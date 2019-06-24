إخلاء البرلمان البريطاني بسبب إنذار حريق

تحرير:وكالات ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

الشرطة البريطانية

أورد موقع "سكاي نيوز"، نبأ عاجل له، اليوم الإثنين، نقلا عن وكالة "رويترز" يقول إنه تم إخلاء البرلمان البريطاني بسبب إنذار حريق، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل. يذكر أنه في شهر مارس الماضي، أعنلت الشرطة البريطانية، إغلاق شوارع في وسط العاصمة لندن، بعد تلقي بلاغ عن تواجد سيارة مشبوهة، كما أنه في يونيو 2013، أخلت الشرطة شارع في مقاطعة ديربيشاير، بعد العثور على عبوة ناسفة، بعد تمكنها من إخراج 50 شخصا من محيط المنطقة، وإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى بلدة كلاي كروس في مقاطعة ديربيشاير، قبل أن يتمكن خبراء في الجيش من إبطال مفعول العبوة.

ومن ناحية أخرى، أعلنت السلطات البلجيكية، في مايو الماضي، إخلاء محطة القطارات الشمالية في العاصمة بروكسل، وذلك علي خلفية إنذار بوجود قنبلة. وقالت السلطات، في نبأ أوردته قناة "العربية الحدث"، إن "محطة القطارات الشمالية التي تم إخلاؤها بالكامل كبيرة جدا"، مضيفة أن "هناك معلومات عن وجود مواد مفخخة بمحطة