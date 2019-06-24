سرقة وحرق جثة.. بلطجي وصديقته وراء قتل عجوز السويس

تحرير:مصطفى خليل ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

صورة أرشيفية

تمكنت مباحث مديرية أمن السويس، اليوم الإثنين، من كشف لغز العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 67 عامًا، تعرضت للقنل وإشعال النيران في جسدها، داخل شقتها بمدينة المني السكنية بحي فيصل بالسويس، وتم اكتشاف جثتها بعد السيطرة على الحريق، إذ تلقى اللواء محمد جاد، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن السويس، إخطارًا من مأمور قسم شرطة فيصل، بتعرض وحدة سكنية لحريق، وعثر على متوفية داخل الوحدة السكنية بعد إخماد الحريق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

وكشف الطب الشرعي، أن جريمة القتل جاءت قبل إشعال النيران في جسد العجوز داخل شقتها السكنية، وتوصلت تحريات المباحث، إلى أن وراء الواقعة عاطل سبق اتهامه في قضايا بلطجة ومشاجرات، وصديقته. وكانت المجني عليها تقوم بمساعدة المتهمة، بسبب ظروفها المالية الصعبة، لكن الفتاة استغلت عطف العجوز عليها، وتمكنت من الدخول