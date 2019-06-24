زوجة للقاضي: «بيضربني بسبب أمه».. وأخري: عايز يجهضني

الزوجة: «ما إن انتقلت للعيش مع والدته حتى بدأت الخلافات بيني وبين زوجي.. فوالدته سليطة اللسان وهي الآمر والناهي في المنزل وكانت تقوم بسبي لأتقه الأسباب»

تحرير:محمد رشدي ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م

مشاكل زوجية

بوجه شاحب يكتسيه القلق، وملامح يظهر عليها الحزن، دخلت السيدة الثلاثينية بخطوات مهتزة، محكمة الأسرة في مصر الجديدة.. جلست على أريكة خشبية رابضة فى ركن مُعتَم، صامتة لا تحرك ساكنًا، وكأنها تمثالًا من حجر منحوت على قسمات وجهه علامات الوجوم واليأس، وعندما جاء وقت نظر دعوتها، وقفت أمام القاضي مطأطئة الرأس، وترتسم على وجهها الخمرى علامات الندم والبؤس، ويعلو شفتيها الرقيقتين ابتسامة تخفى وراءها حزنا دفينًا، بعد أن عانت لسنوات طويلة من إعتداء زوجها عليها.

وقالت "منال" بكلمات ممزوجة بالحسرة والقهر وعيون تمتلىء بالدموع "منذ سنتين طرق "سيد" باب أسرتي طالبًا الارتباط بي، وكان عريس في نظر أسرتي جيد، حيث يعمل في وظيفة مرموقة بدولة الكويت، ويملك شقة فاخرة وسيارة، ووافقت عليه، واستمرت فترة الخطوبة عدة أشهر واتفق مع أهلي على الزواج بعد أن أتخرّج من الجامعة..