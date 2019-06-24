وفاة مدعي أمهرة العام متأثرا بجراحه نتيجة الانقلاب

تحرير:وكالات ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

الجيش الإثيوبي - صورة أرشيفية

توفي اليوم المدعي العام لولاية أمهرة الأثيوبية ميجبارو كيبيديه، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في محاولة الانقلاب الفاشلة، أول من أمس السبت، وبالتالي يصبح كيبيديه الضحية الخامسة لمحاولة الانقلاب، التي شهدت اغتيال حاكم الولاية أمباتشيو ميكونين، ورئيس الأركان أمباتشيو ميكونين، بالإضافة إلى شخصين آخرين، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس". وأعلن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد علي، أمس الأحد، إلقاء القبض على منفذي الهجوم، قائلا إنه تم دفع أموال لأفراد حرس رئيس الأركان من قبل أشخاص مأجورين، لتنفيذ الهجوم.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أعلن في خطاب تلفزيوني بعد منتصف الليلة قبل الماضية- تعرض رئيس الأركان لهجوم في الوقت الذي أُحبطت فيه محاولة انقلاب على الحكومة في إقليم أمهرة. واتهم "أحمد" جهات مأجورة بتنفيذ المحاولة الانقلابية الفاشلة، مضيفا في بيان ألقاه بالزي العسكري أن هذه الجهات المأجورة حاولت خلال