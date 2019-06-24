مدبولي: السيسي يحرص أن تكون مصر قاعدة صناعية

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا، عقب توقيع الجانب المصري اتفاقية تعاون مع شركة بوش الألمانية للأجهزة المنزلية بمدينة شتوتجارت الألمانية، لإقامة أول مجمع صناعي للشركة في العاشر من رمضان، وذلك على هامش زيارته لألمانيا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي الألماني، وخلال المؤتمر أكد رئيس الوزراء، على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تكون مصر قاعدة انطلاق صناعية دولية ليس للشرق الأوسط أو القارة الإفريقية فحسب، بل للعالم أجمع.

وقال مدبولي: "شعرت باهتمام وحرص شركة بوش العالمية على أن تكون مصر واحدة من أهم 6 مراكز للشركة على مستوى العالم، المجمع سيكون على أحدث مستوى وسيوفر فرص عمل للشباب المصرى وفرص التدريب والتعاون مع الجامعات المصرية، والشركة الألمانية عرضت حجم الإنتاج الخاص بها والذى يتجاوز مليونا و600 ألف وحدة في العام".وذكر: