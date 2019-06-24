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إخلاء البرلمان البريطاني بسبب إنذار حريق

تحرير:وكالات ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م
الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
أورد موقع "سكاي نيوز"، نبأ عاجل له، اليوم الإثنين، نقلا عن وكالة "رويترز" يقول إنه تم إخلاء البرلمان البريطاني بسبب إنذار حريق، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل. يذكر أنه في شهر مارس الماضي، أعنلت الشرطة البريطانية، إغلاق شوارع في وسط العاصمة لندن، بعد تلقي بلاغ عن تواجد سيارة مشبوهة، كما أنه في يونيو 2013، أخلت الشرطة شارع في مقاطعة ديربيشاير، بعد العثور على عبوة ناسفة، بعد تمكنها من إخراج 50 شخصا من محيط المنطقة، وإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى بلدة كلاي كروس في مقاطعة ديربيشاير، قبل أن يتمكن خبراء في الجيش من إبطال مفعول العبوة.
ومن ناحية أخرى، أعلنت السلطات البلجيكية، في مايو الماضي، إخلاء محطة القطارات الشمالية في العاصمة بروكسل، وذلك علي خلفية إنذار بوجود قنبلة. وقالت السلطات، في نبأ أوردته قناة "العربية الحدث"، إن "محطة القطارات الشمالية التي تم إخلاؤها بالكامل كبيرة جدا"، مضيفة أن "هناك معلومات عن وجود مواد مفخخة بمحطة
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محاولة-انقلاب-فى-اثيوبيا (3)

وفاة مدعي أمهرة العام متأثرا بجراحه نتيجة الانقلاب

توفي اليوم المدعي العام لولاية أمهرة الأثيوبية ميجبارو كيبيديه، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في محاولة الانقلاب الفاشلة، أول من أمس السبت، وبالتالي يصبح كيبيديه الضحية الخامسة لمحاولة الانقلاب، التي شهدت اغتيال حاكم الولاية أمباتشيو ميكونين، ورئيس الأركان أمباتشيو ميكونين، بالإضافة إلى شخصين آخرين، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس". وأعلن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد علي، أمس الأحد، إلقاء القبض على منفذي الهجوم، قائلا إنه تم دفع أموال لأفراد حرس رئيس الأركان من قبل أشخاص مأجورين، لتنفيذ الهجوم.
وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت

بريطانيا: لا يوجد أي طرف يريد الحرب مع إيران

علق جيرمي هانت وزير الخارجية البريطاني، اليوم الإثنين، على الأزمة الإيرانية الأمريكية، قائلا: "لا يوجد أي طرف يريد الحرب معها، ونشعر بقلق بالغ من احتمال نشوب حرب عرضية غير مقصودة مع إيران، نحن قلقون للغاية، ولا نعتقد أن أيا من الجانبين يريد حربا، لكننا قلقون من أننا قد ندخل في حرب عرضية، ونبذل قصارى جهدنا لمنع التصعيد"، مضيفا: "بريطانيا كانت على اتصال وثيق بالولايات المتحدة الأمريكية بشأن الوضع الخطير في الخليج"، وذلك بحسب تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز".
ايران

إيران تهدد أمريكا: يمكننا إسقاط طائرة أخرى في الخليج

في تطور جديد للأزمة الأمريكية الإيرانية، بعد إسقاط طهران لطائرة أمريكية في خليج عمان، يوم الخميس الماضي، صرح قائد القوات البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي، بأن الأمر يمكن تكراره مرة أخرى، قائلا: "شهد الجميع إسقاط الطائرة المسيرة، بإمكاني التأكيد لكم أن هذا الرد الصارم يمكن تكراره والعدو يعرف ذلك، العدو أرسل أكثر طائرات التجسس حداثة وتطورا وتعقيدا إلى منطقة محظورة ورأى الجميع كيف سقطت هذه الطائرة المسيرة"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "تسنيم" الإيرانية.
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الغزواني يفوز في الانتخابات الرئاسية الموريتانية

