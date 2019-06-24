في ميلاد ميسي الـ32.. لا ترحل يا ليو

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

ليونيل ميسي

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كل الإنجازات الممكنة في عالم كرة القدم، إلا إدخال السعادة على قلوب الجماهير الأرجنتينية التي في كل بطولة تعول عليه الكثير، وبعد خسارة الأرجنتين النهائي الثالث على التوالي في 3 سنوات في كوبا أمريكا عام 2016 أمام تشيلي بركلات الترجيح، لم يحتمل ميسي الضغوطات التي اتهمته بعدم تقديم نفس المستوى الذي يقدمه مع برشلونة، ليعلن اعتزاله اللعب دوليًا، ومباشرة عقب الإعتزال، دشنت حملة في الأرجنتين تطالب ميسي بالعدول عن قراره، حيث توجهت الجماهير الأرجنتينية لاستقبال المنتخب عقب عودته من البطولة تحت شعار واحد "لا ترحل يا ليو".

وطالب رئيس الأرجنتين ماوريسو ماكري ميسي بعدم الاعتزال قائلًا: "نحن محظوظون، ميسي هو أحد مصادر السعادة في الحياة، هو هدية من الله أن يكون اللاعب الأفضل في العالم أرجنتيني، ميسي هو أعظم شيء امتلكناه في الأرجنتين وعلينا الاعتناء به". وبدوره قرر عمدة بوينس آيرس تدشين تمثال لميسي في العاصمة لإقناعه بالعدول

وطالب رئيس الأرجنتين ماوريسو ماكري ميسي بعدم الاعتزال قائلًا: "نحن محظوظون، ميسي هو أحد مصادر السعادة في الحياة، هو هدية من الله أن يكون اللاعب الأفضل في العالم أرجنتيني، ميسي هو أعظم شيء امتلكناه في الأرجنتين وعلينا الاعتناء به".



وبدوره قرر عمدة بوينس آيرس تدشين تمثال لميسي في العاصمة لإقناعه بالعدول عن قراره، وأصبحت جملة "لا ترحل يا ليو" التريند على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وتجمهر قرابة 50 ألف شخص في العاصمة الأرجنتينية من أجل ميسي.



ومباشرة في شهر أغسطس لبى ميسي النداء وعدل عن قراره ليعود إلى قيادة المنتخب الأرجنتيني من جديد في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، ويعيد الأمل للجماهير الأرجنتينية من جديد في التتويج بلقب، ولعله في كوبا أمريكا هذا العام.