جريمة

بعد الاعتداء الجنسي على معاقتين.. تعرف العقوبة

قانونيون يؤكدون ارتفاع الحد الأقصى لعقوبة الاغتصاب إلى الإعدام والسجن المؤبد وأنها جريمة لا يجوز التصالح فيها ولا يوجد نص قانوني يعدل من العقوبة حال الزواج من الضحية
تحرير:سماح عوض الله ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م
التعدي على طفلة- أرشيفية
التعدي على طفلة- أرشيفية
أثار تداول خبرين بشأن احتجاز معاقة ذهنيًا واغتصابها لمدة شهرا فى منطقة الطالبية بالجيزة، وخطف طفلة ثانية بالقليوبية وهى من ذوى الاحتياجات الخاصة "الصم وضعاف السمع" والتعدى عليها أيضًا، حالة من الاستياء من بشاعة الحادثتين، وإعلان المجلس القومي للأمومة والطفولة بيانًا بالتدخل للدعم القانوني والنفسي والصحي للضحيتين، وبشأن الأخبار المغلوطة بشأن الزواج وإعفاء أحد المتهمين من العقوبة وهو ما لم يحدث، نوضح فى السطور التالية عقوبة الاغتصاب والترتيبات القانونية فى حالة الاعتداء على قاصر وفى حالة الزواج من الضحية.
أوضح طارق نجيدة المستشار القانوني، أن جرائم الاغتصاب تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، والإعدام فى الظروف المشددة، كالتعدي على قاصر ممن هن دون السن القانونية أقل من 18 سنة، كما ينظم القانون أمر العقوبة المشددة فى حال الاقتران بالإكراه والخطف والاحتجاز، والتعدي تحت تهديد السلاح. عاطل يغتصب طفلة من ذوي
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حادث-الاوتوستراد ‎ (6)

مصرع 3 عمال وإصابة 10 في انقلاب سيارة بسانت كاترين

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل يستلقها الضحايا، تابعة لإحدى شركات المقاولات، انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين، بينما انتقلت القيادات المرورية لتسيير حركة الطريق. الحادثة تلقى بها اللواء أحمد عقيل مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا من الخدمات المرورية بالطريق، على الفور انتقل رئيس مباحث سانت كاترين إلى مكان الحادث، وتبين مصرع 3 أشخاص هم كل من (رمضان سعد فراج، 26 سنة، وعيد شوقى مرزوق، 32 سنة من البحيرة، ومحمد سعد مصطفى، 34 سنة من البحيرة).
احمد طنطاوى

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوي ضمن «خلية الأمل»

ألقت قوات الأمن، اليوم الثلاثاء، القبض على عدد من أعضاء جماعة الإخوان، خططوا لاستهداف مؤسسات الدولة يوم 30 يونيو، ومن بينهم مدير مكتب النائب أحمد طنطاوي، وبعض العاملين معه، ويتم التحقيق معهم الآن في الواقعة. وأوردت قناة "إكسترا نيوز"، في وقت سابق اليوم، بيانا، لوزارة الداخلية، أعلنت فيه عن إجهاض مخطط إرهابي لجماعة الإخوان، تحت مسمى "خطة الأمل"، إذ أنها كشفت أبعاد المخطط الذي يرتكز على إنشاء مسارات لتدفقات نقدية من الخارج، مضيفة أنه تم توجيه ضربة أمنية لعدد من الكيانات الاقتصادية والقائمين عليها من الجماعة الإرهابية.
انقلاب-اتوبيس

مصرع 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين في انقلاب أتوبيس بقنا

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 16 آخرون، اليوم الثلاثاء، في انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الغربي بجوار كمين بركة نجع حمادي اتجاه طريق فرشوط، والبداية جاءت بتلقي اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا، بمصرع 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس شركة نورس للنقل، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين والمتوفين لمستشفيي قنا العام ونجع حمادي، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري تحقيقات النيابة.
محافظ-المنوفية-

