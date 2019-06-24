تأجيل محاكمة «بوسي» بتهمة التهرب الضريبي لـ29 يوليو

تحرير:سماح عوض الله ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

بوسي- أرشيفية

قررت، اليوم الإثنين، محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، وبحضور المستشار ماجد يحيى، وسكرتارية وسام حنفى، تأجيل محاكمة المطربة والممثلة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسى"، فى قضية اتهامها بالتهرب من سداد الضريبة على الدخل، بقيمة مليون و827 ألف جنيه مستحقة لمصلحة الضرائب، إلى جلسة 29 من يوليو المقبل، وذلك لتمكين دفاعها من إنهاء إجراءات استحقاق الضرائب وتقديم ما يفيد السداد والتصالح.

كانت المحكمة قضت فى 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى سنتين، ودفع كفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة، وقدرها مليون و827 ألف جنيه، وسدد دفاع المطربة مبلغ الكفالة مقابل إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتا، ثم اتخذ الممثل القانوني لها إجراءات المعارضة على الحكم، وبالفعل توجه محاميها إلى مصلحة