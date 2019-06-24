جريمة

«تعذيب ميت».. جريمة إيمان والمسن في بولاق

إيمان تعيش مع أسرتها في شقة ببولاق بصحبة حماها.. قطعت رسغ يده ثم شعرت بالندم فأسعفته وبعد 3 أيام رطمت رأسه في الحائط.. وشقيقتها: «أختي بتخدمه من سنة ونص»
تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
محرر التحرير وشقيق المتهمة
محرر التحرير وشقيق المتهمة
غرفة مظلمة لا تزورها الشمس، خاوية على عروشها، أشياء بالية لا تنفع ولا تغني من جوع، ملابس قديمة تناثرت فوق الأرض، جدران سقط طلاؤها مع سنوات العمر، عجوز بجسد أنهكه المرض، لا يحرك ساكنا، وربما لا يدري في أي زمان يعيش، عينان ولسان لا يشكو سوى لخالقه، وأناس تقاسمه الحياة، قلوبهم أضيق من غرفته، يتأمل سقف حجرته، وينظر للسماء طالبا العفو أو الرحيل، حاله يشبه الشجر، فلا يجيد التعبير عن حزنه فصبر حتى مات واقفا مكانه، فبأي ذنب تضرب الريح الشجر! وفي جانب مظلم كانت هناك يد لم تتركه وقدره، فقطعت الجذع الأخير في الشجرة وأحرقت الغصن ونثرت رماده فوق العتبة.
لم يكن يتخيل "زاهر عبد الغني" الرجل المسن أن تكون نهايته قاسية بهذا الشكل المأساوي، فالرجل الذي يقف على مشارف الـ80 من عمره، يعاني من عدة أمراض أنهكت جسده الضعيف، فضلا عن أمراض الشيخوخة، تركه أولاده وتخلوا عنه بعدما أصبح حمله عليهم أثقل من حمل الجبال، فتركوه لدى نجله "فوزي" الذي يتكفل به. كان نجل الرجل
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المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

ركنة سيارة.. بلطجية يعتدون على طبيب في المنصورة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو من أحد شوارع مدينة المنصورة، يظهر فيه إيقاف 4 أشخاص مجهولون بحوزتهم سنج وسيوف، لسيارة أحد سكان الشارع، وإجباره على التحرك بها بعد نشوب مشادة تطورت إلى تحطيم السيارة وفرار قائدها بها.. وطالب الأهالي بسرعة ضبط الجناة وإعادة السيطرة الأمنية على الشوارع والتصدي لظاهرة البلطجة، وتبين أن سبب الواقعة خلافات الجيرة، إذ يرفض مالك عقار في الشارع، ركن الطبيب لسيارته أسفل العقار، دون مبرر، رغم أن الأخير يقطن فيه.
عقد-قران

زواج مبارك.. كيف سقط مأذون الجيزة النصاب؟

لم يكن ظهوره الأول في عهد الدولة الفاطمية بالحدث العابر، رجل ممشوق القوام معتدل الهيئة يرتدي عمة وجبة وقفطان تحول مكتبه إلى محكمة مصغرة وأضحى المأذون الشرعي الطرف الأبرز في أي علاقة بين الزوجين بدءا بالسؤال عن تفاصيل الزواج مرورا بعقد قرانهما وانتهاء بالطلاق في بعض الأحيان، أمور عدة لم يضعها مأذون شرعي يقيم في الجيزة بالحسبان، بحثه وراء جمع المال كان جُل همه ضاربا بما سبق عرض الحائط، لم يمنح نفسه فرصة للتفكير في نهاية مظلمة داخل غرفة حجز بقسم الشرطة تاركا سيرة سيئة يتناقلها الأهالي.
حادث-تصادم

إصابة 12 عاملا فى حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 12 عاملا، اليوم الاثنين، بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور إثر وقوع حادث تصادم سيارتى أجرة ميكروباص وأخرى نقل، أمام نفق إدكو دائرة المركز، حيث إنه أثناء سير سيارة ميكروباص تقل عاملين تابعين لإحدى شركات البترول اصطدمت بها سيارة نقل من الخلف وفرت هاربة، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى إدكو العام. تلقى اللواء مجدى القمرى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من العميد حازم عزت رئيس فرع البحث بالحادث.
اغتصاب (1)

