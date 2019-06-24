في ميلاده الـ32.. ميسي الأسطورة الحية في كرة القدم
٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م
ليونيل ميسي
يحتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده الـ32، إذ ولد يوم 24 يونيو من عام 1987، وينظر إلى ميسي ليس بوصفه اللاعب الأفضل في العالم وحسب، بل اللاعب الأفضل في تاريخ الكرة، وذلك بفضل تتويجه بالكرة الذهبية 5 مرات، منها 4 على التوالي، وتتويجه بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا 6 مرات. ولعب ميسي مسيرته بالكامل في صفوف برشلونة، الذي توج معه بـ34 لقبًا، منها 10 ألقاب في الدوري الإسباني، و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و6 ألقاب في كأس ملك إسبانيا.
ويعد ميسي الهداف التاريخي لليجا برصيد 419 هدفًا، وأكثر من صنع أهدافا بها برصيد 169 هدفًا.
ولد ميسي في الأرجنتين وعانى في صغره من نقص هرمون النمو، وفي عمر 13 عامًا انضم إلى برشلونة الذي تكفل بعلاجه، وظهر مع البارسا للمرة الأولى في عمر 17 عامًا، وسرعان ما أظهر قدراته، إذ احتل المركز الثالث في قائمة أفضل
ويعد ميسي الهداف التاريخي لليجا برصيد 419 هدفًا، وأكثر من صنع أهدافا بها برصيد 169 هدفًا.
ولد ميسي في الأرجنتين وعانى في صغره من نقص هرمون النمو، وفي عمر 13 عامًا انضم إلى برشلونة الذي تكفل بعلاجه، وظهر مع البارسا للمرة الأولى في عمر 17 عامًا، وسرعان ما أظهر قدراته، إذ احتل المركز الثالث في قائمة أفضل لاعب في العالم في عام 2017.
وعلى صعيد المنتخب الأرجنتيني لم يتوج ميسي بأي لقب مع الفريق الأول، واكتفى بالوصول إلى المباراة النهائية لكأس العالم عام 2014، ونهائي كوبا أمريكا 3 مرات أعوام 2007 و2015 و2016.
وبحسب مجلة فرانس فوتبول، ميسي كان أعلى لاعب كرة قدم أجرًا بين عامي 2009 و2014، ودخل في قائمة مجلة التايم الأمريكية لأكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم عامي 2011 و2012، وهو أعلى الرياضيين أجرًا في عام 2019 بحسب مجلة فوربيس.