فاز مرشّح الحزب الحاكم للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، محمد ولد الغزواني، بحصوله على 52% من الأصوات، بحسب "سكاي نيوز". وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، أنّ ولد الغزاوني انتخب رئيسا لموريتانيا بحصوله على 52,01% من الأصوات، متقدما بفارق كبير على أقرب منافسيه المرشّح المعارض بيرام ولد الداه أعبيدي (18,58%)، في حين حلّ ثالثا المرشح المعارض الآخر سيدي محمد ولد بوبكر بحصوله على 17,58% من الأصوات. الغزواني البالغ من العمر 63 عاما، متزوج وأب لخمسة أبناء، ويوصف بالرجل الهادئ، وهو عسكري محترف يحظى باحترام المؤسسة العسكرية.
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توت-عنخ-آمون

وزير الآثار: لدينا 30 قطعة بلندن وسنستردها (فيديو)

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن الوزارة تبذل جهدًا كبيرًا من أجل استعادة رأس الملك الفرعوني الصغير «توت عنخ آمون» والمعروضة للبيع فى معرض «كريستيز» للمزادات بلندن، مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني أى ما يعادل 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى أكثر من ثلاثين قطعة أخرى فى المعرض نفسه، مؤكدا أن الحكومة المصرية لن تفرط فى أى جزء من تاريخ مصر. وأضاف العناني فى تصريح لـ"التحرير"، أن الوزارة تتحرك فى أكثر من جانب بشكل غير مسبوق، واتخذت الإجراءات القانونية بشكل فوري لوقف عملية البيع واستعادة القطع المصرية وإعادتها إلى مصر.
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كيف وصلت رأس توت عنخ آمون لدار مزادات في لندن؟

أثارت محاولة بيع تمثال لرأس الملك الفرعوني الصغير توت عنخ آمون، جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد إعلان دار كريستيز للمزادات، عن عرض الرأس للبيع، يوم 4 يوليو المقبل، وأنها تتوقع الحصول على ما لا يقل عن 5 ملايين دولار، الأمر الذي دفع بالحكومة المصرية إلى المطالبة بوقف عملية البيع واستعادة الرأس، في الوقت الذي أعلنت فيه دار المزادات الطريقة التي حصلت بها على التمثال، موضحة أن ذلك كان عن طريق تاجر الآثار الألماني هاينز هيرزر عام 1985، وأنها حصلت مع التمثال على تابوت فرعوني خشبي وتمثال لقطة مصرية قديمة.
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أول رد من «الخارجية» بشأن بيع قطعة آثار في لندن

علقت وزارة الخارجية المصرية، على ما تداولته وسائل الإعلام عن بيع قطعة آثار عبارة عن رأس تمثال منسوب إلى الملك توت عنخ آمون بصالة مزادات كريستيز بلندن يوم 4 يوليو 2019. وقالت الخارجية المصرية في بيان مساء الإثنين، إنها تحركت ووزارة الآثار عبر السفارة المصرية في لندن فور رصد الإعلان عن بيع القطعة الأثرية المشار إليها، إذ قامت وزارة الآثار بمخاطبة صالة المزادات ومنظمة اليونيسكو، لوقف إجراءات بيع القطعة الأثرية، وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكية القطعة الأثرية، فضلا عن المطالبة بأحقية مصر في القطعة في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.
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بيع رأس تمثال لتوت عنخ آمون بلندن.. و«الآثار» ترد

تدرس وزارة الآثار ملفات مزاد صالة (كريستيز) التي تعرض رأس تمثال من الحجر منسوبة إلى الملك توت عنخ آمون للبيع بالمزاد العلني في العاصمة البريطانية لندن في 4 يوليو المقبل. وقال شعبان عبدالجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، إن هذا الإجراء من الوزارة يأتي تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لمخاطبة الصالة بخصوص القطعة المعروضة والوقوف على حقيقة المستندات التى تملكها حيال تلك القطعة. وأكد عبد الجواد، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن "هذه القطعة ليست من مفقودات متاحف أو مخازن وزارة الآثار".
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