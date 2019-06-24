رياضة

في ميلاد ميسي الـ32.. لا ترحل يا ليو

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كل الإنجازات الممكنة في عالم كرة القدم، إلا إدخال السعادة على قلوب الجماهير الأرجنتينية التي في كل بطولة تعول عليه الكثير، وبعد خسارة الأرجنتين النهائي الثالث على التوالي في 3 سنوات في كوبا أمريكا عام 2016 أمام تشيلي بركلات الترجيح، لم يحتمل ميسي الضغوطات التي اتهمته بعدم تقديم نفس المستوى الذي يقدمه مع برشلونة، ليعلن اعتزاله اللعب دوليًا، ومباشرة عقب الإعتزال، دشنت حملة في الأرجنتين تطالب ميسي بالعدول عن قراره، حيث توجهت الجماهير الأرجنتينية لاستقبال المنتخب عقب عودته من البطولة تحت شعار واحد "لا ترحل يا ليو".
وطالب رئيس الأرجنتين ماوريسو ماكري ميسي بعدم الاعتزال قائلًا: "نحن محظوظون، ميسي هو أحد مصادر السعادة في الحياة، هو هدية من الله أن يكون اللاعب الأفضل في العالم أرجنتيني، ميسي هو أعظم شيء امتلكناه في الأرجنتين وعلينا الاعتناء به". وبدوره قرر عمدة بوينس آيرس تدشين تمثال لميسي في العاصمة لإقناعه بالعدول
اقرأ المزيد
ميسي (1)

ميسي سعيد بالتأهل وينتقد ملاعب البرازيل

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سعادته، بالتأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا، وذلك بعد التغلب أمس على قطر بهدفين دون رد في ختادم دور المجموعات، لتحتل الأرجنتين وصافة المجموعة الثانية، وقال ميسي الذي يستعد لمواجهة فنزويلا في ربع النهائي: "أنا سعيد للغاية بالتأهل، هذه المباريات صعبة للخوف من عدم التأهل، كان من الهام للغاية تحقيق الانتصار، أنا على يقين بحاجتنا للتطور للمضي قدمًا، ولكننا كنا بحاجة لتحقيق الفوز للتقدم واكتساب الثقة وهو ما تحقق بالفعل".
مصر-وزيمبابوي (5)

كيف يتفادى المنتخب أخطاء زيمبابوي أمام الكونغو؟

تحدث هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، عن هدف الفراعنة الوحيد في مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في نسختها الـ32، والتي تقام على 6 ملاعب مختلفة، أمام نظيره الزيمبابوي، التي اُقيمت بينهما الجمعة الماضي، وانتهت بهدف مقابل لا شيء أحرزه محمود حسن تريزيجيه، لاعب قاسم باشا التركي، في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، وأوضح رمزي في تصريحات تليفزيونية، صباح اليوم الإثنين: «ضربة البداية دائمًا ما تكون صعبة وحدث ذلك مع نيجيريا والمغرب أيضًا».
احتفال-ميسي-بعد-تسجيله-في-شباك-اشبليه‎ (2)

في ميلاده الـ32.. ميسي الأسطورة الحية في كرة القدم

يحتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده الـ32، إذ ولد يوم 24 يونيو من عام 1987، وينظر إلى ميسي ليس بوصفه اللاعب الأفضل في العالم وحسب، بل اللاعب الأفضل في تاريخ الكرة، وذلك بفضل تتويجه بالكرة الذهبية 5 مرات، منها 4 على التوالي، وتتويجه بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا 6 مرات. ولعب ميسي مسيرته بالكامل في صفوف برشلونة، الذي توج معه بـ34 لقبًا، منها 10 ألقاب في الدوري الإسباني، و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و6 ألقاب في كأس ملك إسبانيا.
اقرأ المزيد من الأخبار
احتفال-ميسي-بعد-تسجيله-في-شباك-اشبليه‎ (2)

في ميلاده الـ32.. ميسي الأسطورة الحية في كرة القدم

يحتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده الـ32، إذ ولد يوم 24 يونيو من عام 1987، وينظر إلى ميسي ليس بوصفه اللاعب الأفضل في العالم وحسب، بل اللاعب الأفضل في تاريخ الكرة، وذلك بفضل تتويجه بالكرة الذهبية 5 مرات، منها 4 على التوالي، وتتويجه بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا 6 مرات. ولعب ميسي مسيرته بالكامل في صفوف برشلونة، الذي توج معه بـ34 لقبًا، منها 10 ألقاب في الدوري الإسباني، و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و6 ألقاب في كأس ملك إسبانيا.
ميسي (2)

الأرجنتين تنتزع نقطة من باراجواي في كوبا أمريكا

اكتفى منتخب الأرجنتين بالتعادل أمام نظيره ‏باراجواي بنتيجة 1-1، خلال اللقاء الذى أقيم بين الفريقين، فجر الخميس، على ملعب «جوفيرنادور ماجاليس»، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019، المقامة حاليا بالبرازيل حتى 7 يوليو المقبل. قدم منتخب راقصي التانجو أداءً باهتًا في الشوط الأول، ولم يتمكن ميسي ورفاقه من تهديد مرمى منتخب باراجواي سوى بتسديدة وحيدة، مقابل 5 تسديدات للأخير، أثمرت إحداها عن هدف التقدم في الدقيقة 36 عن طريق ريتشارد سانشيز، وانتهى الشوط بتأخر الأرجنتين بنتيجة 1-0.
ميسى

سقوط ميسي ورفاقه يهيمن على الصحف الأرجنتينية

لم يمر سقوط المنتخب الأرجنتيني فجر اليوم الأحد في كوبا أمريكا أمام كولومبيا بهدفين دون في مستهل مشواره بالبطولة من توقيع كل من روجير مارتينيز ودوفان زاباتا، مرور الكرام، على الصحف الأرجنتينية التي أعربت عن خيبة أملها من تلك البداية الضعيفة، وعنونت صحيفة "La Nacion": "ظهور أول مخيب للآمال، بينما قست صحيفة "El Dia de La Plata" بعدما عنونت: "كما هو الحال دائمًا، عندما تشعر بالإثارة، يحبطك المنتخب الوطني، أما صحيفة "أوليه" فعنونت: "ضربة قوية وبداية سيئة".
ميسي

ملعب العقدة.. ميسي آخر ضحايا أرينا فونتي نوفا

سقط المنتخب الأرجنتيني فجر اليوم أمام نظيره الكولومبي بهدفين دون رد، في مستهل مشوار المنتخبين بكوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، لينضم بالتالي نجم برشلونة ليونيل ميسي رفقة منتخب بلاده إلى قائمة ضحايا المنتخبات الكبرى التي سقطت على ملعب أرينا فونتي نوفا، ذلك الملعب الذي اعتاد على معاصرة سقطة المنتخبات الكبرى وبنتائج مذلة، وكانت البداية من كأس العالم للقارات التي استضافتها البرازيل في عام 2013، ففي تلك البطولة خسرت إيطاليا أمام صاحبة الأرض بنتيجة 4-2 في دور المجموعات.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org