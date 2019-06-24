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وفاة مدعي أمهرة العام متأثرا بجراحه نتيجة الانقلاب

تحرير:وكالات ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
الجيش الإثيوبي - صورة أرشيفية
الجيش الإثيوبي - صورة أرشيفية
توفي اليوم المدعي العام لولاية أمهرة الأثيوبية ميجبارو كيبيديه، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في محاولة الانقلاب الفاشلة، أول من أمس السبت، وبالتالي يصبح كيبيديه الضحية الخامسة لمحاولة الانقلاب، التي شهدت اغتيال حاكم الولاية أمباتشيو ميكونين، ورئيس الأركان أمباتشيو ميكونين، بالإضافة إلى شخصين آخرين، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس". وأعلن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد علي، أمس الأحد، إلقاء القبض على منفذي الهجوم، قائلا إنه تم دفع أموال لأفراد حرس رئيس الأركان من قبل أشخاص مأجورين، لتنفيذ الهجوم.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أعلن في خطاب تلفزيوني بعد منتصف الليلة قبل الماضية- تعرض رئيس الأركان لهجوم في الوقت الذي أُحبطت فيه محاولة انقلاب على الحكومة في إقليم أمهرة. واتهم "أحمد" جهات مأجورة بتنفيذ المحاولة الانقلابية الفاشلة، مضيفا في بيان ألقاه بالزي العسكري أن هذه الجهات المأجورة حاولت خلال
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الشرطة-البريطانية

إخلاء البرلمان البريطاني بسبب إنذار حريق

أورد موقع "سكاي نيوز"، نبأ عاجل له، اليوم الإثنين، نقلا عن وكالة "رويترز" يقول إنه تم إخلاء البرلمان البريطاني بسبب إنذار حريق، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل. يذكر أنه في شهر مارس الماضي، أعنلت الشرطة البريطانية، إغلاق شوارع في وسط العاصمة لندن، بعد تلقي بلاغ عن تواجد سيارة مشبوهة، كما أنه في يونيو 2013، أخلت الشرطة شارع في مقاطعة ديربيشاير، بعد العثور على عبوة ناسفة، بعد تمكنها من إخراج 50 شخصا من محيط المنطقة، وإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى بلدة كلاي كروس في مقاطعة ديربيشاير، قبل أن يتمكن خبراء في الجيش من إبطال مفعول العبوة.
وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت

بريطانيا: لا يوجد أي طرف يريد الحرب مع إيران

علق جيرمي هانت وزير الخارجية البريطاني، اليوم الإثنين، على الأزمة الإيرانية الأمريكية، قائلا: "لا يوجد أي طرف يريد الحرب معها، ونشعر بقلق بالغ من احتمال نشوب حرب عرضية غير مقصودة مع إيران، نحن قلقون للغاية، ولا نعتقد أن أيا من الجانبين يريد حربا، لكننا قلقون من أننا قد ندخل في حرب عرضية، ونبذل قصارى جهدنا لمنع التصعيد"، مضيفا: "بريطانيا كانت على اتصال وثيق بالولايات المتحدة الأمريكية بشأن الوضع الخطير في الخليج"، وذلك بحسب تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز".
ايران

إيران تهدد أمريكا: يمكننا إسقاط طائرة أخرى في الخليج

في تطور جديد للأزمة الأمريكية الإيرانية، بعد إسقاط طهران لطائرة أمريكية في خليج عمان، يوم الخميس الماضي، صرح قائد القوات البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي، بأن الأمر يمكن تكراره مرة أخرى، قائلا: "شهد الجميع إسقاط الطائرة المسيرة، بإمكاني التأكيد لكم أن هذا الرد الصارم يمكن تكراره والعدو يعرف ذلك، العدو أرسل أكثر طائرات التجسس حداثة وتطورا وتعقيدا إلى منطقة محظورة ورأى الجميع كيف سقطت هذه الطائرة المسيرة"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "تسنيم" الإيرانية.
محمد-ولد-الغزواني (2)

