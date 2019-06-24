الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة.. و10 مدن +40 درجة

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ م

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 25 39شبين الكوم 25 39طنطا 24 38دمنهور 23 35الإسكندرية 24 32بلطيم 24 32مطروح 23 31السلوم 23 33سيوة 26 41بورسعيد 25 32دمياط 25 30الزقازيق 25 40الإسماعيلية 24 39السويس 25 39العريش 22 33 رفح 23 32 رأس سدر 24 39 نخل 20 37 نويبع 24 38 طابا 23 37 كاترين