطحية، بالانتقال وسؤاله قرر بأنه كان في طريقه للعودة من الإسكندرية بالسيارة قيادته نقل وبحوزته مبلغ 58,500 ألف جنيه مصري إجمالي ما تم تحصيله من عملاء الشركة.

وأضاف السائق أنه أثناء توجهه لمحل إقامته بمدينة زفتى بطريق الخضراوية بدائرة المركز استوقفه 4 أشخاص مُلثمين مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين وهددوه بسلاح ناري كان بحوزتهم واستولوا على المبلغ المالي وهاتفه المحمول وفروا هاربين. المدمن وست البيت.. 100 جنيه تقتل سيدة في الدقهلية وجرى تشكيل فريق بحث تحت