«رشوتا محافظ المنوفية والمترو» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من المحطات القضائية المعروفة إعلاميًا يسيطر عليها اتهامات الفساد المالي، نرصدها فى السطور التالية، بينما قضية واحدة مصنفة ضمن جرائم الإرهاب منتظر أن تصدر فيها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وأحمد محمد عبد الحكيم وسكرتارية أحمد صبحى عباس، حكمها على المتهم إمام فؤاد، عضو حركة 6 أبريل، فى إعادة محاكمته بالحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في اتهامه بالتجمهر والتظاهر، وتعطيل حركة المرور.
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متهمين-بالسرقة (2)

حاميها حراميها.. كشف غموض سرقة فيلا بالشروق

لم يخطر ببال مالكة فيلا بمنطقة الشروق أن الشاب الذى وفرت له فرصة عمل لديها، واستأمنته على فيلتها لحراستها، سيكون المخطط الأول لسرقة مسكنها بالاستعانة بعاطل وسائق من معارفه، إذ عادت إلى فيلتها لتفاجأ باقتحامها وسرقة بعض محتوياتها، فذهبت إلى قسم الشرطة لتبلغ بالسرقة دون أن تتهم أحدا، وتجنبت اتهام حارس الفيلا قائلة إنه صبي صغير لا يمكن أن يرتكب جريمة فى حقها، حتى كشفت جهود فريق البحث عن أن الجاني هو حارس الفيلا البالغ من العمر 19 سنة، وسبق اتهامه فى قضية "أحداث"، بالتعاون مع عاطل سبق اتهامه فى قضية سرقة مساكن، وسائق.
متهمين-بالسرقة (1)

غدر زوجة.. خططت لسرقة زوجها العجوز والصدفة كشفتها

ربة منزل تبلغ من العمر 25 سنة، تزوجت من تاجر عجوز يبلغ من العمر 78 سنة، وذلك طمعًا فى أمواله، ولم تكن تكتف بما يمنحه إليها، وحينما علمت بسفره إلى مسقط رأسه بمحافظة أسوان، وعودته بمبلغ 20 ألف جنيه، خططت لحيلة للاستيلاء على أموال زوجها بالإكراه بالاستعانة بآخرين، وتوجهت لاستقباله والترحاب به من محطة القطار إلى منزلهم، ولما تيقنت من حيازة زوجها للمبلغ، أعطت إشارة لأتباعها فى تنفيذ مخطط السرقة، ونجحوا فى ذلك إلا أن دورية أمنية ضبطت اللصين بدائرة قسم شرطة السلام، ليعترفا بجريمة الزوجة، وذلك قبل إبلاغ المجني عليه عن الواقعة.
اغتصاب

الإعدام لـ3 أشخاص اغتصبوا سيدة وطفلة بالإسماعيلية

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار هاني كمال غبريال وعضوية كلّ من المستشار أيمن محمد، والمستشار محمد إبراهيم وبأمانة سر صلاح بدر بمعاقبة كلّ من "عدلي ب. ع"، و"أحمد. م. م" و"فؤاد. ع. ح"، بالإعدام شنقا، وبمعاقبة كلّ من "محمد ع" و"كريم م"، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بعد خطفهم سيدة وطفلة واغتصابهما داخل أحد المنازل في محافظة الاسماعيلية، وتهديدهم لهما بسلاح أبيض في القضية رقم 8293 جنايات ثان الإسماعيلية لسنة 2014، وذلك بعد أن استطلعت هيئة المحكمة رأي فضيلة مفتي الجمهورية.
ذبح-زوجته-بالبساتين

سلف ودين.. ذبح طليقته لسرقتها إيصالات أمانة بتوقيعه

مأساة أسرية مركبة، قوامها مطلقين كلاهما له سجل جنائي بسوابق ضرب وتعد على آخرين، وحينما لم تستقم حياتهما انفصلا، لكن الكيد والخلافات بينهما استمرت فى المحاكم لفترات طويلة، إذ تبين أن الزوج اشترى سيارة أجرة، وسدد أقساطها، وأخذ إيصالات أمانة على بياض كان حررها على نفسه خلال سداد ثمن السيارة، لكنه فوجئ بمطلقته سرقت تلك الإيصالات، وبدأت فى مقاضاته باستخدامها أمام المحكمة، وهو ما دفعه لمعاتبتها، فنشبت مشاجرة بينهما نحر خلالها عنقها بسكين، لكن إصابتها لم تودِ بحياتها حتى الآن، فيما تم ضبط الزوج.
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