الغزواني يفوز في الانتخابات الرئاسية الموريتانية

فاز مرشّح الحزب الحاكم للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، محمد ولد الغزواني، بحصوله على 52% من الأصوات، بحسب "سكاي نيوز". وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، أنّ ولد الغزاوني انتخب رئيسا لموريتانيا بحصوله على 52,01% من الأصوات، متقدما بفارق كبير على أقرب منافسيه المرشّح المعارض بيرام ولد الداه أعبيدي (18,58%)، في حين حلّ ثالثا المرشح المعارض الآخر سيدي محمد ولد بوبكر بحصوله على 17,58% من الأصوات. الغزواني البالغ من العمر 63 عاما، متزوج وأب لخمسة أبناء، ويوصف بالرجل الهادئ، وهو عسكري محترف يحظى باحترام المؤسسة العسكرية.
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محاولة-انقلاب-فى-اثيوبيا (5)

إثيوبيا.. رئيس الأركان قُتل في منزله بـ«رصاص الحارس»

نقلت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل، عن رئاسة الوزراء الإثيوبية، إن "رئيس أركان الجيش الإثيوبي سيرى ميكونين، قُتل في منزله بعد أن أطلق عليه حارسه النار". ونقلت صحيفة "إثيوبيا أوبزرفر"، عن رئيس الوزراء أبي أحمد، إنه تم دفع أموال لأفراد حرس رئيس الأركان من قبل أشخاص مأجورين؛ لتنفيذ الهجوم. وأعلن رئيس وزراء إثيوبيا إلقاء القبض على منفذي الهجوم على رئيس أركان الجيش الإثيوبي ، ورئيس إقليم أمهرة أمباتشيو ميكونين، والذى أسفر عن مقتلهما بالإضافة إلى شخصين آخرين خلال محاولة انقلاب فاشلة في إقليم أمهرة.
محاولة-انقلاب-فى-اثيوبيا (3)

انقلاب في إثيوبيا.. ماذا يحدث في منبع النيل الأزرق؟

في الوقت الذي كان يبحث فيه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عن حل للأزمة التي يشهدها جاره السودان، كانت تتحرك أذرع خفية في البلد الإفريقي، لتقويض حالة الاستقرار التي شهدتها البلاد مؤخرا بعد وصول أحمد للسلطة، العام الماضي، إذ وقعت محاولة انقلاب في ولاية أمهرة، الواقعة على الحدود الشمالية للبلاد، مساء أمس السبت، في محاولة للسيطرة على الحكم في الولاية التي تعد أحد الأقسام العرقية التسعة في إثيوبيا، وتعد وطن الشعب الأمهري. الأنباء الآتية من إثيوبيا لم تكن واضحة بما يكفي، وذلك لانقطاع خدمة الإنترنت عن جميع أنحاء البلاد، فماذا حدث هناك؟
محاولة-انقلاب-فى-اثيوبيا (5)

إثيوبيا.. مقتل رئيس الأركان وحاكم ولاية أمهرة

أعلنت الحكومة الإثيوبية، صباح اليوم الأحد، مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي سعري مكنن، وحاكم ولاية أمهرة ونائبه إثر تعرضهم لإطلاق نار، وذلك بعد ساعات من محاولة انقلاب فاشلة ضد حكومة إقليم أمهرة. وذكرت قناة العربية في نبأ عاجل عبر حسابها على "تويتر"، منذ قليل، نقلا عن التليفزيون الإثيوبي، أن "جنرالا في الجيش الإثيوبي يقف وراء الانقلاب في أمهرة". يذكر أن إقليم أمهرة هو ضمن الأقاليم الإثيوبية التسعة ويتمتع بحكم شبه ذاتي ضمن النظام الفيدرالي المتبع في إثيوبيا.
ابى-احمد-رئيس-وزراء-اثيوبيا

بعد محاولة انقلاب.. إصابة رئيس أركان الجيش الإثيوبي بطلق ناري

أعلن أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، أن رئيس أركان الجيش الجنرال سياري ميكونين أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار، ولم يعط أي تفاصيل إضافية حول الوضع الصحي لرئيس الأركان، وذلك بعد الإعلان عن إفشال محاولة للانقلاب وقعت السبت للإطاحة بزعيم إحدى ولايات البلاد التسع. من جهتها أصدرت السفارة الأمريكية في إثيوبيا سلسلة تحذيرات للرعايا الأمريكيين المقيمين في هذا البلد بعد معلومات أفادت بحصول إطلاق نار في العاصمة أديس أبابا ووقوع أعمال عنف في مدينة بحر دار في ولاية أمهرة شمال غرب، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية.
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