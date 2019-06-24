بسبب فيسبوك.. شقيقان يطعنا نجل خالهما في قليوب

تحرير:هيثم بطاح ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

صورة أرشيفية

تعدى شقيقان على نجل خالهما في قليوب، اليوم الإثنين، بسلاح أبيض "كتر"، إثر نشوب مشاجرة بينهما، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة قليوب بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية ميت حلفا – دائرة المركز، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول "م. ج. ش." 16 عامًا، طالب مصاب بجرح نافذ بالفخذ الأيسر وجرح بالجانب الأيسر، وتم نقله لمستشفى قليوب التخصصى وحجزه للعلاج.

وتبين أن الطرف الثانى من المشاجرة هما نجلى عمة الأول "ا. ج. س." 23 عامًا، صاحب محل قطع غيار سيارات، وشقيقه المدعو "ي." 18 عامًا، عامل بنفس المحل المملوك لشقيقة. ودلت التحريات، بأن سبب المشاجرة قيام الطرف الثاني بالتعدى بالسب والشتم على الطرف الأول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وحال قيام المجنى