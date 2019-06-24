جريمة

مفاجأة في واقعة السطو المسلح على سيارة أموال

تحرير:محمد عبد الجليل ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ م
اللواء سيد سلطان
اللواء سيد سلطان
اختلق سائق واقعة سطو مسلح عليه من قِبَل ملثمين، للاستيلاء على أموال الشركة التي يعمل بها، وتمكنت أجهزة الأمن بالمنوفية من كشف حيلته وتم ضبطه، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال "سائق" بشركة للكاوتش ومقرها بالغربية، ومقيم بالغربية مصابًا بجروح سطحية، بالانتقال وسؤاله قرر بأنه كان في طريقه للعودة من الإسكندرية بالسيارة قيادته نقل وبحوزته مبلغ 58,500 ألف جنيه مصري إجمالي ما تم تحصيله من عملاء الشركة.
وأضاف السائق أنه أثناء توجهه لمحل إقامته بمدينة زفتى بطريق الخضراوية بدائرة المركز استوقفه 4 أشخاص مُلثمين مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين وهددوه بسلاح ناري كان بحوزتهم واستولوا على المبلغ المالي وهاتفه المحمول وفروا هاربين. المدمن وست البيت.. 100 جنيه تقتل سيدة في الدقهلية وجرى تشكيل فريق بحث تحت
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القبض-على-متهم

سرقة وحرق جثة.. بلطجي وصديقته وراء قتل عجوز السويس

تمكنت مباحث مديرية أمن السويس، اليوم الإثنين، من كشف لغز العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 67 عامًا، تعرضت للقنل وإشعال النيران في جسدها، داخل شقتها بمدينة المني السكنية بحي فيصل بالسويس، وتم اكتشاف جثتها بعد السيطرة على الحريق، إذ تلقى اللواء محمد جاد، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن السويس، إخطارًا من مأمور قسم شرطة فيصل، بتعرض وحدة سكنية لحريق، وعثر على متوفية داخل الوحدة السكنية بعد إخماد الحريق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
ندم

كيد الرجال.. شهر بزوجته على فيسبوك ثم اتهمها بالنشوز

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإسقاط مستحقاتها لديه قبل تطليقها، وذلك بعد هجرها مسكن الزوجية، وامتناعها عن العودة إليه لقرابة 8 أشهر، جراء خلاف بينهما بسبب هوسها بـ«الفيسبوك»، وإصرارها على تدوين كل كبيرة وصغيرة يمران بها فى حياتهما على موقع التواصل الاجتماعي، ونشر أحاديث تدور بينها وبين طفلتهما، مع سيطرة حب التظاهر عليها ومساعيها لرسم صورة إيجابية لنفسها، وتجسيد حياتهما وكأنها مثالية بخلاف الحقيقة، بينما يعاني الزوج من إهمالها مسؤوليات المنزل وابنتهما.
جثة (3)

مربوط بقميص حريمى.. العثور على جثة موظف متحللة بطوخ

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الإثنين، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة لموظف بالمعاش عمره 65 عامًا، متوفي من 5 أيام ومقيد من قدميه بقميص حريمى، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طوخ المركزى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. بعد تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ، بورود بلاغا بالعثور على جثة فى حالة تحلل تام داخل شقة سكنية بالمدينة ومقيد بمقميص نوم حريمي، وفي حالة تحلل.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

ضبط مسجلي خطر كانا يعدان لحرب شوارع بالمطرية

مسجلا خطر، تعج صحيفتاهما الجنائيتان بنحو 13 قضية سابقة، تتنوع بين ضرب وبلطجة وحيازة سلاح ومخدرات، يجمعان أسلحة نارية وذخيرة ومواد حارقة، استعدادًا للتشاجر مع جيران لهما، على خصومة معهما بسبب سوء سلوكهما واعتيادهما البلطجة بمحيط سكنهما، بدائرة قسم شرطة المطرية، ويخطط المسجلان خطرا لإعداد مجزرة ومحرقة بالشارع لفرض سيطرتهما، هذه هى المعلومات التى وردت إلى رجال مباحث القاهرة، وحركت رجال الأمن لضبط المسجلين خطرا ومنع مخططهما الإجرامي، وبالفعل نجحوا فى القبض عليهما وبحوزتهما ترسانة أسلحة.
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المتهمين

ضبط عاطلين سرقا حقيبة داخلها 14 ألف دولار بالمنوفية

في أقل من 24 ساعة، تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنوفية بإشراف اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطلين كوّنا تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة الحقائب من المواطنين، وتم ضبطهما عقب سرقتهما 14 ألف دولار من سيدة بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهما للنيابة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات، تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود بلاغ لوحدة مباحث قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية من سيدة تفيد سرقة حقيبة خاصة من يدها عن طريق الخطف، وبداخلها 14 ألف دولار.
جثة-طفل-مقتول-قتل

بعد تغيبها يومين.. العثور على جثة «سندس» بالإسكندرية

اعتادت سندس صاحبة السنوات الست من عمرها، بطفولتها البريئة على اللعب واللهو بالفانوس الذى أحضرته والدتها لها، ومع استعداد الأسرة لعيد الفطر اختفت سندس، وبالبحث عنها عند الجيران ومع أصدقائها لم يتم العثور عليها، حتى تم إبلاغ الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية حيث تقدمت سيدة تدعى "ن. م. ا." 33 عامًا ربة منزل، مقيمة بمنطقة نجع عرب غرب المحافظة، ببلاغ يفيد باختفاء طفلتها سندس ا. م، 6 سنوات فى ظروف غامضة وعدم عودتها للمنزل منذ يومين وبدأت أجهزة البحث التحرى.
سرقة-شنط

سقوط عصابة لسرقة الهواتف في البساتين

تخصص تشكيل عصابي يضم 3 أفراد في ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف والمغافلة في منطقة البساتين بالقاهرة، وذلك بعد تعدد بلاغات السرقة، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تفاصيل الواقعة تعود إلى ورود معلومات لمباحث قسم شرطة الجمالية، أكدتها التحريات أن 3 عناصر إجرامية كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.
سرقة-شقق

بـ«أجنة وشاكوش».. سقوط لص المساكن بالمعادي

شهدت منطقة المعادي العديد من وقائع سرقة الشقق، عن طريق كسر الكالون، وبعد أن تعددت البلاغات تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم بعدما اعتاد ممارسة نشاطه الإجرامي فى مجال سرقة المساكن. تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود معلومات وتحريات لمباحث شرطة المعادى، بقيام أحد الأشخاص، 38 سنة، مقيم بمحافظة الجيزة، سبق اتهامه فى 16 قضية آخرها قضية "سرقة مساكن"، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال حوادث سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون"، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه.
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