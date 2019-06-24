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السيسي يبحث التعاون الثنائي مع غينيا بيساو

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء
في إطار رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي واصلت مصر جهودها لدعم العمل المشترك بين دول القارة السمراء، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السفير "مامادو سانو" المبعوث الشخصي لرئيس جمهورية غينيا بيساو، و"هيرسون تيكسيرا فاز"، المستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو.
وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرئاسي، أن السفير "مامادو سانو" سلم الرئيس رسالة من رئيس غينيا بيساو، تحمل تقدير بلاده الكبير لمصر قيادة وشعبا، ولدورها الرائد في القارة الإفريقية، وحرص غينيا بيساو على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. كما استعرض مبعوث الرئيس الغيني الأوضاع
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مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

مدبولي: السيسي يحرص أن تكون مصر قاعدة صناعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا، عقب توقيع الجانب المصري اتفاقية تعاون مع شركة بوش الألمانية للأجهزة المنزلية بمدينة شتوتجارت الألمانية، لإقامة أول مجمع صناعي للشركة في العاشر من رمضان، وذلك على هامش زيارته لألمانيا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي الألماني، وخلال المؤتمر أكد رئيس الوزراء، على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تكون مصر قاعدة انطلاق صناعية دولية ليس للشرق الأوسط أو القارة الإفريقية فحسب، بل للعالم أجمع.
عبد الفتاح السيسى (5)

السيسي يستقبل المبعوث الشخصي لرئيس غينيا بيساو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، المبعوث الشخصي لرئيس جمهورية غينيا بيساو والمستشار الخاص له، وذلك حسبما ذكر التلفزيون المصري، في نبأ عاجل له، دون مزيد من التفاصيل. يذكر أنه أمس الأحد، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عباس كامل رئيس المخابرات العامة، حول التنقيب عن البترول والغاز وخطط توصيل الغاز الطبيعي للمساكن.
طقس-حار (2)

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة.. و10 مدن +40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
اكمل-قرطام-رئيس-حزب-المحافظين-خلال-جلسة-مجلس-النواب (2)

أكمل قرطام: الموازنة العامة للدولة ضعيفة وغير كافية

قال المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن خطة الموازنة العامة للدولة 2019- 2020، تحمل في طياتها أهدافا وأغراضا قد تراها الحكومة قانونية، بينما نراها نحن ضعيفة وغير كافية. وأضاف «قرطام»، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، أن حزب المحافظين يعد البيان المالي للموازنة العامة للدولة من أهم الوثائق الاقتصادية التى توضح وتجسد سياسات الدولة وتعبر عن توجهها، لافتا إلى أن الموازنة ليست بيانا ماليا حسابيا يعرض الأصول والرسوم والإيرادات والمصروفات، وإنما هي خطة وأداة من المفترض أن يكون هدفها الأساسي التنمية بمعناها المتسع.
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عبد الفتاح السيسى (5)

السيسي يستقبل المبعوث الشخصي لرئيس غينيا بيساو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، المبعوث الشخصي لرئيس جمهورية غينيا بيساو والمستشار الخاص له، وذلك حسبما ذكر التلفزيون المصري، في نبأ عاجل له، دون مزيد من التفاصيل. يذكر أنه أمس الأحد، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عباس كامل رئيس المخابرات العامة، حول التنقيب عن البترول والغاز وخطط توصيل الغاز الطبيعي للمساكن.
السيسى

اليوم.. السيسي يستقبل رئيس موزمبيق بقصر الاتحادية

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، بقصر الاتحادية، فيليبي جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، الذي وصل إلى القاهرة، أمس الجمعة، في زيارة تستغرق عدة أيام، وكان في استقباله المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وأعضاء من سفارة موزمبيق بالقاهرة، ويلتقي نيوسي خلال زيارته عددا من المسئولين، لبحث العلاقات المشتركة بين البلدين وتطويرها اقتصاديا وتجاريا، كما أنه يشارك في منتدى الأعمال المصري الموزمبيقي، والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ووزير شئون مجلس النواب.
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي -في-إستاد-القاهرة (5)

السيسي يصل استاد القاهرة لافتتاح «كان 2019»

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إلى ستاد القاهرة الدولي؛ استعدادا لافتتاح البطولة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي تقام على أرض مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 20 يوليو المقبل، في 4 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس، وهذه النسخة مميزة إذ أنه يشارك فيها لأول مرة 24 منتخبا بدلا من 16 منتخبا كما جرت العادة، وحصلت مصر على شرف تنظيم «كان 2019» بعد أن سحب الاتحاد الإفريقي «الكاف» التنظيم من دولة الكاميرون؛ لعدم جاهزيتها.
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السيسي وأفورقي يبحثان ترسيخ التعاون الإستراتيجي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.
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