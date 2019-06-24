جريمة

سرقة وحرق جثة.. بلطجي وصديقته وراء قتل عجوز السويس

تحرير:مصطفى خليل ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكنت مباحث مديرية أمن السويس، اليوم الإثنين، من كشف لغز العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 67 عامًا، تعرضت للقنل وإشعال النيران في جسدها، داخل شقتها بمدينة المني السكنية بحي فيصل بالسويس، وتم اكتشاف جثتها بعد السيطرة على الحريق، إذ تلقى اللواء محمد جاد، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن السويس، إخطارًا من مأمور قسم شرطة فيصل، بتعرض وحدة سكنية لحريق، وعثر على متوفية داخل الوحدة السكنية بعد إخماد الحريق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
وكشف الطب الشرعي، أن جريمة القتل جاءت قبل إشعال النيران في جسد العجوز داخل شقتها السكنية، وتوصلت تحريات المباحث، إلى أن وراء الواقعة عاطل سبق اتهامه في قضايا بلطجة ومشاجرات، وصديقته. وكانت المجني عليها تقوم بمساعدة المتهمة، بسبب ظروفها المالية الصعبة، لكن الفتاة استغلت عطف العجوز عليها، وتمكنت من الدخول
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اللواء-سيد-سلطان‎ (1)

مفاجأة في واقعة السطو المسلح على سيارة أموال

اختلق سائق واقعة سطو مسلح عليه من قِبَل ملثمين، للاستيلاء على أموال الشركة التي يعمل بها، وتمكنت أجهزة الأمن بالمنوفية من كشف حيلته وتم ضبطه، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال "سائق" بشركة للكاوتش ومقرها بالغربية، ومقيم بالغربية مصابًا بجروح سطحية، بالانتقال وسؤاله قرر بأنه كان في طريقه للعودة من الإسكندرية بالسيارة قيادته نقل وبحوزته مبلغ 58,500 ألف جنيه مصري إجمالي ما تم تحصيله من عملاء الشركة.
ندم

كيد الرجال.. شهر بزوجته على فيسبوك ثم اتهمها بالنشوز

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإسقاط مستحقاتها لديه قبل تطليقها، وذلك بعد هجرها مسكن الزوجية، وامتناعها عن العودة إليه لقرابة 8 أشهر، جراء خلاف بينهما بسبب هوسها بـ«الفيسبوك»، وإصرارها على تدوين كل كبيرة وصغيرة يمران بها فى حياتهما على موقع التواصل الاجتماعي، ونشر أحاديث تدور بينها وبين طفلتهما، مع سيطرة حب التظاهر عليها ومساعيها لرسم صورة إيجابية لنفسها، وتجسيد حياتهما وكأنها مثالية بخلاف الحقيقة، بينما يعاني الزوج من إهمالها مسؤوليات المنزل وابنتهما.
جثة (3)

مربوط بقميص حريمى.. العثور على جثة موظف متحللة بطوخ

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الإثنين، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة لموظف بالمعاش عمره 65 عامًا، متوفي من 5 أيام ومقيد من قدميه بقميص حريمى، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طوخ المركزى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. بعد تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ، بورود بلاغا بالعثور على جثة فى حالة تحلل تام داخل شقة سكنية بالمدينة ومقيد بمقميص نوم حريمي، وفي حالة تحلل.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

ضبط مسجلي خطر كانا يعدان لحرب شوارع بالمطرية

مسجلا خطر، تعج صحيفتاهما الجنائيتان بنحو 13 قضية سابقة، تتنوع بين ضرب وبلطجة وحيازة سلاح ومخدرات، يجمعان أسلحة نارية وذخيرة ومواد حارقة، استعدادًا للتشاجر مع جيران لهما، على خصومة معهما بسبب سوء سلوكهما واعتيادهما البلطجة بمحيط سكنهما، بدائرة قسم شرطة المطرية، ويخطط المسجلان خطرا لإعداد مجزرة ومحرقة بالشارع لفرض سيطرتهما، هذه هى المعلومات التى وردت إلى رجال مباحث القاهرة، وحركت رجال الأمن لضبط المسجلين خطرا ومنع مخططهما الإجرامي، وبالفعل نجحوا فى القبض عليهما وبحوزتهما ترسانة أسلحة.
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خطف- (2)

"خلافات وفدية وعقم".. جرائم خطف ضحيتها "أحباب الله"

فدية وخلافات وآثار، وعدم القدرة على الإنجاب، جرائم ترتكب ضحيتها "أحباب الله" جرائم خطف الأطفال طلت بوجهها القبيح في الآونة الأخيرة وشهد العام الحالي العديد من الجرائم كان أشهرها والتي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل بعد تداول فيديو ضبط مجموعة من الأعراب لشاب من منطقة الواحات قبل ذبحه لطفل صغير لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة قبل أن تكشف الأجهزة الأمنية الحقيقية الواقعة، سبقتها واقعة خطف طفل وذبح بعدما طلب الخاطفون مقايضة الطفل بتمثالين أثريين من والده، وآخر تلك الجرائم كانت في مستشفى قصر العيني بعدما خطفت سيدة رضيعا لعدم قدرتها على الإنجاب.
القبض-على-متهم

ضبط عصابة «سرقة سيارات النقل» في الإسكندرية

سقط أخطر تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص فى محافظة الإسكندرية، تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة حمولات سيارات النقل حال سيرها، عن طريق مغافلة قائديها، وذلك على الطريق الساحلي، بالقفز أعلى السيارات وقطع الحبال واستخدام سيارات أخرى لنقل الحمولات، إلا أن يقظة الأمن كانت بالمرصاد، إذ تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بورود معلومات تفيد قيام تشكيل عصابي بسرقة حمولة سيارات النقل على الطريق الساحلي غرب الإسكندرية، وورود بلاغات تفيد ذلك.
سرقة-شقق

في إجازة العيد .. كيف تحمي شقتك من السرقة؟

مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك، تتزايد حوادث وبلاغات سرقات الشقق السكنية، تزامنا مع سفر المواطنين لقضاء الإجازة مع أقاربهم في المحافظات البعيدة أو الخروج للمتنزهات ودور السينما والشواطئ، ليجد اللصوص المحترفون في مجال سرقات الشقق والسطو عليها الأجواء مناسبة وسانحة لهم لتنفيذ مخططهم الإجرامي، «التحرير» تواصلت مع اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني لمعرفة الإجراءات الأمنية التي تضمن لك الحفاظ على شقتك وتأمين ممتلكاتك خلال الإجازة.
متهم-بجريمة-قتل

«طلع ندل».. رحلة الصحاب انتهت بالدم في حي الأربعين

"علاء قتل يوسف صاحبه" جملة دوت في أرجاء حى الأربعين في محافظة السويس، أمس الأحد، أسئلة عدة عن مصدر رائحة الدم والحزن الذي سكن المنطقة، فكانت الإجابة صادمة "يوسف كان مستلف 1600 جنيه من علاء صاحبه، ولما طلبهم منه رفض وقاله مالكش عندي حاجة فقتله"، هرب المتهم من مسرح الجريمة قاصدا بلدته بمحافظة المنيا، ونقلت جثة المجني عليه إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، ونجح ضباط قطاع الأمن العام في القبض على الجاني، والسلاح المستخدم في الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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