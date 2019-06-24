مصرع وإصابة 3 أشخاص أسفل عجلات سيارة نقل بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م

صورة أرشيفية

لقي شاب مصرعه، وأصيب أب ونجله في حادث تصادم سيارة نقل بدراجة بخارية على طريق "المنزلة - المطرية" بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، إذ فقد قائد النقل السيطرة على عجلة القيادة وتراجع إلى الخلف ودهس الدراجة البخارية، وتم نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى المنزلة، واستقرت حالة المصابين الصحية التي تنوعت إصاباتهم بين كسور وسحجات، فيما اشتكى الأهالي من مرور سيارات النقل الثقيل على الطريق الضيق واستغلالهم جانبي الطريق لركن سياراتهم، ما تسبب في حوادث شبه يومية.

تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، عن ورود بلاغ إلى شرطة النجدة بوصول شخص جثة هامدة إلى مستشفى المنزلة العام وآخرين مصابين، وجميعهم محل إقامتهم مركز المطرية. وانتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة السيد حسن السيد،