السيسي يبحث التعاون الثنائي مع غينيا بيساو

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء

في إطار رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي واصلت مصر جهودها لدعم العمل المشترك بين دول القارة السمراء، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السفير "مامادو سانو" المبعوث الشخصي لرئيس جمهورية غينيا بيساو، و"هيرسون تيكسيرا فاز"، المستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرئاسي، أن السفير "مامادو سانو" سلم الرئيس رسالة من رئيس غينيا بيساو، تحمل تقدير بلاده الكبير لمصر قيادة وشعبا، ولدورها الرائد في القارة الإفريقية، وحرص غينيا بيساو على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. كما استعرض مبعوث الرئيس الغيني الأوضاع