عاطل يغتصب طفلة من ذوي الاحتياجات في شبرا الخيمة

استغل إعاقتها وعدم إدراكها واستدرجها إلى شقته وراح ينهش فى جسدها حتى يشبع غريزته الدنيئة دون رحمة لكن عدالة السماء اقتصت منه، وتم القبض عليه وزج به خلف القضبان. بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من "ه. ع. أ - 48 عامًا"، ربة منزل، مقيمة دائرة القسم بقيام عاطل بالتعدى على ابنتها "م. م. ع - 16 عامًا" من ذوي الإحتياجات الخاصة.
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حبس-متهمه

«ضربت راسه في الحيط».. حبس متهمة بقتل حماها في بولاق

تجردت «إيمان» من كل معاني الإنسانية بعدما تلاشت من قلبها الرحمة، وأقدمت على قتل والد زوجها المحبوس فى إحدى القضايا وضربت رأسه في الحائط مرات عديدة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، لتضررها من رعايته إذ إنه يتبرز على نفسه ويعاني من أمراض الشيخوخة، واعترفت بعد ضبطها بأنها حاولت قتله من ثلاث أيام إذ قامت بقطع رسغ يده، ولكنها سرعان ما انتابها شعور بالندم وقدمت له الإسعافات الأولية ولف الجرح لمنع النزيف إلا أنها كررت محاولتها لقتله مرة أخرى فقامت بضرب رأسه في الحائط.
طعنات-سكين-جريمة

شق بطنه.. تفاصيل مقتل بائع بطيخ بولاق

تباشر نيابة بولاق الدكرور، اليوم الثلاثاء، التحقيقات فى واقعة مقتل بائع بطيخ على يد زميله بعدما سدد له عدة طعنات قاتلة بمنطقة البطن، على غرار نشوب مشاجرة بينهما، وذلك بسبب الخلاف على مكان فرش البضاعة، ليسقط المجني عليه غارقا فى دمائه، حيث وصل إلى المستشفى جثة هامدة، وتم إيداعه المشرحة.. من جانبها أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه، وانتداب الطب الشرعى لإعداد تقرير واف بسبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما أمرت بالتحفظ على السلاح المستخدم، وإرساله إلى المعمل الجنائي، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة التحري حول الواقعة.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

السيطرة على مشاجرة بالخرطوش فى الوايلي

تمكنت مباحث قسم شرطة الوايلى، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على مشاجرة بين عدد من المواطنين، استخدمت خلالها الأسلحة النارية، وضبط طرفيها والسلاح المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيقات.. وتعود الواقعة، إلى تلقى قسم شرطة الوايلى، بلاغا بمشاجرة ومصابين بشارع الشيخ طه بدائرة القسم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وأمكن تحديد الطرف الأول "عامل كاوتش" 30 سنة، مصاب برش خرطوش بالقدم اليمنى، وشقيقه "عامل" 45 سنة، مصاب برش خرطوش بأجزاء متفرقة من الجسم.
جثة (5)

المتهم بقتل زميله في بولاق: «بياخد مني الزباين»

اعترف المتهم بقتل زميله "بائع ملابس" بمنطقة بولاق الدكرور أمام ضباط المباحث أن خلافات مالية ومشاجرات بينهما من وقت لآخر وراء الجريمة، مضيفا أن المجنى عليه كان يستقطب الزبائن من المحل الخاص به لشراء ملابس من المحل ملكه بقوله "بياخد مني الزباين"، مشيرا إلى أنه يوم الواقعة شاهده يستقطب أحد الزبائن فعاتبه، ونشبت بينهما مشاجرة، واستل سكينا وطعن به المجني عليه طعنة نافذة سقط على أثرها جثة هامدة غارقا في دمائه، وحاول الهرب إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطه.
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