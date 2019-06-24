السيسي يبحث التعاون الثنائي مع غينيا بيساو
تحرير:أميرة إبراهيم
٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء
في إطار رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي واصلت مصر جهودها لدعم العمل المشترك بين دول القارة السمراء، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السفير "مامادو سانو" المبعوث الشخصي لرئيس جمهورية غينيا بيساو، و"هيرسون تيكسيرا فاز"، المستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو.
وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرئاسي، أن السفير "مامادو سانو" سلم الرئيس رسالة من رئيس غينيا بيساو، تحمل تقدير بلاده الكبير لمصر قيادة وشعبا، ولدورها الرائد في القارة الإفريقية، وحرص غينيا بيساو على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. كما استعرض مبعوث الرئيس الغيني الأوضاع
وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرئاسي، أن السفير "مامادو سانو" سلم الرئيس رسالة من رئيس غينيا بيساو، تحمل تقدير بلاده الكبير لمصر قيادة وشعبا، ولدورها الرائد في القارة الإفريقية، وحرص غينيا بيساو على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. كما استعرض مبعوث الرئيس الغيني الأوضاع السياسية في بلاده ونتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس الماضي، وتعيين رئيس وزراء جديد أمس، في إطار جهود تشكيل حكومة توافقية تحظى بتأييد مختلف الأطراف السياسية في غينيا بيساو.
ومن جانبه، طلب الرئيس نقل تحياته إلى الرئيس "جوزيه ماريو فاز"، رئيس جمهورية غينيا بيساو، مشيداً بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، منذ حرب التحرير في غينيا بيساو، وحرص مصر على تقديم المساندة والدعم لحركة التحرر حتى نيل الاستقلال عام 1973. وقدم الرئيس التهنئة بمناسبة تعيين رئيس وزراء جديد بالأمس، مؤكداً تطلع مصر لاستقرار الأوضاع السياسية في غينيا بيساو بما يلبي تطلعات شعبها الشقيق نحو التنمية والازدهار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث أكد الرئيس تطلع مصر لتفعيل أطر التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، والعمل على الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، ودعم تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء في غينيا بيساو، بما يمكنها من إرساء دعائم مؤسسات الدولة، ومواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة وفي مقدمتها التهديدات العابرة للحدود وخطر الإرهاب.
كما تم خلال اللقاء التطرق إلى الجهود المصرية المبذولة في إطار رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي، حيث أوضح الرئيس أهمية استثمار العام الحالي لدفع جهود العمل الإفريقي المشترك، خاصة فيما يتصل بتفعيل منطقة التجارة الحرة التي ستسهم في تلبية تطلعات شعوب القارة نحو تحقيق التنمية والازدهار، وبما يسهم كذلك في تحسين مناخ الاستثمار والارتقاء بمعدلات التجارة البينية.