«تعذيب ميت».. جريمة إيمان والمسن في بولاق

إيمان تعيش مع أسرتها في شقة ببولاق بصحبة حماها.. قطعت رسغ يده ثم شعرت بالندم فأسعفته وبعد 3 أيام رطمت رأسه في الحائط.. وشقيقتها: «أختي بتخدمه من سنة ونص»
غرفة مظلمة لا تزورها الشمس، خاوية على عروشها، أشياء بالية لا تنفع ولا تغني من جوع، ملابس قديمة تناثرت فوق الأرض، جدران سقط طلاؤها مع سنوات العمر، عجوز بجسد أنهكه المرض، لا يحرك ساكنا، وربما لا يدري في أي زمان يعيش، عينان ولسان لا يشكو سوى لخالقه، وأناس تقاسمه الحياة، قلوبهم أضيق من غرفته، يتأمل سقف حجرته، وينظر للسماء طالبا العفو أو الرحيل، حاله يشبه الشجر، فلا يجيد التعبير عن حزنه فصبر حتى مات واقفا مكانه، فبأي ذنب تضرب الريح الشجر! وفي جانب مظلم كانت هناك يد لم تتركه وقدره، فقطعت الجذع الأخير في الشجرة وأحرقت الغصن ونثرت رماده فوق العتبة.
لم يكن يتخيل "زاهر عبد الغني" الرجل المسن أن تكون نهايته قاسية بهذا الشكل المأساوي، فالرجل الذي يقف على مشارف الـ80 من عمره، يعاني من عدة أمراض أنهكت جسده الضعيف، فضلا عن أمراض الشيخوخة، تركه أولاده وتخلوا عنه بعدما أصبح حمله عليهم أثقل من حمل الجبال، فتركوه لدى نجله "فوزي" الذي يتكفل به. كان نجل الرجل
لم يكن يتخيل "زاهر عبد الغني" الرجل المسن أن تكون نهايته قاسية بهذا الشكل المأساوي، فالرجل الذي يقف على مشارف الـ80 من عمره، يعاني من عدة أمراض أنهكت جسده الضعيف، فضلا عن أمراض الشيخوخة، تركه أولاده وتخلوا عنه بعدما أصبح حمله عليهم أثقل من حمل الجبال، فتركوه لدى نجله "فوزي" الذي يتكفل به. كان نجل الرجل العجوز قد تزوج قبل ثلاث سنوات بـ"إيمان ممدوح"، فتاة شابة تبلغ من العمر 23 عاما، وخلال تلك الفترة كانت تتنقل معه من شقة إلى أخرى، وعانت معه الأمرين ولم تعرف حياتها الهدوء.
استقر بهما الحال في شقة متواضعة بشارع أبو سريع المتفرع من فاروق حرب بمنطقة ناهيا ببولاق الدكرور، وبعد فترة تم القبض على الزوج في قضية "تزوير" ودخل السجن ليقضي عقوبته، بينما تركت "إيمان" شقتها واستأجرت شقة متواضعة في الدور الأرضي بنفس الشارع على بُعد خطوات من شقتها القديمة، تعيش بصحبة شقيقها وشقيقتها ووالدتها ونجلها "آدم" ومعها والد زوجها "زاهر". لم يمر سوى 20 يوما فقط على دخولهم الشقة حتى فوجئ الجيران بوفاة الرجل المسن. زوجة الابن ادعت أن الوفاة طبيعية، إلا أن جرحا في يد الرجل وسحجة بالجبهة جعلا مفتش الصحة يرفض استخراج تصريح الدفن مشتبها في الوفاة جنائيا، وقام بإبلاغ قسم شرطة بولاق.
تحول المكان إلى ثكنة عسكرية، حيث يجوب رجال المباحث الشارع لجمع التحريات، وتم ضبط زوجة نجل المجني عليه واقتيادها للقسم وبمواجهتها انهارت واعترفت بقتله بسبب تضررها من رعايته لكونه يعاني من أمراض الشيخوخة، وتبرزه على نفسه، وقالت إنها قبل الواقعة بنحو 3 أيام قامت بقطع شريان يده اليسرى، ثم شعرت بالندم فأجرت له الإسعافات الأولية ولفت الجرح لمنع النزيف إلا أنها كررت محاولتها، وفي المرة الأخيرة قامت بضرب رأسه في الحائط عدة مرات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، مبررة فعلتها بتضررها من رعايته وتبرزه على نفسه.
"التحرير" تجولت في الشارع ودخلت الشقة مسرح الجريمة لكشف الكواليس.
"هو راجل مريض ومكنش بيقدر يقوم من مكانه وأختي بتخدمه من سنة ونص بعد عياله ما رموه وهو توفى لما وقع على الأرض وكان متعور في إيده ولما مفتش الصحة شاف الجرح قال فيه شبهة جنائية ورفض يدينا التصريح وبلغ الشرطة" بهذه الكلمات بدأت شقيقة المتهمة حديثها.
وأضافت: "إحنا لو هنؤذيه أو نضره مكناش خدناه يعيش معانا ونستحمله سنة ونص كاملة إحنا ساكنين في الشقة دي من 19 يوم بس وهنسيبها بسبب كلام الناس وجوزها محبوس في قضية تزوير مش مخدرات زي ما الناس بتقول ومتجوزة من 3 سنين وعندها طفل صغير، ولو أختى بريئة ربنا هيظهر الحق".
شقيقها قاطعها: "هو عنده 5 ولاد وبيهربوا منه ومش عايزينه يعيش معاهم ومحدش كان بيجي يزوره ولا يسأل عنه وكان عايش معانا وأختي بتخدمه من زمان".
"محمد" أحد جيران المتهمة، قال: "كانوا قاعدين في شقة هنا وبعد ما جوزها اتحبس خدت شقة في نفس الشارع وساكنة فيها مع أمها وإخوتها وابنها الصغير، هم حالتهم متدهورة ومعاهم راجل كبير في السن شُفته جاي معاهم في عربية ملاكي بس مشُفتش حد من ولاده".
وأضاف: "يوم الأربع الصبح اتفاجئنا بالشرطة هنا في الشارع بنسأل فيه إيه عرفنا إن الراجل الكبير مقطوعة شرايين إيده ومخبوط في دماغه وجات النيابة تعاين مسرح الجريمة، إحنا هنا في الشارع منعرفش حاجة عنهم لأنهم ساكنين من فترة قريبة ومنعرفش حاجة عن حياتهم بس هي جابته ليه من الأول علشان تخدمه ولا تعذبه!".