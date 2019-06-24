بعد الاعتداء الجنسي على معاقتين.. تعرف العقوبة

قانونيون يؤكدون ارتفاع الحد الأقصى لعقوبة الاغتصاب إلى الإعدام والسجن المؤبد وأنها جريمة لا يجوز التصالح فيها ولا يوجد نص قانوني يعدل من العقوبة حال الزواج من الضحية

تحرير:سماح عوض الله ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

أثار تداول خبرين بشأن احتجاز معاقة ذهنيًا واغتصابها لمدة شهرا فى منطقة الطالبية بالجيزة، وخطف طفلة ثانية بالقليوبية وهى من ذوى الاحتياجات الخاصة "الصم وضعاف السمع" والتعدى عليها أيضًا، حالة من الاستياء من بشاعة الحادثتين، وإعلان المجلس القومي للأمومة والطفولة بيانًا بالتدخل للدعم القانوني والنفسي والصحي للضحيتين، وبشأن الأخبار المغلوطة بشأن الزواج وإعفاء أحد المتهمين من العقوبة وهو ما لم يحدث، نوضح فى السطور التالية عقوبة الاغتصاب والترتيبات القانونية فى حالة الاعتداء على قاصر وفى حالة الزواج من الضحية.

أوضح طارق نجيدة المستشار القانوني، أن جرائم الاغتصاب تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، والإعدام فى الظروف المشددة، كالتعدي على قاصر ممن هن دون السن القانونية أقل من 18 سنة، كما ينظم القانون أمر العقوبة المشددة فى حال الاقتران بالإكراه والخطف والاحتجاز، والتعدي تحت تهديد السلاح. عاطل يغتصب طفلة من ذوي



أوضح طارق نجيدة المستشار القانوني، أن جرائم الاغتصاب تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، والإعدام فى الظروف المشددة، كالتعدي على قاصر ممن هن دون السن القانونية أقل من 18 سنة، كما ينظم القانون أمر العقوبة المشددة فى حال الاقتران بالإكراه والخطف والاحتجاز، والتعدي تحت تهديد السلاح.

عاطل يغتصب طفلة من ذوي الاحتياجات في شبرا الخيمة

أكد «نجيدة» على أن الاغتصاب جريمة لا تصالح فيها، ولا يدرأ عن المتهم هذه الجريمة بالزواج من الضحية بحكم القانون، بل شدد أنه لا يوجد نص قانوني يجيز إعفاء الجاني من العقوبة حال الزواج بالضحية، وقال: "القانون لا يعرف درأ عقوبة الاغتصاب بالزواج سواء من قاصر أو غير قاصر.

أضاف أنه بالرغم من عدم وجود نص قانوني ينظم تلك النقطة تحديدًا، إلا أنه بالتطبيقات القضائية يُعرض الأمر على القاضي، فينتهي إلى توقيع عقوبة مخففة أو عقوبة مع إيقاف التنفيذ لدرء الأضرار عن الضحية، إذ يقدر القاضي فى بعض الحالات أن عدم قبول المحكمة للزواج يوقع بالضحية أضرار نفسية ومادية أكثر، ومن ثم رأفة بحالها لا يغلظ العقوبة على الجاني إن تم الزواج بموافقتها وكامل إرادتها وبالضمانات التى ترضيها".

الزواج لا يجوز للجميع

فيها إعدام

أكد المستشار القانوني طارق نجيدة، على أن الضحايا من القاصرات، اللاتي تقل أعمارهن عن سن الرشد القانوني وهو 18 سنة، يعد تزويجهن غير قانوني، ومن ثم فهو أمر غير وارد حدوثه بمعرفة جهات التحقيق نهائيًا، وهو الخطأ الذى نفاه المجلس القومي للأمومة والطفولة، وذلك استنادًا إلى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وينص فى المادة الثانية منه على أن الطفل هو كل من لم يتجاوز سنة الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة، وذات القانون يحظر زواج القاصرات ورفع سن الزواج للبنت إلى 18 سنة، بدلًا من 16 سنة.

أكد ياسر سيد أحمد أن الجريمتين المشار إليهما فى بيان المجلس القومي للأمومة والطفولة عقوبتهما المؤكدة هى الإعدام، نظرًا لتوافر الظرف المشدد بكون الضحايا قاصرات، علاوة على كون إحداهما معاقة ذهنيًا، والثانية أيضًا من ذات الاحتياجات الخاصة، بجانب جريمتى الاختطاف والاحتجاز المقترن بجريمة هتك العرض والاغتصاب حسب ما ستنتهي إليه التحقيقات.





وشدد المحامي أن ارتكاب جرائم الاغتصاب فى الظروف المشددة ترفع فيها المحاكم سقف العقوبة إلى الحد الأقصى، ولا تنظر المحكمة فيها لأي باب من الرأفة، مثلما اتصف الجاني بالخسة والدناءة والاستقواء على الضحية التى تعد طفلة قاصرًا ومن ذوى الاحتياجات الخاصة، وعلى فرض حدوث زواج فإن هذا لا يعفي من العقوبة، ففى كل الأحوال سيعاقب الجاني.

زواج القاصرات لا يلغيه

أشار ياسر سيد أحمد المحامي إلى أن القاصر لديها مانع من الزواج قبل أن تتم سن 18 سنة، فهى ممنوعة من الزواج، حتى أن القانون يحبس ذويها "وليها" لمدة سنة إذا ثبت تزويجها قبل سن 18 سنة، ورغم ذلك أوضح أن بلوغ السن القانوني يعد شرطًا من شروط الزواج، لكنه شرط تنظيمى -حد وصفه- لا يبطل الزواج ولا يلغيه حال حدوثه، مشيرًا إلى أن التخيير بشأن القاصر يكون لوليها، هو الذى يوافق على تزويجها أو لا.

رعاية المجني عليهما

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، فى بيان رسمي أن المجلس يقوم حاليا بتقديم الدعم النفسي للطفلتين من ذوى الاحتياجات الخاصة، تعرضتا لاعتداء جنسي، وتأكيد مساندة الطفلتين من الناحية القانونية بما يضمن توقيع أقصى عقوبة على المتهمين في ضوء ما تشكله هذه الواقعتين من إساءة لكرامة وحقوق الطفل.

نص البيان تعليق «قومي الأمومة» بشأن التعدي جنسيا على طفلتين