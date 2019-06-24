زوجة للقاضي: «بيضربني بسبب أمه».. وأخري: عايز يجهضني
الزوجة: «ما إن انتقلت للعيش مع والدته حتى بدأت الخلافات بيني وبين زوجي.. فوالدته سليطة اللسان وهي الآمر والناهي في المنزل وكانت تقوم بسبي لأتقه الأسباب»
تحرير:محمد رشدي
٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م
مشاكل زوجية
بوجه شاحب يكتسيه القلق، وملامح يظهر عليها الحزن، دخلت السيدة الثلاثينية بخطوات مهتزة، محكمة الأسرة في مصر الجديدة.. جلست على أريكة خشبية رابضة فى ركن مُعتَم، صامتة لا تحرك ساكنًا، وكأنها تمثالًا من حجر منحوت على قسمات وجهه علامات الوجوم واليأس، وعندما جاء وقت نظر دعوتها، وقفت أمام القاضي مطأطئة الرأس، وترتسم على وجهها الخمرى علامات الندم والبؤس، ويعلو شفتيها الرقيقتين ابتسامة تخفى وراءها حزنا دفينًا، بعد أن عانت لسنوات طويلة من إعتداء زوجها عليها.
وقالت "منال" بكلمات ممزوجة بالحسرة والقهر وعيون تمتلىء بالدموع "منذ سنتين طرق "سيد" باب أسرتي طالبًا الارتباط بي، وكان عريس في نظر أسرتي جيد، حيث يعمل في وظيفة مرموقة بدولة الكويت، ويملك شقة فاخرة وسيارة، ووافقت عليه، واستمرت فترة الخطوبة عدة أشهر واتفق مع أهلي على الزواج بعد أن أتخرّج من الجامعة..
وقالت "منال" بكلمات ممزوجة بالحسرة والقهر وعيون تمتلىء بالدموع "منذ سنتين طرق "سيد" باب أسرتي طالبًا الارتباط بي، وكان عريس في نظر أسرتي جيد، حيث يعمل في وظيفة مرموقة بدولة الكويت، ويملك شقة فاخرة وسيارة، ووافقت عليه، واستمرت فترة الخطوبة عدة أشهر واتفق مع أهلي على الزواج بعد أن أتخرّج من الجامعة.. وفي ذلك الوقت تقاربت أفكارنا، ولا أنكر أنني أحببته فهو استطاع أن يتسلل الى أبواب قلبي، كان ماهر في حديثه، يستخدم كلمات بسيطة سهلة يفهمها القلب قبل العقل".
وأوضحت الزوجة أنها عقب تخرجها سافرت لزوجها الكويت، ورزقهما الله بطفلهما الأول، وبعد مرور سنتين حدثت مشاكل لزوجها في عمله، وقام بترك العمل، وفور عودتهما لمصر، قام ببيع شقة الزوجية الخاصة بهما ليفتح شركة برمجيات خاصة به، وقمنا بالانتقال الى العيش مع والدته في شقتها، حيث تسكن بمفردها.
وأضافت الزوجة "وما أن انتقلت للعيش مع والدته، حتى بدئت الخلافات تعرف طريقها اليهم، فوالدته سليطة اللسان، وهي الآمر والناهي في المنزل، وكانت تقوم بسبي أمام زوجي لأتقه الأسباب، وأحياناً تقوم بضربي، ولا أجد زوجي يحرك ساكناً لإعتداءات والدته علي، حتى فاض الكيل بي وتركت له المنزل، واشترطت عليه أن أعيش بمفردي، ولكنه صالحني ووعدني بأن أعيش بمفردي بعيداً عن والدته.
قتل طفلي.. مأساة «مهجة» في محكمة الأسرة
وأردفت الزوجة بأنها عقب عودتها للمنزل، فوجئت بالمعاملة القاسية من زوجها، وتعمد إذلالها طول الوقت، وأصبحت والدته تعاملها كالخادمة، فتركت له المنزل مرة أخرى وقامت برفع دعوى طلاق للضرر الواقع عليها منه، واختتمت حديثها لـ«التحرير»: «يأست من إنصلاح حاله وضعفه الشديد أمام والدته».
وفي سياق موازٍ، جلست سيدة عشرينية، في رواق يعج بالمتنازعين في محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تمسك بيدها حافظة مستندات باهتة اللون بها أوراق دعوى خلع ضد زوجها، وعلى وجهها نظرات الوجوم واليأس، وكأنها تسترجع لحظات مريرة عاشتها وتتندم عليها، بعد أن اتهمها في شرفها، لمعرفته بأنها حامل، واعتدى عليها بالضرب محاولا إجهاضها، معللا بأنه عقيم، وقالت "مهجة"، في دعواها " إنها تزوجت "جابر" زواجا تقليديًّا، بعد خطبة استمرت لسنتين، وكان ضعيف الشخصية، ولكنها تغاضت عن ذلك العيب لطيبته.
وأضافت الزوجة العشرينية، "بعد أن تزوجنا، ومر على زواجنا سنة، دون حمل، لجأنا إلى أحد المراكز المتخصصة، لنكتشف أنه عقيم، ويعاني من نقص في المواد الموجودة في السائل المنوي اللازمة لحركة الحيوانات المنوية، بحسب تشخيص الأطباء".
وتابعت الزوجة بعيون تملؤها الأسى: طيلة 3 سنوات، وزوجي يُعالج عند المراكز المتخصصة دون نتيجة، إلى أن يأس وتوقف عن العلاج، وخيّّرني بين الطلاق منه، أو الاستمرار معه، وحرماني من حلم الأمومة، ولكنني فضلت الاستمرار معه، وارتضيت بقضاء الله وقدره، وعشت معه دون أن أجعله يشعر بضعف في رجولته، وتحملت طباعه التي تغيّرت، بعد أن أصبح حاد الطباع، ومتغير المزاج، وكأنني المسئولة عن عقمه، إلى أن من الله علي بالحمل، ولكن زوجي لم يصدق أنني حامل منه وقام بضربي وإجهاضي.