رياضة

ميسي سعيد بالتأهل وينتقد ملاعب البرازيل

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سعادته، بالتأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا، وذلك بعد التغلب أمس على قطر بهدفين دون رد في ختادم دور المجموعات، لتحتل الأرجنتين وصافة المجموعة الثانية، وقال ميسي الذي يستعد لمواجهة فنزويلا في ربع النهائي: "أنا سعيد للغاية بالتأهل، هذه المباريات صعبة للخوف من عدم التأهل، كان من الهام للغاية تحقيق الانتصار، أنا على يقين بحاجتنا للتطور للمضي قدمًا، ولكننا كنا بحاجة لتحقيق الفوز للتقدم واكتساب الثقة وهو ما تحقق بالفعل".
وأضاف ميسي: "لا يمكننا ارتكاب المزيد من الأخطاء، فهناك كوبا أمريكا جديدة تبدأ بالنسبة لنا، علينا التطور أمام فنزويلا، كونهم فريق يملك فكرة واضحة عما يقوم به". وتابع النجم الأرجنتيني: "كان مفتاح الفوز هو التسجيل المبكر، خاصة أننا بحثنا عن هذا الهدف منذ البداية، وساهم ضغطنا في ارتكابهم الخطأ الذي سجلنا
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في ميلاد ميسي الـ32.. لا ترحل يا ليو

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كل الإنجازات الممكنة في عالم كرة القدم، إلا إدخال السعادة على قلوب الجماهير الأرجنتينية التي في كل بطولة تعول عليه الكثير، وبعد خسارة الأرجنتين النهائي الثالث على التوالي في 3 سنوات في كوبا أمريكا عام 2016 أمام تشيلي بركلات الترجيح، لم يحتمل ميسي الضغوطات التي اتهمته بعدم تقديم نفس المستوى الذي يقدمه مع برشلونة، ليعلن اعتزاله اللعب دوليًا، ومباشرة عقب الإعتزال، دشنت حملة في الأرجنتين تطالب ميسي بالعدول عن قراره، حيث توجهت الجماهير الأرجنتينية لاستقبال المنتخب عقب عودته من البطولة تحت شعار واحد "لا ترحل يا ليو".
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كيف يتفادى المنتخب أخطاء زيمبابوي أمام الكونغو؟

تحدث هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، عن هدف الفراعنة الوحيد في مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في نسختها الـ32، والتي تقام على 6 ملاعب مختلفة، أمام نظيره الزيمبابوي، التي اُقيمت بينهما الجمعة الماضي، وانتهت بهدف مقابل لا شيء أحرزه محمود حسن تريزيجيه، لاعب قاسم باشا التركي، في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، وأوضح رمزي في تصريحات تليفزيونية، صباح اليوم الإثنين: «ضربة البداية دائمًا ما تكون صعبة وحدث ذلك مع نيجيريا والمغرب أيضًا».
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في ميلاده الـ32.. ميسي الأسطورة الحية في كرة القدم

يحتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده الـ32، إذ ولد يوم 24 يونيو من عام 1987، وينظر إلى ميسي ليس بوصفه اللاعب الأفضل في العالم وحسب، بل اللاعب الأفضل في تاريخ الكرة، وذلك بفضل تتويجه بالكرة الذهبية 5 مرات، منها 4 على التوالي، وتتويجه بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا 6 مرات. ولعب ميسي مسيرته بالكامل في صفوف برشلونة، الذي توج معه بـ34 لقبًا، منها 10 ألقاب في الدوري الإسباني، و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و6 ألقاب في كأس ملك إسبانيا.
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ميسي (2)

في ميلاد ميسي الـ32.. لا ترحل يا ليو

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كل الإنجازات الممكنة في عالم كرة القدم، إلا إدخال السعادة على قلوب الجماهير الأرجنتينية التي في كل بطولة تعول عليه الكثير، وبعد خسارة الأرجنتين النهائي الثالث على التوالي في 3 سنوات في كوبا أمريكا عام 2016 أمام تشيلي بركلات الترجيح، لم يحتمل ميسي الضغوطات التي اتهمته بعدم تقديم نفس المستوى الذي يقدمه مع برشلونة، ليعلن اعتزاله اللعب دوليًا، ومباشرة عقب الإعتزال، دشنت حملة في الأرجنتين تطالب ميسي بالعدول عن قراره، حيث توجهت الجماهير الأرجنتينية لاستقبال المنتخب عقب عودته من البطولة تحت شعار واحد "لا ترحل يا ليو".
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ميسي: كنا نعلم أننا سنتأهل.. وكوبا أمريكا بدأت الآن

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ساحر نادي برشلونة الإسباني، عن سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تستضيفها البرازيل حاليًا حتى 7 يوليو المقبل. وتأهل راقصي التانجو إلى الدور ربع النهائي للبطولة، بعد أن حقق فوزًا مهما على منتخب قطر، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب جريميو أرينا، ضمن ثالث مباريات المجموعة الثانية. بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب الأرجنتين للنقطة الرابعة يحتل بها المركز الثاني، بينما يتذيل منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.
كولومبيا

كولومبيا تتأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا

نجح منتخب كولومبيا في الفوز على نظيره بارجواي بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا، أحرز هدف المباراة للمنتخب الكولومبي جوستافو كوييار في الدقيقة 31 من عمر اللقاء، ليضمن المنتخب الكولومبي التأهل لدور ربع النهائي بعد ما تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط بعد ما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات. في الوقت نفسه نجح منتخب الأرجنتين في اللحاق بركب المتأهلين بعد فوزه بهدفين دون رد على منتخب قطر في اللقاء الذي أقيم بينهما في نفس توقيت مباراة كولومبيا وبارجواي.
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الأرجنتين تتسلح بميسى فى مواجهة قطر

أعلن المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم الأحد، والتى يواجه فيها منتخب قطر بقيادة المدير الفنى للمنتخب فليكس سانشيز باس، فى تمام الساعة التاسعة مساء على استاد ارينا دو جريمو والتى تأتى فى إطار الدور الثالث من الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا. وجاءت تشكيلة رجال سكالوني على النحو التالى: في حراسة المرمى: أرماني. في خط الدفاع: أوتاميندي– فويث– سارافيا– تاليافيكو. في خط الوسط: باريديس– دي بول– لو سيلسو.
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