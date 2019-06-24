كيف يتفادى المنتخب أخطاء زيمبابوي أمام الكونغو؟

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

مصر وزيمبابوي

تحدث هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، عن هدف الفراعنة الوحيد في مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في نسختها الـ32، والتي تقام على 6 ملاعب مختلفة، أمام نظيره الزيمبابوي، التي اُقيمت بينهما الجمعة الماضي، وانتهت بهدف مقابل لا شيء أحرزه محمود حسن تريزيجيه، لاعب قاسم باشا التركي، في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، وأوضح رمزي في تصريحات تليفزيونية، صباح اليوم الإثنين: «ضربة البداية دائمًا ما تكون صعبة وحدث ذلك مع نيجيريا والمغرب أيضًا».

وأضاف رمزي: «البداية كانت موفقة بالفوز بهدف نظيف على زيمبابوي، وكل تركيزنا على المباراة المقبلة أمام الكونغو الديمقراطية.. الأداء السيئ له أسباب عديدة، ندرس المباراة بشكل جيد جدًا ونتحدث مع اللاعبين عن الأخطاء خلال محاضرات الفيديو ونطبق الكثير من الطرق خلال التدريبات من أجل تفادي هذه الأخطاء في

وأضاف رمزي: «البداية كانت موفقة بالفوز بهدف نظيف على زيمبابوي، وكل تركيزنا على المباراة المقبلة أمام الكونغو الديمقراطية.. الأداء السيئ له أسباب عديدة، ندرس المباراة بشكل جيد جدًا ونتحدث مع اللاعبين عن الأخطاء خلال محاضرات الفيديو ونطبق الكثير من الطرق خلال التدريبات من أجل تفادي هذه الأخطاء في المباريات المقبلة».



يؤدي المنتخب الوطني تدريبه اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة، على ملعب استاد الكلية الحربية؛ استعدادًا لمواجهة الكونغو الديمقراطية، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية، من كأس الأمم الإفريقية.



وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، فتح الـ15 دقيقة الأولى من المران أمام وسائل الإعلام.