جريمة

بسبب فيسبوك.. شقيقان يطعنا نجل خالهما في قليوب

تحرير:هيثم بطاح ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تعدى شقيقان على نجل خالهما في قليوب، اليوم الإثنين، بسلاح أبيض "كتر"، إثر نشوب مشاجرة بينهما، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة قليوب بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية ميت حلفا – دائرة المركز، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول "م. ج. ش." 16 عامًا، طالب مصاب بجرح نافذ بالفخذ الأيسر وجرح بالجانب الأيسر، وتم نقله لمستشفى قليوب التخصصى وحجزه للعلاج.
وتبين أن الطرف الثانى من المشاجرة هما نجلى عمة الأول "ا. ج. س." 23 عامًا، صاحب محل قطع غيار سيارات، وشقيقه المدعو "ي." 18 عامًا، عامل بنفس المحل المملوك لشقيقة. ودلت التحريات، بأن سبب المشاجرة قيام الطرف الثاني بالتعدى بالسب والشتم على الطرف الأول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وحال قيام المجنى
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الحقيقة الكاملة لجريمة «الذئب والقاصر » بالطالبية

يوم معتاد وسيناريو متكرر لرحلة فتاة قاصر من منزل جدها إلى أسرتها بمحافظة الجيزة، والتي عادة ما تبدأ باستقلال وسيلة مواصلات من ميدان الجيزة المكتظ بالسيارات وحركة المارة المرتفعة، إلا أن ثمة جديد طرأ على يد ذئب بشري فقد مشاعر الرحمة والإنسانية بل والرجولة، تربص بذات الـ17 ربيعا، يتتبع خطواتها، يراقب لغة الجسد لتلك المسكينة إذ بدت عليها معالم الحيرة بالإضافة إلى أن تصرفاتها تشير إلى كونها من متحدي الإعاقة، فأيقن أنه سيظفر بفريسة سهلة صبيحة ذلك اليوم.
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بسبب الحر.. حريق في حافلة بأسوان ونجاة الركاب

نجا ركاب حافلة نقل ركاب بالطريق البرى "أسوان - أبو سمبل" جنوب محافظة أسوان، من الموت المحقق، اليوم الاثنين، عقب اشتعال النيران في بعض أجزاء الحافلة، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح، والتهمت النيران بعض أمتعة الركاب، وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بأسوان، تلقت بلاغا بنشوب حريق فى أتوبيس نقل برى يحمل عدد من المسافرين من محافظة أسوان فى طريقهم إلى السودان عبر المنفذ البرى، وأثناء مرور الأتوبيس بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان، جرجت أدخنة كثيفة منه واشتعلت النيران فى بعض أجزاء الأتوبيس.
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ركنة سيارة.. بلطجية يعتدون على طبيب في المنصورة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو من أحد شوارع مدينة المنصورة، يظهر فيه إيقاف 4 أشخاص مجهولون بحوزتهم سنج وسيوف، لسيارة أحد سكان الشارع، وإجباره على التحرك بها بعد نشوب مشادة تطورت إلى تحطيم السيارة وفرار قائدها بها.. وطالب الأهالي بسرعة ضبط الجناة وإعادة السيطرة الأمنية على الشوارع والتصدي لظاهرة البلطجة، وتبين أن سبب الواقعة خلافات الجيرة، إذ يرفض مالك عقار في الشارع، ركن الطبيب لسيارته أسفل العقار، دون مبرر، رغم أن الأخير يقطن فيه.
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زواج مبارك.. كيف سقط مأذون الجيزة النصاب؟

لم يكن ظهوره الأول في عهد الدولة الفاطمية بالحدث العابر، رجل ممشوق القوام معتدل الهيئة يرتدي عمة وجبة وقفطان تحول مكتبه إلى محكمة مصغرة وأضحى المأذون الشرعي الطرف الأبرز في أي علاقة بين الزوجين بدءا بالسؤال عن تفاصيل الزواج مرورا بعقد قرانهما وانتهاء بالطلاق في بعض الأحيان، أمور عدة لم يضعها مأذون شرعي يقيم في الجيزة بالحسبان، بحثه وراء جمع المال كان جُل همه ضاربا بما سبق عرض الحائط، لم يمنح نفسه فرصة للتفكير في نهاية مظلمة داخل غرفة حجز بقسم الشرطة تاركا سيرة سيئة يتناقلها الأهالي.
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القبض-على-متهم

عاطل يلقي نجل جاره من الطابق الثالث في الخانكة

«ما ينوب المخلص غير تقطيع هدومه».. لكن هذه المرة كاد أن يتسبب في فقدان نجل أحد المواطنين تدخل لفض مشاجرة بين اثنين من جيرانه، فقام أحدهما بإلقاء نجله من الطابق الثالث فأصيب بجروح وكسور خطيرة، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغا من عمليات النجدة بقيام أحد الأشخاص بإلقاء طفل من علو بناحية الكراكات أبو زعبل دائرة المركز وانتقلت قوة من مركز الشرطة لمكان البلاغ لكشف ملابسات الحادث.
القبض-على-متهم

بـ4 طعنات.. مقتل شاب على يد أصدقائه بالدقهلية

لقى شاب من قرية درين التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، مصرعه بأربعة طعنات متفرقة في الصدر والبطن طعنات نافذة بسلاح أبيض، وذلك في مشاجرة عنيفة بينه وبين أربعة من أصدقائه في مقهى بالقرية انتهت به جثة هامدة غارقا في دمائه، إذ تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى نبروه إلى ضباط القسم، بعثور الأهالي على الجثة والتحفظ عليها في ثلاجة مستشفى نبروه، لحين انتهاء التحقيقات.
طعن

عايز يرجعها بالعافية..عجوز يطعن زوج ابنته بالقليوبية

تعدى موظف بالمعاش على زوج ابنته بسلاح أبيض "مطواة" فسقط غارقا في دمائه بعد حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب رغبة الثاني في إعادة زوجته لمنزل الزوجية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود إشارة من مستشفى العام بوصول "خ.ح.س" 44 عاما سائق ومقيم شلقان دائرة المركز، مصابًا بجرح شبه نافذ بالصدر من الجهة اليمنى وجروح قطعية بالرأس والفخذ الأيسر وتم حجزه للعلاج.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

مشاجرة بالخرطوش بين مسجلي خطر بسبب محمول في بنها

فجأة تحول المشهد على إحدى مقاهي مدينة بنها إلى فوضى وهلع بعد أن أطلق مسجل خطر النار على آخر إثر حدوث مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة فأخرج سلاح خرطوش وصوبه نحو زميله وسط ذهول المارة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة أول بنها بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة ووجود مصاب بجوار مقهى أبو خليل الحرس الوطنى – دائرة القسم على الفور انتقل مأمور وضباط مباحث القسم لمكان البلاغ والتعامل مع تداعيات الحادث .
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