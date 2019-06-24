ميسي سعيد بالتأهل وينتقد ملاعب البرازيل

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

ليونيل ميسي

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سعادته، بالتأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا، وذلك بعد التغلب أمس على قطر بهدفين دون رد في ختادم دور المجموعات، لتحتل الأرجنتين وصافة المجموعة الثانية، وقال ميسي الذي يستعد لمواجهة فنزويلا في ربع النهائي: "أنا سعيد للغاية بالتأهل، هذه المباريات صعبة للخوف من عدم التأهل، كان من الهام للغاية تحقيق الانتصار، أنا على يقين بحاجتنا للتطور للمضي قدمًا، ولكننا كنا بحاجة لتحقيق الفوز للتقدم واكتساب الثقة وهو ما تحقق بالفعل".

وأضاف ميسي: "لا يمكننا ارتكاب المزيد من الأخطاء، فهناك كوبا أمريكا جديدة تبدأ بالنسبة لنا، علينا التطور أمام فنزويلا، كونهم فريق يملك فكرة واضحة عما يقوم به". وتابع النجم الأرجنتيني: "كان مفتاح الفوز هو التسجيل المبكر، خاصة أننا بحثنا عن هذا الهدف منذ البداية، وساهم ضغطنا في ارتكابهم الخطأ الذي سجلنا

وأضاف ميسي: "لا يمكننا ارتكاب المزيد من الأخطاء، فهناك كوبا أمريكا جديدة تبدأ بالنسبة لنا، علينا التطور أمام فنزويلا، كونهم فريق يملك فكرة واضحة عما يقوم به".



وتابع النجم الأرجنتيني: "كان مفتاح الفوز هو التسجيل المبكر، خاصة أننا بحثنا عن هذا الهدف منذ البداية، وساهم ضغطنا في ارتكابهم الخطأ الذي سجلنا من خلاله الهدف الأول، شعرنا بعدها ببعض الارتباك لخوفنا من إدراكهم هدف التعادل، ولكننا تمتعنا بالهدوء في شوط المباراة الثاني".



وواصل ميسي: "كل الملاعب التي لعبنا عليها أرضيتها سيئة، الكرة تقفز كثيرًا، وعليك أن تتمتع بتحكم كبير من أجل إيقافها، من الصعب للغاية اللعب في تلك الظروف".