مجدي الهواري لميريام: أيتها الفاشلة عذرك غير مقبول

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

ميريام فارس

نشر المخرج مجدي الهواري، على صفحته بموقع «انستجرام»، البيان الصادر عن الفنانة ميريام فارس، تتقدم فيه بالاعتذار إلى مصر وشعبها، مؤكدا عدم تقبله الاعتذار الصادر عنها، حيث قال: «مش مقبول، اعتذارك غير مقبول! مش علشان غلطتي لا! علشان من أنتي!! أنتي خايبة! أنت تبحثين عن عذر والعذر أقبح من عدم الطلب عليكي بس للأسف مش فاهمة إن المصريين (الفنانين) فاهمين الحركات دي وهما كمان اللي بدعوها! فأحسن العبي بعيد يا شاطرة! إحنا مش قد أجرك! طب شوفي سبب تاني، إحنا لو عايزينك في شغل حالا أقسم بالله هتيجي ماشية على رجلك عشان تشتغلي في مصر».

تابع: «أنتي بس مش لاقية حجة قوية قولتي أسند على مصر الحيطة المايلة اللي فاكرين فنانيها ساكتين! طب محرومة أنتي وجيلك! أجرك غالي علينا! في حين إنك ممكن تشتغلي بعشاء فرقتك.. ولا فرقتك كمان معظمها محترمة لأنهم معظمهم مصريين.. أيتها الفاشلة نراك قريباً في حفلة الحديقة الدولية». وكانت ميريام فارس،