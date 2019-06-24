في ميلاده الـ32.. ميسي الأسطورة الحية في كرة القدم

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م

ليونيل ميسي

يحتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده الـ32، إذ ولد يوم 24 يونيو من عام 1987، وينظر إلى ميسي ليس بوصفه اللاعب الأفضل في العالم وحسب، بل اللاعب الأفضل في تاريخ الكرة، وذلك بفضل تتويجه بالكرة الذهبية 5 مرات، منها 4 على التوالي، وتتويجه بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا 6 مرات. ولعب ميسي مسيرته بالكامل في صفوف برشلونة، الذي توج معه بـ34 لقبًا، منها 10 ألقاب في الدوري الإسباني، و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و6 ألقاب في كأس ملك إسبانيا.

ويعد ميسي الهداف التاريخي لليجا برصيد 419 هدفًا، وأكثر من صنع أهدافا بها برصيد 169 هدفًا. ولد ميسي في الأرجنتين وعانى في صغره من نقص هرمون النمو، وفي عمر 13 عامًا انضم إلى برشلونة الذي تكفل بعلاجه، وظهر مع البارسا للمرة الأولى في عمر 17 عامًا، وسرعان ما أظهر قدراته، إذ احتل المركز الثالث في قائمة أفضل